مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكنك استكشاف أخطاء التطبيقات الوكيلة والمدعومة بالنماذج اللغوية الكبرى وإصلاحها وحوكمتها
لوحة معلومات تفصيلية تعرض مقاييس مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM.

عرض توضيحي لمراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي

استكشف كيفية تتبع Instana للذكاء الاصطناعي التوليدي والعناصر الوكيلة وتحسينها.

يمكنك مراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك وإدارتها من خلال توفير سياق للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات

 

تدمج IBM® Instana GenAI Observability مراقبة الذكاء الاصطناعي ضمن مهام سير العمل القوية نفسها التي تستخدمها الفرق بالفعل لتطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية والتطبيقات الكاملة. تكتشف Instana تلقائيًا عناصر الذكاء الاصطناعي مثل الوكلاء والسلاسل والمهام، ثم تربط بياناتها ببقية بنية البنية التحتية لديك. وبفضل إمكانية الرؤية المدمجة في الموجِّهات والمخرجات والرموز المميزة وزمن الانتقال والتكلفة والأخطاء، يمكن للفرق تتبع المشكلات بسرعة وتحسين الأداء وتشغيل التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بكل ثقة.

وبالاستناد إلى معايير OpenLLMetry، تدعم Instana أبرز المزوّدين وأطر العمل، بما في ذلك IBM watsonx.ai® وAmazon Bedrock، وOpenAI، وAnthropic، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وLangChain، وLangGraph، وCrewAI، بالإضافة إلى بيئات التشغيل مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs). يبقي نهج النظام البنائي المفتوح هذا قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي لديك قابلة للنقل، وواعية بالتكاليف وخاضعة للحوكمة، ما يمنحك رؤية واضحة وشاملة بدءًا من النموذج إلى البنية التحتية من دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

 
الفوائد
تحليل أسرع للأسباب الأساسية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي

يمكنك تسريع تحليل الأسباب الأساسية من خلال عمليات تتبع موحدة عبر الوكلاء والأدوات والنماذج والخدمات من دون تبديل السياق.
التحكم في رموز الذكاء الاصطناعي المميزة والتكلفة وتحسينهما

يمكنك التحكم في النفقات والمفاجآت من خلال توفير رؤية للرموز المميزة والتكلفة النموذجية لكل طلب أو مستخدم أو طراز أو مستأجر.
تعزيز إشارات الموثوقية والحوكمة والامتثال

يمكنك تحسين الموثوقية والحوكمة باستخدام الإشارات الملاءمة للسياسات، بما في ذلك زمن الانتقال والأخطاء والموجِّهات والمخرجات.

المزايا

تحديد إطار عمل الذكاء الاصطناعي التتبع الشامل للذكاء الاصطناعي تحليلات الرموز المميزة والتكلفة إشارات الجودة والسلامة والسياسات النظام البنائي المفتوح وبيئة التشغيل
