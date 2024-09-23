احصل على أداء متميز مقابل سعر لا يُضاهى لأعباء العمل المهمة لأعمالك. باستخدام IBM Power S1014، يمكنك دمج أعباء العمل في عدد أقل من الخوادم، وهو ما يقلل تكاليف تراخيص البرامج، والكهرباء، والتبريد.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
Power10: تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
حسّن أداء التطبيقات الحيوية للأعمال مع زيادة في الأداء بنسبة 57% لكل نواة.¹
يمكنك تقليل البصمة المادية لمركز البيانات وخفض تكاليف التبريد والكهرباء.
استخدم تشفير الذاكرة لتوفير أمان شامل عبر البيئة السحابية الهجينة دون التأثير في أداء التطبيقات.
يمكنك تحسين أداء النماذج وتقليل زمن الانتقال عن طريق تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
احصل على أداء أعلى بنسبة تصل إلى 57% لكل نواة مقارنةً بخادم IBM Power S914.¹
يوفر نطاقًا تردديًّا للذاكرة أكبر بنسبة 20% مقارنةً بخادم IBM Power S914.¹
استفد من أربعة مسرّعات حسابية للمصفوفات لكل نواة لتحقيق استدلال أسرع بالذكاء الاصطناعي عند نقطة البيانات.
خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.
شغّل تطبيقاتك الحيوية للأعمال على نظام IBM i وادفع فقط مقابل ما تستخدمه.
تمكّن من بناء نماذج الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتشغيلها على النظام نفسه الذي تخزن فيه بياناتك لتقليل زمن الانتقال وتحسين الأداء.
IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)
تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
استكشف أحدث التغييرات، والتقنيات، والميزات الرئيسية في خوادم IBM Power القابلة للتوسع.
اكتشف كيف يمكن لنظام IBM Power مساعدتك في تحديث أعمالك، وأتمتتها، وتأمينها.
يمكنك تنزيل الاستطلاع لمعرفة مدى أمان بنيتك التحتية مقارنةً بالمنصات الأكثر أمانًا في القطاع.
انضم إلى بث الويب هذا للاستماع إلى شركة T-Mobile حول كيفية استخدام IBM Power وRed Hat Ansible لتقليل تعقيدات الإدارة باستخدام البنية التحتية كرمز (IaC)
يمكنك تنزيل نتائج الاستطلاع لمعرفة مكانة موردك مقارنةً بالعلامات التجارية العالمية.
حسّن توفر خدماتك وقلِّل التكاليف مع حلول الدعم المبسطة، والمرنة، والموحدة التي نقدمها.
¹ استنادًا إلى اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM في المختبر. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لاختبارات الأداء هنا.