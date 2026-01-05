يوفر IBM Storage Networking SAN96C-6 Fibre Channel Switch اتصالًا عالي السرعة عبر القنوات الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط، ويدعم البيئات متعددة السحابات.ويوفر قدرات متقدمة في التحليلات والقياس عن بُعد مدمجة في Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) من الجيل الجديد. ويسمح هذا المحول بالانتقال السلس إلى أعباء عمل FC-NVMe كلما كان ذلك متاحًا دون أي ترقية للأجهزة في شبكة SAN. ويمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة القدرة على نشر تطبيقات بالحجم السحابي بسرعة، باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة، مما يوفر مزايا النطاق الترددي الأكبر، والتوسُّع، والدمج.