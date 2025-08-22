تُقدّم Rebendo رؤيةً في الوقت الفعلي للمساعدة في تعقّب أوجه القصور غير المُحدَّدة.
على خلاف المقولة الشائعة، فإن الجهل في عالم الأعمال نادرًا ما يكون نعمة. فما لا تعرفه—وما لا تراه—يمكن أن يربك عملياتك اليومية ويُلحق أذى حقيقيًا بأرباحك المالية. فقد تؤدي مشكلة مجهولة أو أوجه قصور غير مُحدَّدة إلى تأخيراتٍ غير ضرورية، وتعثّراتٍ في العمليات، وبياناتٍ خاطئة، ومختلف أشكال الإحباط لدى موظفيك وشركائك وعملائك.
وأصبح العثور على طرقٍ لفك ألغاز تلك المشكلات غير المعروفة أولويةً لدى شركة Rebendo AB، شريك أعمال IBM. وبصفتها مطوّرًا لحلول إدارة الأداء، تتخصص الشركة في إنشاء لوحات معلومات مخصّصة ومفصّلة تمنح المستخدمين رؤيةً أعمق لعمليات تكنولوجيا المعلومات والشبكات الداخلية. وقد بدأت Rebendo تلحظ نمطًا متكررًا بين عملائها.
يسترجع Slobodan Djurdjevic، المؤسس والمالك لشركة Rebendo، قائلًا:"«صرنا نرى نوعًا جديدًا من المشكلات. نحن نعمل مع صناعاتٍ عديدة—شركات سيارات، وهيئاتٍ عامة، وبنوك—لكن شركات التأمين، أي الأنشطة ذات مستويات المعاملات العالية، بدت المكانَ الأكثر شيوعًا لظهور هذا التحدّي."
ويُضيف Michael Kling، الرئيس التنفيذي لشركة Rebendo: "كان لديهم خللٌ في تكنولوجيا المعلومات، لكنهم لا يعرفون ما الذي يسببه. تتطلب أعمال تقنية المعلومات اليوم توافرًا أعلى وتطويرًا أسرع مع استراتيجية توريد سحابي أكثر مرونة. فعلى سبيل المثال، قد يرتفع زمن الاستجابة لديهم بمقدار 10 إلى 20 ثانية، من دون أدنى فكرة عن موضع عنق الزجاجة الذي يسبب التأخير. وبالنسبة إلى الشركات التي تتعامل مع مئات الآلاف أو حتى ملايين المعاملات، فإن تأخيرًا كهذا قد يسبب مشكلاتٍ كثيرة وانطباعًا سيئًا. وفي نحو 9 من كل 10 حالات رأيناها، لم تكن المشكلة متعلقةً بتطبيق الشبكة.»
وإدراكًا لفرصةٍ واعدة، شرعت Rebendo في تجميع خدمةٍ مُدارة جديدة تُقدّم مراقبةً شاملة وفي الوقت الفعلي لعمليات التطبيقات، وتُعزّز سلاسة التشغيل.
يوفّر Rebendo Insight رؤيةً في الوقت الفعلي بدقّة تبلغ ثانية واحدة.
في المتوسط، تُبقي كفاءة الحل الجديد الإشرافَ في الموقع عند أقلّ من يومٍ واحدٍ أسبوعيًا.
وشهدت قاعدة عملاء الشركة فرصة واضحة لهذا الحل الجديد. يوضح Jörgen Neij، مدير الخدمات والحلول لدى Bankgirot وعميل Rebendo منذ أكثر من عقد: «الوقت الفعلي بالغ الأهمية. الوقت الفعلي هو سببُ توجهنا إلى Rebendo في الأساس. نحن جهة مقاصة ونعالج ما يقارب 8 ملايين دفعة كل يوم. ويمكن أن يمثل تتبع هذا الحجم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحديًا، لكن الوقت الفعلي هو الخيار الوحيد".
ويُكمل Djurdjevic القصة قائلًا: «تحدّثنا إلى Jörgen وإلى عملائنا الآخرين. سألناهم: ما الذي تريدون أن يكون عليه هذا الحل؟ كيف تودّون رؤية مساحة المراقبة لديكم؟ وسرعان ما توصّلنا إلى قرارٍ مفاده أننا بحاجةٍ إلى أن تكون لهذه الخدمة بوابةٌ خاصة بها نستطيع عبرها تقديم قابلية ملاحظة شاملة لكل ما في بيئة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أي منتجات مراقبة موجودة بالفعل. نقول: «ادمج الموجود لديك. أضف ما تحتاج إليه.»
في مطلع عام 2021، أطلقت Rebendo خدمتها الجديدة Rebendo Insight، المدمجة بتقنية من Instana®، وهي شركة تابعة لشركة IBM. ويوفّر الحل الجديد للمستخدمين لوحة إدارة مركزية، فيما تقدّم IBM Instana® Observability محركًا سحابيًا يتيح ملاحظة التطبيقات والخدمات ومراقبتها ومعالجة مشكلاتها في الوقت الفعلي.
يقول Kling: "كان من المهم دمج Instana في Rebendo Insight لأنه سيمنحنا—ولعملائنا—خياراتٍ أكثر ويجعلنا أكثر قدرة على التنبؤ. أصبح بوسعنا الآن إدخال خمسة أنواع مختلفة من مصادر البيانات ضمن عروضنا. ويمكننا دمج منتجات إدارة أداء التطبيقات (APM) التي لدى العميل بالفعل أو أي أدوات أخرى يريد إضافتها. أيًّا تكن الأدوات التي يفضّلون استخدامها، أصبح هناك مكان واحد للاطلاع على كل شيء، مع قدرة تنبؤية واضحة".
إلى جانب المراقبة في الوقت الفعلي، يمكن استخدام Rebendo Insight أيضًا للتحقق من أثر ونجاح التغييرات على الأنظمة أو تطبيقات الشبكات. ويوضح Djurdjevic: «قبل تنفيذ أي تغيير، يمكننا وضع أساس يُقارن بالأداء بعد التغيير. سترى إن كان التغيير قد حسّن الأمور أم زادها سوءًَا، وهذه قيمة كبيرة لعملائنا".
إضافةً إلى الرؤية المركزية عبر عمليات تكنولوجيا المعلومات والشبكات التي يوفّرها Rebendo Insight، تُسهم المراقبة في الوقت الفعلي في رفع الكفاءة وتسريع حل المشكلات. كما أن درجة التفصيل في هذه الرؤية—تحديث كل ثانية—أثبتت أنها ميزة بالغة الأهمية مقارنة بالمنصات المنافسة.
يقول Kling: «بعض منافسينا يقدّمون رؤى كل ٦٠ ثانية فقط. لكن هذا ليس ما يريده مستخدمونا. حين كنّا نبني Rebendo Insight سألنا العملاء عن هذا المستوى من الدقة الزمنية، فقالوا: لماذا أستخدم منتجًا لا يرى 59 ثانية من الدقيقة؟ هذا منتج لا قيمة له بالنسبة لي".
وقد تبيّن أيضًا أن المنصة الجديدة سهلة الاستخدام بالنسبة للمستخدمين، كما يضيف Kling: «لدينا تقليد وهدف بأن نكون المستشار الإستراتيجي لكل عميل حين يركّز على القابلية للتنبؤ. وبفضل Rebendo Insight و Instana، بنينا المنصّة للخطوة التالية في رحلة الأتمتة لديهم، بالاقتران مع AIOps من IBM [الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات]." يمكننا تدريب العملاء ومساعدتهم في إعداد لوحة المعلومات، ومن دون عبءٍ عليهم أو علينا. كما أنّ إضافة نطاقات مراقبةٍ جديدة لاحتياجاتٍ مختلفة أو لأجزاءٍ مختلفة من الشركة أمرٌ يسير".
ويختتم Djurdjevic: "إنها خدمة فعّالة للغاية. يمكننا الإعداد والنشر بسرعة. في مشروعٍ لنا في ستوكهولم، تمكّنّا من إظهار أننا وفّرنا للعميل عامين وأربعة أشهر من وقت الإعداد لأنه لم يحتج إلى البحث وبناء كل شيء بنفسه. وهذا تمامًا ما نسعى إليه: تعزيز كفاة عملائنا".
توفر قدرات مراقبة أداء التطبيقات الآلية من IBM Business Partner Rebendo حلولاً وخدمات لإدارة الأداء. تأسست الشركة في عام 2001، وهي مخصصة في بناء لوحات معلومات مخصصة ومفصلة يمكنها مراقبة قيمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمستخدم بالكامل والتحكم فيها. تقع شركة Rebendo في ستوكهولم بالسويد، وتقدم خدماتها في الغالب للمؤسسات في سوق الشمال الأوروبي.
