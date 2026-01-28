Gateway Appliances

تصميم شبكة سريعة وآمنة باستخدام حلول الموجِّهات وجدران الحماية وأنفاق VPN. إنشاء حساب للحصول على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي.
أجهزة البوابة Gateway هي أجهزة تمنحك تحكمًا محسّنًا في حركة مرور الشبكة، وتتيح لك تسريع أداء شبكتك، وتمنح شبكتك تعزيزًا أمنيًا. يمكنك إدارة شبكاتك الفعلية والافتراضية لتوجيه الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة، وجدران الحماية والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وتشكيل حركة المرور وغيرها الكثير.
الحصول على تحكُّم معزز في حركة مرور الشبكة باستخدام أجهزة الشبكة.
تحسين أداء شبكتك من خلال خيارات توفُّر عالية.
حماية البنية التحتية السحابية لديك من التهديدات الخارجية.
تتوفَّر حماية قابلة للتوسع وآمنة للسحابة باستخدام Juniper vSRX على IBM Cloud.
الجمع بين خادم يعمل دون نظام تشغيل x86 وVRA لحماية السحابة وتحسينها.
جدار حماية من الجيل التالي رائد في السوق مع خيارات ترخيص متعددة المستويات.
تصفَّح وثائقنا لمعرفة المزيد، أو سجِّل للبدء.