IBM Power S1014 هو خادم المستوى الأساسي في مجموعة خوادم IBM Power. ويدعم خادم S1014 ما يصل إلى 8 أنوية معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل نظام التشغيل AIX، ونظام IBM i ، ونظام Linux. وهو متوفر في تصميم هيكل مكون من أربع وحدات أو هيكل برجي.