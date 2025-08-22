تستخدم Mayden منصة IBM Instana Observability لدعم تقديم خدمات الصحة النفسية.
يقول كريس إلدريدج، مدير العمليات في Mayden، "يساعد منتجنا هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على تيسير برنامجٍ يُسمّى تحسين إتاحة العلاج النفسي (IAPT)" المنتج الرئيسي للشركة، iaptus، هو نظام السجلّات الرقمية للرعاية الرائد لخدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية في المملكة المتحدة.
يتيح iaptus لمقدّمي خدمات الصحة النفسية تتبّع تاريخ المرضى، بما في ذلك مواعيد إحالتهم للعلاج، ونوع العلاج الذي يتلقّونه، وكيفية استجابتهم له. على نطاق أوسع، يساعد المزوّدين على فهم مدى فعالية العلاجات وتحديد الأماكن التي تتطلّب موارد إضافية لتمكين المرضى من الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن.
ويوضح Eldridge: "تعتمد الخدمات على iaptus لإدارة إحالات المرضى وتتبع أوقات الانتظار والنتائج، وكذلك لمراقبة أدائها مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتقديم البيانات المطلوبة لأغراض التقارير". تراقب فِرَق خدمات البيانات لدى Mayden أداء النظام ليلًا ونهارًا، وعند حدوث أي حادثة يلزمها فهمٌ سريعٌ ودقيق لما يحدث. وتعمل Mayden استباقيًا على تحسين موثوقية التطبيق عبر دمج مزيد من مراقبة الأداء طوال عملية التطوير وهو أمر مهم للغاية، لأن كثيرًا من مزوّدي تقنية المعلومات في الرعاية الصحية يُحدّثون برمجياتهم مرة كل 3إلى 6 أشهر، بينما يجري تحديث iaptus بوتيرة قد تصل إلى 4 مرات أسبوعيًا.
يساعد تطبيق iaptus على تقديم خدمات الصحة النفسية لأكثر من 5 ملايين مريض في المملكة المتحدة.
تُطبّق Mayden منصة IBM Instana® Observability على نظام iaptus لتحسين الأداء والموثوقية والأمن.
كان iaptus حلاً قائمًا على الويب منذ عام 2008. وفي عام 2018 بدأت Mayden نقل النظام إلى سحابة خاصة، ونتيجة لذلك أجرى الفريق تغييرات جوهرية على بنية النظام والحلول التي يعتمد عليها.
في السابق، كان حل مراقبة الأداء من Mayden يعمل جيدًا في مراقبة البنية التحتية المادية الأساسية—مثل الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية واستخدام الأقراص. لكن كانت Mayden بحاجة ماسّة إلى رؤية أعمق لأداء البرمجيات ذاتها. كما رغبت Mayden في إتاحة هذه المعلومات عبر كامل عملية التطوير لضمان بقاء البرمجيات آمنةً وموثوقةً وكفؤةً طَوال دورات الإصدارات المتكرّرة.
يقول Eldridge: "كنّا نبحث عن حلٍّ يساعدنا على فهم أداء منصّتنا بدقّةٍ عالية جدًا. أردنا أن نرى، على مستوى الثانية، التقلّبات اللحظية في الأداء التي قد تظهر لأسباب متعدّدة". ويُشدّد Eldridge على أنّ أخذ العينات كل دقيقة لم يكن كافيًا.
كان هناك مطلب شديد الأهمية يتعلق بخصوصية البيانات. يضيف Eldridge: «نؤتمن على كمّ كبير من بيانات الصحة النفسية شديدة الحساسية». لذلك رغبت Mayden في حلّ مراقبة قائم على السحابة يكون خارجيًا عن البنية التحتية الداخلية عمدًا. وهو ما تطلّب تحكّمًا دقيقًا فيما يجمعه نظام التسجيل ويراقبه من بيانات.
كانت سهولة الاستخدام عاملًا مهمًا أيضًا. يوضح Eldridge أنّ الفريق جرّب عددًا من المورّدين، مثل New Relic، قبل اختيار IBM® Instana Observability. بعضهم قدّم كمًّا هائلًا من البيانات، لكن تحليلها شكّل تحدّيًا بحدّ ذاته. ويقول: "كان اهتمامنا منصبًّا على تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في Instana، لأنها تساعدنا على تفسير المعلومات بصورة أفضل وتوجيهنا مباشرةً إلى المواضع الأرجح أهمية".
يقول Eldridge: «إن تقديم خدمة عملاء متميّزة مهم للغاية بالنسبة إلينا". ونتوقّع المستوى ذاته من مزوّدينا. حين بدأنا العمل مع Instana شجّعنا كثيرًا مستوى الدعم الذي تلقّيناه".
في بداية عملية التثبيت، كان على Mayden التأكّد من عدم جمع أي بيانات للمرضى أو إرسالها إلى نظام المراقبة عن غير قصد. وقدّم مزوّدون آخرون دعمًا أقل في هذا الجانب مقارنةً بفريق Instana. ويتابع Eldridge: "حصلنا من Instana على دعم بالغ الأهمية "ليس فقط عبر مكتب المساندة، بل أيضًا من خلال مكالمات هاتفية ومحادثات Slack مع الفريق التقني—وهو ما لم نلمسه مع مزوّدين آخرين. وبفضل ذلك شعرنا بثقة في أنّ لدى Instana فريق دعم تقنيًا قويًا عمل معنا عن قرب وفهم متطلّباتنا".
ويضيف Eldridge: «مع نموّ iaptus غيّرنا بنية البرنامج، وأصبح أكثر تعقيدًا. تعيد Instana عرض الشبكة بصريًا. أعتقد أن الجميع شعروا بسرور كبير ومفاجئ برؤية ذلك. وبضع نقرات تكفي كي تعرض Instana صورة للبيئة المادية والمنطقية التي يعمل عليها النظام، من دون أي مدخلات من فريق الأنظمة أو المطوّرين".
وبمجرّد أن تبيّن للفريق كيف تتكامل Instana مع معمارية Mayden وبنيتها التحتية، جاءت عملية النشر سريعة. يختم Eldridge: «كنّا نتوقّع أن يستغرق الأمر أسابيع عدّة قبل أن نتمكّن من استخراج أي بيانات. "في الواقع، تمكّنّا من عرض البيانات ومعلومات الاستخدام خلال أيام قليلة فقط".
يمثّل طبيعة البيئة المحمية تحدّيًا في تلقّي تحديثات البرمجيات. ولكن، كما يوضح Eldridge، "بمجرّد أن فهمنا آلية الإطلاق إلى عناقيد جديدة مع توسّع الاستضافة السحابية لدينا، أصبح ذلك، ولا يزال، إجراءً يسيرًا للغاية".
"يقول Eldridge: «استطعنا كشف المزيد حول أداء برمجياتنا في سيناريوهات محدّدة، وتحديد الأجزاء التي تستلزم إعادة النظر. كما أنّ فرقنا تستطيع الوصول إلى المنصّة متى احتاجت؛ فإذا ظهرت مشكلة، أمكنها استعلام المنطقة التي قد تتطلّب تحقيقًا."
ومع ذلك، لا تزال Mayden في بدايات رحلتها مع Instana. وخلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، تعتزم الشركة توسيع استخدام Instana وصقل مهارات الفريق في مراقبة أداء التطبيقات (APM). والهدف هو إدماج مراقبة الأداء عبر عملية التطوير بأكملها والعمل باستمرار على رفع موثوقية تطبيق iaptus.
تبتكر Mayden تقنياتٍ رقمية توسّع آفاق الممكن أمام الممارسين السريريين والمرضى. ويُعد iaptus نظام السجلّ الرقمي للرعاية الرائد في مجال العلاج النفسي بالمملكة المتحدة. وتتخذ Mayden من مدينة باث في المملكة المتحدة مقرّاً لها.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، يونيو 2021.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com Instana وIBM Z علامتان تجاريتان لشركة International Business Machines Corp.، مسجلتان في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر قائمة حالية للعلامات التجارية الخاصة بشركة IBM على الويب على ibm.com/trademark.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل بها شركة IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.
يتحمل العميل مسؤولية ضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية عليه. لا تقدِّم شركة IBM مشورة قانونية، ولا تتعهد ولا تضمن قدرة خدماتها أو منتجاتها على إلزام العميل بالامتثال لأي قانون أو لائحة.
بيان الممارسات الأمنية الجيدة: يتضمن أمان نظام تكنولوجيا المعلومات حماية الأنظمة والمعلومات من خلال الوقاية والكشف والتصدي لمحاولات الوصول غير المناسب من داخل مؤسستك وخارجها. إذ يمكن أن يؤدي الوصول غير السليم إلى تغيير المعلومات أو إتلافها أو اختلاسها أو إساءة استخدامها أو يمكن أن يؤدي إلى حدوث ضرر بأنظمتك أو إساءة استخدامها، بما في ذلك استخدامها في الهجمات على الآخرين. لا ينبغي اعتبار أي نظام أو منتج من منتجات تكنولوجيا المعلومات آمنًا تمامًا ولا يمكن أن يكون أي منتج أو خدمة أو إجراء أمني واحدٍ فعالًا فعالية شاملة؛ وذلك فيما يتعلق بقدرته على منع إساءة الاستخدام أو الوصول غير المصرح به. تم تصميم أنظمة ومنتجات وخدمات IBM لتكون جزءًا من نهج أمني قانوني وشامل، والذي سيتضمن بالضرورة إجراءات تشغيلية إضافية، وقد يتطلب أنظمة أو منتجات أو خدمات أخرى لتكون أكثر فعالية. لا تضمن شركة IBM تحصين أي أنظمة أو منتجات أو خدمات ضد الإجراءات الخبيثة أو غير القانونية لأي طرف ولا تضمن تحصين مؤسستك أيضًا ضدها.