بداية من استدعاءات الخدمة الروتينية وصولاً إلى عمليات الفحص عن بُعد، ينجح الفنيون أو يفشلون بناءً على معرفتهم. ومع ذلك، كلما أصبحت الأصول أكثر ذكاءً واتصالاً، ازداد حجم المعلومات اللازمة لصيانتها وإدارتها. كيف يمكن للفنيين الميدانيين مواكبة هذا؟ باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنصة محمولة.

توفر حلول IBM Maximo® mobile المساعدة من خبراء عن بُعد والمساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسجل تاريخ الأصول في الوقت الفعلي والبيانات التشغيلية من الأجهزة القابلة للارتداء، ومستشعرات السلامة والواجهات التشخيصية إلى التوأم الرقمي. استكشف حلول إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة أدناه واكتشف كيف يمكن لإدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة الذكية أن تبقي الفنيين على اتصال دائم إلى جانب تعزيز إنتاجية المنظمة.