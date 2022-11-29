استكشف القدرات المتقدمة التي يتمتع بها IBM Instana on AWS، مما يعيد تعريف مراقبة الأداء لتطبيقات السحابة الأصلية. واستفد من عوامل السرعة والكفاءة والأتمتة المحسّنة واستفد من القدرة على التكيف في الوقت الفعلي، مما يمكّن البنية التحتية والتطبيقات لديك من التنقل بسلاسة في البيئات الديناميكية. بعد أن صار متوفرًا الآن في 92 دولة، حان الوقت تكتشف سبب كون Instana الخيار المفضل بين مستخدمي AWS.
تعيين بنية تطبيقك: راجع جميع التبعيات المتبادلة للتطبيق التي تم تعديلها تلقائيًا مع الكشف عن التغيير في الوقت الفعلي من خلال خرائط تبعية Instana، وهي مهمة بشكل خاص للبيئات الهجينة أو متعددة الخدمات السحابية المقدمة من بائعين مختلفين، من العديد من عملاء AWS.
تحديد نقاط أداء التطبيق الفعالة (وإصلاحاتها): فهم كيفية بذل الجهد واستخدام الموارد لضبط مشكلات التطبيق وتحسينها والتخفيف من آثارها للوصول إلى مستويات خدمة أفضل.
استفد من قوة IBM Instana على AWS لإعادة صياغة نهجك في إدارة أداء التطبيقات. من خلال Instana، يمكنك اكتشاف المشكلات بدقة والحصول على رؤية شاملة لعرض تطبيقك، بدءًا من التعليمة البرمجية وحتى حاويات Kubernetes والخدمات المصغرة، وكلها معروضة من خلال لوحات معلومات بديهية وتنبيهات ذكية قابلة للتخصيص.
تساعد إمكانية الرؤية في بيانات مراقبة أداء التطبيق في الوقت الفعلي، بما في ذلك التتبعات الشاملة بدون أخذ عينات؛ وارتباط الأحداث في حل المشكلات وشيكة الحدوث قبل أن تتحول إلى حوادث واقعية.
يوفر تلقائيًا فهمًا لتبعيات مكونات التطبيق ومكان تأثيرها على المجموعة بأكملها. يمكنك الحصول على اكتشاف تلقائي مستمر للخدمات المصغرة ومكونات التطبيق حتى تظل بيئة مراقبة AWS لديك محدَّثة دائمًا.
تشمل هذه التقنيات AWS Elastic Beanstalk، وAmazon DynamoDB، وAmazon Elastic Block Storage (EBS)، وAmazon ElastiCache، وAmazon OpenSearch، وAmazon EMR، وAmazon Kinesis، وAWS Lambda، وElastic Load Balancing، وAmazon MSK، وAmazon MQ، وAmazon RDS، وAmazon SQS، وAmazon S3، وغيرها الكثير.
يتكامل Instana مع أدوات مراقبة أخرى لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق عبر البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل دون حاجة إلى مكونات إضافية أو عمليات إعادة تشغيل للتطبيقات.
توفر مراقبة AWS Kinesis من Instana إدارة شاملة للأداء وتضمن استمرار سلامته.
تشكل مراقبة AWS SQS جزءًا أساسيًا من حل مراقبة Amazon Web Services الشامل من Instana.
تُعد مراقبة AWS RDS جزءًا مهمًا من حل APM السحابي من Instana.
تشكل مراقبة AWS Beanstalk التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية الذي تقدمه Instana.
توفر Amazon S3 قابلية التوسع الرائدة على مستوى الصناعة وتوفر البيانات والأمن والأداء.
تشكل مراقبة Amazon MQ التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية الذي تقدمه Instana.
"بمجرد تثبيت وكيل Instana في مجموعات Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) الخاصة بشركة Dealerware، فإنه يكتشف تلقائيًا جميع الحاويات التي تعمل في pods والخدمات ونقاط النهاية، والتبعيات فيما بين ذلك. يلتقط الوكيل تلقائيًا رسائل الخطأ ويفهرسها لكل نقطة نهاية ويجمعها على مستوى الخدمة والتطبيق."
"من الرائع جدًا أن تتوفر لك وسيلة تتمكن من خلالها من تتبع جذر المشكلة في عرض البنية التحتية. حيث أتاحت لي بالفعل رؤية مشكلات لم أكن على دراية بها. "
كينيث سكيرتشلي
مهندس أول عمليات تطوير، Dealerware
منذ استخدام Instana لتوفير قابلية ملاحظة للحاوية المستندة إلى السحابة، تمكّن فريق عمليات التطوير في Dealerware من تقليل زمن انتقال التسليم بنسبة 98% — من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية. ويستمر الفريق في استخدام Instana للتقدم نحو هدف زمن الانتقال بأقل من 250 مللي ثانية.
بناءً على توفر برامج IBM كخدمة على IBM Cloud، فإن هذه الاتفاقية والتي تُعدُّ الأولى من نوعها بين IBM وAWS ستوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى برامج IBM التي تعمل على السحابة الأصلية على AWS.
يسعدنا أن نعلن أنه صار بإمكانك الآن الاستفادة من مقاييس Instana بالاشتراك مع AWS Compute Optimizer للمساعدة في تحقيق الكفاءة المثلى للتطبيقات التي تعمل على AWS.
تعرف على كيفية تثبيت Instana وتكوينه ومراقبته باستخدام AWS من خلال وثائق منتجات IBM.