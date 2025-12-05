IBM Storage Networking SAN128B-6

96 منفذ SFP+ قادر على العمل بسرعات 4/8/10/16/32 جيجابت في الثانية مع الاستشعار التلقائي لقناة Fibre Channel؛ و8 منافذ QSFP قادرة على العمل بسرعات 4×32 / 4×16 / 4×8 / 4×4 جيجابت في الثانية لقناة Fibre Channel. يوفّر تكوينًا أساسيًا مكوّنًا من 48 منفذًا، ومنفذين SFP+ PoD بسعة 24 منفذًا، ومنفذ QSFPPoD بسعة 32 منفذًا. يحتوي المحول على ثمانية منافذ QSPF بسرعة 32 جيجابت في الثانية. يتيح ذلك للمستخدمين النمو من 48 منفذًا إلى 128 منفذًا. يدعم أنواع F/E/E/EX_Port وD_Port على منافذ SFP+ وأنواع F/E/EX_Port وD_Port فقط على منافذ QSFP مع نظام Fabric OS (FOS) الإصدار 8.2.0 أو أحدث.