تؤدي فترات التعطل غير المخطط لها، ومخاطر عدم الامتثال، وتجزئة البيانات إلى تأخيرات مكلِّفة. تتوفر قدرات في IBM® Maximo لتسجيل الأصول والأعمال، مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساعد المؤسسات على توحيد بيانات الأصول، وتبسيط تنفيذ المهام، وتمكين فرق العمل بمعارف ورؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

استخدام توصيات رموز الأعطال عالية الموثوقية، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط تنفيذ أعمال الصيانة. ومن خلال رؤية أوضح للأصول، وسجلها السابق المحفوظ، والأعمال الجارية عليها، يمكنك تحسين استراتيجيات الصيانة، وزيادة الجاهزية التشغيلية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية بثقة أكبر.