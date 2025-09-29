يعمل محوِّل IBM® Storage Networking SAN128B-7 على التخلص من التخمين في حماية شبكتك وإدارتها. بفضل الأمان المعزز وتقنية SAN المستقلة، يوفر الحماية من التهديدات الأمنية، ويُتيح العمليات المستمرة، ويزيد من أتمتة الإدارة. تحديث بنيتك التحتية لتلبية متطلبات مركز البيانات الذي يعمل على مدار الساعة.