الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة باستخدام IBM Maximo Application Suite
تقديم البيانات التشغيلية الصحيحة للأصول والتوجيهات الصحيحة خطوة بخطوة للفنيين متى وأينما احتاجوا إليها من خلال المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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رسم توضيحي يمثل إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة مع IBM Maximo Application Suite
ربط الفنيين باستخدام الأجهزة المحمولة والذكاء الاصطناعي

بداية من استدعاءات الخدمة الروتينية وصولاً إلى عمليات الفحص عن بُعد، ينجح الفنيون أو يفشلون بناءً على معرفتهم. ومع ذلك، كلما أصبحت الأصول أكثر ذكاءً واتصالاً، ازداد حجم المعلومات اللازمة لصيانتها وإدارتها. كيف يمكن للفنيين الميدانيين مواكبة هذا؟ باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنصة محمولة.

توفر حلول IBM Maximo® mobile المساعدة من خبراء عن بُعد والمساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسجل تاريخ الأصول في الوقت الفعلي والبيانات التشغيلية من الأجهزة القابلة للارتداء، ومستشعرات السلامة والواجهات التشخيصية إلى التوأم الرقمي. استكشف حلول إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة أدناه واكتشف كيف يمكن لإدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة الذكية أن تبقي الفنيين على اتصال دائم إلى جانب تعزيز إنتاجية المنظمة.
قم بجولة للتعرف على Maximo

استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأصول لديك.
استكشف دليل الإدارة الميدانية
المزايا تعزيز إنتاجية الفنيين

يمكنك توفير إمكانية الوصول إلى ميزات الأجهزة المحمولة الأصلية والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يكون لدى الفنيين جميع المعلومات التي يحتاجون إليها لإيجاد الحلول حتى في أكثر المواقع بُعدًا.

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امنح الجيل الجديد من العاملين المعلومات التي يحتاجونها للقيام بعملهم — بما في ذلك معارف الخبراء الحساسة والمعرفة المؤسسية — كل ذلك في متناول أيديهم.

 تحديد المشكلات وتجنب فترة التعطل

حدّد المشكلات الصغيرة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة باستخدام رؤية الكمبيوتر والفحص البصري القائم على الذكاء الاصطناعي.

 القضاء على البيانات المنعزلة وتحسين التعاون

يمكنك ربط الجميع ببعضهم وتمكينهم من العمل بفعالية أكبر—بدءاً من الفنيين الذين ينجزون المهام بكفاءة والمشرفين الذين يراقبون مهام العمل، وصولاً إلى المخططين الذين يحسّنون الجداول الزمنية وفرق المخزون التي تحصل على رؤية فورية لمستويات المخزون.

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حل إدارة دورة الحياة الأصول بالأجهزة المحمولة
إمكانية إدارة أي أصل في أي وقت ومن أي مكان Maximo Mobile هي منصة سريعة التنفيذ تزود فريق الصيانة لديك بالبيانات الصحيحة حول الأصول في الوقت المناسب. تساعد على توسيع نطاق الخبرة وتحسين موثوقية الأصول وتبسيط العمليات. من خلال الوصول الفوري إلى أوامر العمل وسجل تاريخ الأصل وقطع الغيار، يمكن للفنيين إكمال المهام بشكل أسرع والعمل بشكل مستقل وتقديم نتائج عالية الجودة، حتى في المواقع البعيدة. تعرف على المزيد عن Maximo Mobile شاهد الميزات الرئيسية الثلاثة للحل
زيادة معدلات نجاح الإصلاح من أول مرة باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعزز Maximo Mobile قدرات الفنيين لإجراء عمليات الفحص وتسجيل البيانات باستخدام الأجهزة المحمولة. تتم مزامنة هذه البيانات مع IBM Maximo Visual Inspection المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليل واكتشاف العيوب والحالات الشاذة، مما يمكّن الفنيين من تحديد المشكلات ومعالجتها في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد حول Maximo Visual Inspection
تقليل الأخطاء وفترة التعطل من خلال إرشادات من خبراء في الوقت الفعلي. من خلال المساعدة عن بُعد في الوقت الفعلي من خبراء، يمكن للفنيين استخدام المعرفة الجماعية للمؤسسة لحل المشكلات بسرعة وكفاءة. يمكن للخبراء المساعدة عن بُعد في عمليات الإصلاح باستخدام التعاون الافتراضي والتعليقات التوضيحية المرئية، والتي توفر تعليمات مفصلة ورسومات توضيحية لتوضيح الإجراءات المعقدة.
تحسين الإنتاجية الميدانية باستخدام رسم الخرائط الجغرافية المكانية يسمح عرض المهام المعيّنة على الخريطة للفنيين بتصور بيئة عملهم وتحسين المسارات والتنقل إلى مواقع العمل بكفاءة، مما يقلل من وقت السفر ويزيد من الإنتاجية. ويساعد تتبع الموقع في الوقت الفعلي الفنيين المرسلين على تخصيص الموارد والاستجابة لحالات الطوارئ بفعالية. يعزز هذا النهج الأكثر ذكاءً من رضا العملاء ويساعد على تقديم نتائج استثنائية.
إدارة المخزون أثناء التنقل تتيح عمليات إدارة المخزون المبسطة للفنيين إمكانية التخطيط والاستعداد للمهام من خلال رؤية فورية لقطع الغيار والمواد والأدوات. ويمكن للمديرين الموافقة على الطلبات أو رفضها بناءً على التوافر والأولوية. ويمكن لموظفي المخازن إصدار أصناف المخزون ونقلها واستلامها، وإجراء عمليات جرد الدورات. يقلل هذا النظام من التأخير وفترة التعطل إلى جانب زيادة الإنتاجية والكفاءة في الوقت ذاته.
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