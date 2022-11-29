"بمجرد تثبيت وكيل Instana في مجموعات Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) الخاصة بشركة Dealerware، فإنه يكتشف تلقائيًا جميع الحاويات التي تعمل في pods والخدمات ونقاط النهاية، والتبعيات فيما بين ذلك. يلتقط الوكيل تلقائيًا رسائل الخطأ ويفهرسها لكل نقطة نهاية ويجمعها على مستوى الخدمة والتطبيق."

"من الرائع جدًا أن تتوفر لك وسيلة تتمكن من خلالها من تتبع جذر المشكلة في عرض البنية التحتية. حيث أتاحت لي بالفعل رؤية مشكلات لم أكن على دراية بها. "

كينيث سكيرتشلي

مهندس أول عمليات تطوير، Dealerware