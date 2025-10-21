IBM Rational Synergy

حل لإدارة تكوين البرمجيات قائمًا على المهام يجمع فِرَق التطوير العالمية والموزعة على منصة موحَّدة.

ما ®IBM Rational Synergy؟

يُعَد IBM Rational Synergy حلًا لإدارة تكوين البرمجيات (SCM) قائمًا على المهام، يجمع فِرَق التطوير العالمية والموزعة على منصة موحَّدة. يوفر القدرات التي تساعد فِرَق تطوير البرامج والأنظمة على العمل والتعاون بشكل أسرع وأسهل. 
الفوائد زيادة الإنتاجية

يُتيح الوصول عالي الأداء عبر WAN للفِرَق الموزعة تنفيذ العمليات بسرعات شبيهة بالشبكة المحلية (LAN)، ما يقلل من الحاجة إلى عدة خوادم.

 فِرَق عالمية موحَّدة

تتم مزامنة تغييرات البرمجيات والمهام في الوقت الفعلي، ما يُتيح للفِرَق الموزعة التعاون بشكل متماسك عبر إطار العمل العالمي للتسليم.

 مستودع مركزي

يُدير مستودع SCM الواحد جميع العناصر المتعلقة بتطوير البرمجيات، بما في ذلك الكود المصدر والمستندات وغيرها.

 انخفاض فترات التعطل

يمكن تخطيط أنشطة الصيانة بشكل أكثر كفاءة للمساعدة على ضمان توافر عالٍ على مدار الساعة.
الميزات الرئيسية لبرنامج IBM Rational Synergy القدرات المتقدمة لإدارة القواعد الأساسية والإصدارات

يساعد IBM Rational Synergy على تخطيط المشاريع والإصدارات المتعددة مركزيًا وتتبُّعها وإدارتها عبر مؤسستك.

 منصة قابلة للتوسع بدرجة عالية

تساعد هذه البرمجيات على فرض الحوكمة والتحقق من الامتثال وتوفير الرؤية في الوقت شبه الفعلي وتقليل العبء الإداري.

 العمليات والمهام المؤتمتة

توفِّر هذه البرمجيات لغة مشتركة تساعد المستخدمين على التفاعل مع المشروع ومع بعضهم بطريقة متسقة.

 إعادة استخدام البرامج والتطوير القائم على العناصر

يساعد Rational Synergy على تسريع التطوير وتقليل تكرار الجهود. يسمح مستودع العناصر بتحديد عناصر البرامج بشكل فريد وإصدارها لسهولة إعادة الاستخدام.

