بداية من استدعاءات الخدمة الروتينية وصولاً إلى عمليات الفحص عن بُعد، ينجح الفنيون أو يفشلون بناءً على معرفتهم. ومع ذلك، كلما أصبحت الأصول أكثر ذكاءً واتصالاً، ازداد حجم المعلومات اللازمة لصيانتها وإدارتها. كيف يمكن للفنيين الميدانيين مواكبة هذا؟ باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنصة محمولة.
توفر حلول IBM Maximo® mobile المساعدة من خبراء عن بُعد والمساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسجل تاريخ الأصول في الوقت الفعلي والبيانات التشغيلية من الأجهزة القابلة للارتداء، ومستشعرات السلامة والواجهات التشخيصية إلى التوأم الرقمي. استكشف حلول إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة أدناه واكتشف كيف يمكن لإدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة الذكية أن تبقي الفنيين على اتصال دائم إلى جانب تعزيز إنتاجية المنظمة.
استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأصول لديك.
يمكنك توفير إمكانية الوصول إلى ميزات الأجهزة المحمولة الأصلية والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يكون لدى الفنيين جميع المعلومات التي يحتاجون إليها لإيجاد الحلول حتى في أكثر المواقع بُعدًا.
امنح الجيل الجديد من العاملين المعلومات التي يحتاجونها للقيام بعملهم — بما في ذلك معارف الخبراء الحساسة والمعرفة المؤسسية — كل ذلك في متناول أيديهم.
حدّد المشكلات الصغيرة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة باستخدام رؤية الكمبيوتر والفحص البصري القائم على الذكاء الاصطناعي.
يمكنك ربط الجميع ببعضهم وتمكينهم من العمل بفعالية أكبر—بدءاً من الفنيين الذين ينجزون المهام بكفاءة والمشرفين الذين يراقبون مهام العمل، وصولاً إلى المخططين الذين يحسّنون الجداول الزمنية وفرق المخزون التي تحصل على رؤية فورية لمستويات المخزون.