حلول الفحص البصري

IBM Maximo Visual Inspection Edge توسيع نطاق مراقبة الجودة تتفاعل مجموعة IBM Maximo Visual Inspection Edge مع IBM Maximo Visual Inspection (MVI) لنشر نماذج رؤية الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحافة على نطاق واسع. يمكن توصيل MVI Edge بكاميرات متعددة بما في ذلك الكاميرات المتخصصة عالية الدقة والطائرات بدون طيار والكاميرات المثبتة بالمركبات. توفر لوحة معلومات MVI Edge للمستخدمين وظيفة إدارة تحليل الصور وعرض عمليات الفحص في الوقت الفعلي عبر مرافق أو مصانع متعددة حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء قواعد فحص للكشف عن العيوب. شاهد كيف قامت شركتا Sund وBaelt بتبسيط عملياتهما