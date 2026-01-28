Gateway Appliances

أجهزة البوابة Gateway هي أجهزة تمنحك تحكمًا محسّنًا في حركة مرور الشبكة، وتتيح لك تسريع أداء شبكتك، وتمنح شبكتك تعزيزًا أمنيًا. يمكنك إدارة شبكاتك الفعلية والافتراضية لتوجيه الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة، وجدران الحماية والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وتشكيل حركة المرور وغيرها الكثير.