الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo Visual Inspection IBM Maximo Visual Inspection
إطلاق العنان لقوة رؤية الكمبيوتر بدون رموز برمجية لأتمتة الفحص البصري
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رسم توضيحي يمثل IBM Maximo Visual Inspection
تعزيز قدرات الخبراء المعنيين باستخدام الفحص البصري المؤتمت

IBM Maximo Visual Inspection يضع القوة التي تتميز بها قدرات رؤية الكمبيوتر من خلال الذكاء الاصطناعي في أيدي فرق مراقبة الجودة وفرق الفحص لديك. كما أنه يضع صلاحية الوصول إلى رؤية الكمبيوتر والتعلّم العميق والأتمتة في متناول الفنيين لديك حيث أنها مجموعة أدوات بديهية لتسمية وتدريب ونشر نماذج الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبما أنه قد تم تصميمه من أجل النشر السهل والسريع، ما عليك سوى تدريب النموذج الذي تستخدمه من خلال واجهة المستخدم المرئية التي تعمل بأسلوب السحب والوضع أو استيراد نموذج مخصص، وستكون جاهزًا للتفعيل متى وأينما احتجت إليه باستخدام أجهزة محمولة وأجهزة الحافة. باستخدام IBM Maximo Visual Inspection ، يمكنك إنشاء حل الكشف والتصحيح الذي يناسبك بنفسك، باستخدام خوارزميات آلية ذاتية التعلم. شاهد العرض التوضيحي أدناه لفهم مدى سهولة أتمتة عمليات الفحص باستخدام أدوات الفحص البصري.  
استكشف العرض التوضيحي لنظام الفحص البصري MVI

ستتعلم في هذا العرض التوضيحي الموجه ذاتيًا، كيفية إنشاء نموذج رؤية بالذكاء الاصطناعي وإجراء فحص الجودة المؤتمت واستخدام القدرات المتقدمة للفحص عبر الأجهزة المحمولة والحافة.
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 موجز الحل

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المزايا تسريع الكشف عن العيوب

يمكنك تحسين مراقبة الجودة بشكل مستمر من خلال الكشف عن العيوب من البداية إلى النهاية في الوقت الفعلي في أي مكان على خط الإنتاج، ودعم تحليل السبب الأساسي وتعزيز مسارات سير العمل التصنيعي.

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يمكنك تبسيط عملية جمع وتسمية مجموعات البيانات وتدريب النماذج ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي هذه في الحافة.

 شاهد كيف تمكّن Advanced Manufacturing Research Centre من تحسين التدريب على البيانات تعزيز مدة التشغيل من خلال المراقبة في الوقت الفعلي على مدار 24/7

يمكنك أتمتة عملية تسمية البيانات لنماذج التعلم العميق لاكتشاف المشكلات وإيقافها بسرعة، وتنبيه الموارد المناسبة لفحص أي مشكلة وتشخيصها وعلاجها في أي مكان.

 تعرّف على كيفية قيام شركة Melbourne Water بتحسين إدارة مياه الأمطار تعزيز قدرات أي خبير متخصص (SME)

يمكنك تزويد الخبراء المتخصصين في مجالات بعينها بالأدوات اللازمة لتدوين معارفهم من خلال نظام فحص بصري مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يتميز بسرعة وسهولة الإنشاء.

 شاهد الفيديو زيادة سلامة العمال من خلال برنامج الفحص البصري

يمكنك مراقبة وإنفاذ مهام الفحص ولوائح السلامة لحماية العمال من البيئات الخطرة والظروف الخطرة.

 شاهد البرنامج أثناء العمل
حلول الفحص البصري
IBM Maximo Visual Inspection Edge توسيع نطاق مراقبة الجودة تتفاعل مجموعة IBM Maximo Visual Inspection Edge مع IBM Maximo Visual Inspection (MVI) لنشر نماذج رؤية الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحافة على نطاق واسع. يمكن توصيل MVI Edge بكاميرات متعددة بما في ذلك الكاميرات المتخصصة عالية الدقة والطائرات بدون طيار والكاميرات المثبتة بالمركبات. توفر لوحة معلومات MVI Edge للمستخدمين وظيفة إدارة تحليل الصور وعرض عمليات الفحص في الوقت الفعلي عبر مرافق أو مصانع متعددة حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء قواعد فحص للكشف عن العيوب. شاهد كيف قامت شركتا Sund وBaelt بتبسيط عملياتهما
IBM Maximo Visual Inspection Mobile on iOS مراقبة الجودة للأجهزة المحمولة IBM Maximo Visual Inspection Mobile هو تطبيق هواتف محمولة أصلي لنظام iOS/iPadOS مصمم لتعزيز قدرات IBM Maximo Visual Inspection من خلال توسيع نطاق عمليات الفحص البصري بسرعة لتحقيق عائد استثمار بسرعة البرق. ما عليك سوى تنزيل MVI Mobile من AppStore لتشغيل عمليات الفحص البصري المؤتمتة في مواقع ثابتة أو في الميدان. Maximo Visual Inspection Mobile يوفر السرعة مع سهولة التوجيه والنقر من خلال تطبيق الأجهزة المحمولة مع توفير نتائج فحص مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. يمكنك في غضون ساعات، جمع الصور من الجهاز المحمول لتدريب نماذج رؤية الكمبيوتر المعقدة والنشر على الجهاز لإجراء الاستدلال. تُعد النتائج تحسنًا كبيرًا في فحص جودة الإنتاج وسرعته لمساعدتك في الكشف عن العيوب وإعادة توظيف الأصول في الميدان.
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