يمكنك إيجاد حل للمشكلة قبل أن تؤثر على عملائك باتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي
في المشهد الرقمي دائم المتغير اليوم، تواجه عمليات تقنية المعلومات تحديًا غير مسبوق؛ يتمثل في حجم البيانات الهائل وتعقيد بيانات التطبيقات. ولا يكفي التحليل البشري التقليدي وحده للقضاء على التحديات التي تفرضها الطبيعة الديناميكية لبيئات السحابة الأصلية. لمعالجة هذه التحديات، يبشرنا الذكاء الاصطناعي بمعالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى مهمة قد يغفل عنها البشر دون قصد.
بفضل معالجة الحوادث المؤتمتة من منصة Instana يمكنك تقليل فترات تعطل التطبيقات إلى ما يقرب من الصفر بفضل الإدارة السريعة للحوادث وحل المشكلات بكفاءة. تؤدي أتمتة معالجة الحوادث إلى إتاحة موارد قيّمة لمطوري عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع (SRE) بما يعطي المطورين فرصة للتفرغ لما هو أهم، ويتيح للفِرق أداء ما يلي:
التركيز على المبادرات الاستراتيجية والابتكار بدلاً من التصدي لحل المشكلة بعد وقوعها
تلبية أهداف واتفاقيات مستوى الخدمة (SLO/SLA)، والتزامات الأطراف المعنية التعاقدية لاستمرار الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق
تقليل متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح من خلال الكشف التلقائي الذكي عن الحوادث باستخدام SmartAlerts، وكتالوج Action Catalog الشامل الذي يوفر رؤى يمكن لفريقك استخدامها لإنشاء خطة استجابة للحوادث ذات الإجراءات التي تعمل على تبسيط المعالجة
تحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال معالجة الحوادث (المشكلات الطارئة) باستخدام الذكاء الاصطناعي.
اقرأ ملخص حل منصة Instana Observability
توفير رؤى في الوقت الفعلي لاكتشاف مشكلات أداء التطبيق ومشكلات سلامة العمليات، ووضع عمليات تخفيف الآثار السلبية، وحماية المعلومات الحساسة، وإصلاح المشكلات قبل أن تؤثر على العملاء.
يفيد الكشف المؤتمت عن المشكلات في الوقت الفعلي وتعيينها وتتبعها وتحليل معلومات عنها في تزويد مطوري عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع (SRE) بكفاءة أكبر، مما يتيح لهم التفرغ وقضاء وقت أكبر في الابتكار لتحسين الأمن الإلكتروني وجهود الاستجابة.
يمكنك الحصول على رؤى تنبؤية لمنع الحوادث المستقبلية من خلال تحليل البيانات المحفوظة والاتجاهات الحالية تحقيق عملية كشف مُدار ولتحسين عناصر التحكم في الحوادث الأمنية.
تعمل ميزة قابلية ملاحظة الأداء في الوقت الفعلي والمعالجة المؤتمتة على تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما يتيح لفِرق العمل التركيز على تحسين القيمة التجارية وتقديم تجارب عمل ناجحة وفريدة للعملاء.
قلِّل متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح بنسبة 70%.
قلِّل الوقت الذي يستغرقه المطور في استكشاف الأخطاء وإصلاحها بنسبة 90%.
استجب للحوادث بصورة أسرع بنسبة 75%.
تعرف على كيفية مساعدة منصة Instana لشركة ExaVaulot في تقليل متوسط الوقت اللازم لإصلاح الأخطاء التي تؤثر على العملاء بنسبة 56.6% وتقليل تباطؤ المنصة وفترات التعطل بشكل كبير.
شاهد كيف ساعدت منصة Instana شركة Rebendo AB في المراقبة في الوقت الفعلي مما وفر لها مزيدًا من الخيارات ومن الرؤى التنبؤية التي أمكن استخدامها للتحقق من تأثير تغييرات النظام الجديدة أو تطبيقات الشبكة ونجاحها.
تتيح منصة IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.