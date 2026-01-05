الاتصال عالي السرعة بقنوات الألياف البصرية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط ويدعم بيئات السحب المتعددة
يوفر IBM Storage Networking SAN96C-6 Fibre Channel Switch اتصالًا عالي السرعة عبر القنوات الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط، ويدعم البيئات متعددة السحابات.ويوفر قدرات متقدمة في التحليلات والقياس عن بُعد مدمجة في Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) من الجيل الجديد. ويسمح هذا المحول بالانتقال السلس إلى أعباء عمل FC-NVMe كلما كان ذلك متاحًا دون أي ترقية للأجهزة في شبكة SAN. ويمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة القدرة على نشر تطبيقات بالحجم السحابي بسرعة، باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة، مما يوفر مزايا النطاق الترددي الأكبر، والتوسُّع، والدمج.
استفد من 96 منفذًا من نوع منفذ توصيل صغير الحجم محسن (SFP+) بسرعة خط 32 جيجابت في الثانية مع عرض نطاق ترددي يبلغ 3 تيرابت في الثانية لكل محول للبيئات فائقة التوسع التي تشغل مثيلات متعددة من الأجهزة الافتراضية داخل الرف.
استفد من أحدث قدرات التحليلات والقياس عن بُعد لشبكة التخزين (SAN). ويتم حساب بيانات القياس عن بُعد المستخرجة من فحص رؤوس الإطارات على متن الطائرة ويمكن بثها إلى أي منصة تحليلات وتصور.
استفد من وحدات توسيع قناة الألياف ذات 16 منفذًا والقابلة للاستبدال في الموقع والتي توفر توافرًا عاليًا، مقارنةً بالمفاتيح الثابتة التقليدية المزودة بوحدة ASIC واحدة أو مجموعة منافذ.
الوصول إلى تشخيصات الربط بين المفاتيح (ISL)، وتشخيصات HBA، وأدوات تحليل الشبكات، وقدرات IBM Call Home المتكاملة لتحقيق موثوقية أكبر وتقليل تكاليف الخدمة.
احصل على رؤية واضحة لجميع الأجهزة الافتراضية التي تصل إلى وحدات التخزين LUN في النسيج. ويتوفر هذا من خلال أجهزة HBA التي تضع علامة على معرف الأجهزة الافتراضية (VMID) على كل إطار قناة ليفية.
قم بالتحسين باستخدام معالج شبكة ASIC مدمج وعالي الأداء بسرعة 32 جيجابت في الثانية ASIC الذي يتيح فحص رؤوس القناة الليفية وواجهة نظام الكمبيوتر الصغير (SCSI) بدون أي صنابير أو أجهزة خارجية.
انتقل بسهولة باستخدام ميزات مثل اكتشاف وعزل الاستهلاك البطيء، ومُعرف SAN الافتراضي (VSAN)، وقوائم التحكم في الوصول (ACL)، والتقسيم الذكي، وجودة الخدمة (QoS) على مستوى النسيج وتشفير حركة المرور.
استخدم أدوات التشخيص مثل Inter-Switch Link (ISL)، وHBA، وقراءة معايير التشخيص، وفك تشفير البروتوكولات، وأدوات تحليل الشبكات، وIBM Call Home لحل المشكلات بسرعة وبتكلفة أقل.
استخدم قدرات نقل الحالة التمثيلية القوية (REST) وواجهة برمجة تطبيقات IBMNX-OS لتمكين البرمجة المرنة والسريعة للأدوات الخاصة بـ SAN.
استفد من IBM Data Center Network Manager (DCNM)، الذي يقوم حاليًا بإدارة المجموعة الكاملة من منتجات مركز بيانات IBM، ويمكن استخدامه لتوفير وإدارة ومراقبة واستكشاف أخطاء MDS 9396T وإصلاحها.
قم بحماية النظام بأكمله من الهجمات الخبيثة من خلال تأمين الوصول إلى العناصر الحساسة مثل أداة تحميل التمهيد وأداة تحميل صور النظام وواجهة مجموعة عمل الاختبار المشتركة (JTAG).
انشر منافذ 32 جيجابت في الثانية على أجهزة الإرسال والاستقبال الحالية بسرعة 16 أو 8 جيجابت في الثانية، مما يقلل من النفقات الرأسمالية الأولية وحماية الاستثمار مع خيار الترقية إلى أجهزة إرسال واستقبال ومحولات بسرعة 32 جيجابت في الثانية عند الحاجة.
تبسيط العمليات باستخدام حلول تخزين أسرع وأذكى مدعومة بالسحابة الهجينة وأيسر تكلفة عند تشغيل التطبيقات كثيرة المتطلبات وأعباء العمل الصعبة.
احصل على واحد من أسرع وأكثر أنظمة التخزين موثوقية وأمانًا لـ IBM z15™ وLinuxONE III™ لبيئاتك المهمة الحساسة.
تلبية المتطلبات الافتراضية فائقة النطاق، وبنى تحتية سحابية أكبر، وبيئات تخزين قائمة على الذاكرة الوميضية المتنامية.
استكشف كل حلول شبكات التخزين (SAN)