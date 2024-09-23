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حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power
منظر ثلاثي الأرباع لخادم IBM Power S1014

IBM Power S1014 هو خادم المستوى الأساسي في مجموعة خوادم IBM Power. ويدعم خادم S1014 ما يصل إلى 8 أنوية معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل نظام التشغيل AIX، ونظام IBM i ، ونظام  Linux. وهو متوفر في تصميم هيكل مكون من أربع وحدات أو هيكل برجي.

احصل على أداء متميز مقابل سعر لا يُضاهى لأعباء العمل المهمة لأعمالك. باستخدام IBM Power S1014، يمكنك دمج أعباء العمل في عدد أقل من الخوادم، وهو ما يقلل تكاليف تراخيص البرامج، والكهرباء، والتبريد.

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استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
التسعير

Power10: تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
المزايا توسيع نطاق وظائف التطبيقات

حسّن أداء التطبيقات الحيوية للأعمال مع زيادة في الأداء بنسبة 57% لكل نواة.¹

 خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات

يمكنك تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.

 تحسين الأمان

استخدم تشفير الذاكرة لتوفير أمان شامل عبر البيئة السحابية الهجينة دون التأثير في أداء التطبيقات.

 تنفيذ الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يمكنك تحسين أداء النماذج وتقليل زمن الانتقال عن طريق تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
المزايا أداء أفضل لكل نواة

احصل على أداء أعلى بنسبة تصل إلى 57% لكل نواة مقارنةً بخادم IBM Power S914.‏¹

 مزيد من عرض النطاق الترددي للذاكرة

يوفر نطاقًا تردديًّا للذاكرة أكبر بنسبة 20% مقارنةً بخادم IBM Power S914.‏¹

 تسريع العمليات الحسابية للمصفوفات

استفد من أربعة مسرّعات حسابية للمصفوفات لكل نواة لتحقيق استدلال أسرع بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
حالات الاستخدام Oracle Database SE على IBM Power

خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.

 استكشف IBM Power لقاعدة Oracle Database IBM i

شغّل تطبيقاتك الحيوية للأعمال على نظام IBM i وادفع فقط مقابل ما تستخدمه.

 استكشف IBM i الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تمكّن من بناء نماذج الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتشغيلها على النظام نفسه الذي تخزن فيه بياناتك لتقليل زمن الانتقال وتحسين الأداء.

 استكشف إمكانات الذكاء الاصطناعي على IBM Power
برنامج IBM Power Software

IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)

تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.

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IBM PowerSC

IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.

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IBM PowerVC

يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.

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الحواشي

 

¹ استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لاختبارات الأداء هنا.