IBM Maximo Visual Inspection يضع القوة التي تتميز بها قدرات رؤية الكمبيوتر من خلال الذكاء الاصطناعي في أيدي فرق مراقبة الجودة وفرق الفحص لديك. كما أنه يضع صلاحية الوصول إلى رؤية الكمبيوتر والتعلّم العميق والأتمتة في متناول الفنيين لديك حيث أنها مجموعة أدوات بديهية لتسمية وتدريب ونشر نماذج الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبما أنه قد تم تصميمه من أجل النشر السهل والسريع، ما عليك سوى تدريب النموذج الذي تستخدمه من خلال واجهة المستخدم المرئية التي تعمل بأسلوب السحب والوضع أو استيراد نموذج مخصص، وستكون جاهزًا للتفعيل متى وأينما احتجت إليه باستخدام أجهزة محمولة وأجهزة الحافة. باستخدام IBM Maximo Visual Inspection ، يمكنك إنشاء حل الكشف والتصحيح الذي يناسبك بنفسك، باستخدام خوارزميات آلية ذاتية التعلم. شاهد العرض التوضيحي أدناه لفهم مدى سهولة أتمتة عمليات الفحص باستخدام أدوات الفحص البصري.
ستتعلم في هذا العرض التوضيحي الموجه ذاتيًا، كيفية إنشاء نموذج رؤية بالذكاء الاصطناعي وإجراء فحص الجودة المؤتمت واستخدام القدرات المتقدمة للفحص عبر الأجهزة المحمولة والحافة.
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يمكنك تحسين مراقبة الجودة بشكل مستمر من خلال الكشف عن العيوب من البداية إلى النهاية في الوقت الفعلي في أي مكان على خط الإنتاج، ودعم تحليل السبب الأساسي وتعزيز مسارات سير العمل التصنيعي.
يمكنك تبسيط عملية جمع وتسمية مجموعات البيانات وتدريب النماذج ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي هذه في الحافة.
يمكنك أتمتة عملية تسمية البيانات لنماذج التعلم العميق لاكتشاف المشكلات وإيقافها بسرعة، وتنبيه الموارد المناسبة لفحص أي مشكلة وتشخيصها وعلاجها في أي مكان.
يمكنك تزويد الخبراء المتخصصين في مجالات بعينها بالأدوات اللازمة لتدوين معارفهم من خلال نظام فحص بصري مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يتميز بسرعة وسهولة الإنشاء.
يمكنك مراقبة وإنفاذ مهام الفحص ولوائح السلامة لحماية العمال من البيئات الخطرة والظروف الخطرة.