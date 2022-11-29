الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana مراقبة AWS باستخدام IBM Instana
هل تريد الترحيل والتشغيل في AWS؟ إذن احصل على رؤية محسَّنة مع Instana لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك في AWS.
تقييم قابلية ملاحظة الأداء في AWS الآن زيارة AWS Marketplace
مراقبة AWS من Instana تعرض رؤية كاملة لجميع خدمات AWS

ندوة الإنترنت: 11 يوليو 2024
الدور الأساسي لقابلية ملاحظة الأداء في مسيرة اعتماد التقنية السحابية والمراقبة على AWS

يمكنك إعادة تعريف مراقبة أداء AWS لتطبيقات السحابة الأصلية، وتقديم السرعة والكفاءة والأتمتة بفضل استخدام IBM Instana.

 

 سجِّل الآن
الانتقال إلى التقنية السحابية بكل ثقة

استكشف القدرات المتقدمة التي يتمتع بها IBM Instana on AWS، مما يعيد تعريف مراقبة الأداء لتطبيقات السحابة الأصلية. واستفد من عوامل السرعة والكفاءة والأتمتة المحسّنة واستفد من القدرة على التكيف في الوقت الفعلي، مما يمكّن البنية التحتية والتطبيقات لديك من التنقل بسلاسة في البيئات الديناميكية. بعد أن صار متوفرًا الآن في 92 دولة، حان الوقت تكتشف سبب كون Instana الخيار المفضل بين مستخدمي AWS.

  • تحديد الفجوات في ميزة قابلية ملاحظة الأداء: اعرف أين يمكنك الاستفادة من مراقبة التطبيق الإضافية من خلال تحليل بيانات المراقبة الحالية لديك.

  • تعيين بنية تطبيقك: راجع جميع التبعيات المتبادلة للتطبيق التي تم تعديلها تلقائيًا مع الكشف عن التغيير في الوقت الفعلي من خلال خرائط تبعية Instana، وهي مهمة بشكل خاص للبيئات الهجينة أو متعددة الخدمات السحابية المقدمة من بائعين مختلفين، من العديد من عملاء AWS.

  • تحديد نقاط أداء التطبيق الفعالة (وإصلاحاتها): فهم كيفية بذل الجهد واستخدام الموارد لضبط مشكلات التطبيق وتحسينها والتخفيف من آثارها للوصول إلى مستويات خدمة أفضل.

 الانتقال إلى AWS بثقة من خلال التكامل مع Instana
ما يمكنك فعله
اكتشاف كل طبقة من بيئة AWS المعقدة تلقائيًا

استفد من قوة IBM Instana على AWS لإعادة صياغة نهجك في إدارة أداء التطبيقات. من خلال Instana، يمكنك اكتشاف المشكلات بدقة والحصول على رؤية شاملة لعرض تطبيقك، بدءًا من التعليمة البرمجية وحتى حاويات Kubernetes والخدمات المصغرة، وكلها معروضة من خلال لوحات معلومات بديهية وتنبيهات ذكية قابلة للتخصيص.

  • اكتشف المشكلات بدقة عالية: استفد من الدقة الرائدة على مستوى الصناعة والتي تبلغ ثانية واحدة والتتبع الشامل للطلبات، مما يضمن اكتشاف جميع المشكلات بدقة متناهية.
  • الحصول على رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات: استكشف التعليمات البرمجية لتطبيقك وحاويات Kubernetes والخدمات المصغرة بسهولة باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام وتنبيهات ذكية مصممة بصورة خاصة لتلبية احتياجاتك.
  • الإجراءات الذكية: طبِّق التعلم الآلي (ML) وGenAI للتوصية بدقة بإجراءات التخفيف ومعالجة المشكلات تلقائيًا، ومنع وجود فجوة في الكشف عن قابلية ملاحظة الأداء وحل المشكلات قبل أن تؤثر على عملائك.
 قابلية ملاحظة الأداء/التقييم في AWS
استخدام إمكانات البيانات عالية الدقة من Instana للحصول على سياق عبر بيئتك
  • استكشاف العلاقات والتبعيات عبر البنية التحتية السحابية والتطبيقات والمستخدمين النهائيين باستخدام IBM Instana
  • مراقبة سلامة النظام بالكامل بما في ذلك المضيفون وموارد السحابة والحاويات والخدمات والتطبيقات
  • تحديد المشكلات بسرعة في كل من بيئات AWS السحابية والمحلية
 قابلية ملاحظة الأداء/التقييم في AWS
الإصلاح بمساعدة الذكاء الاصطناعي
  • التخفيف من التأثير على المستخدم من خلال التنبؤ بالمشكلات وحلها بشكل استباقي باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة والكفاءة
  • احصل على تنبيهات ذكية قائمة على الحد المحدد والكشف التلقائي عن الأحداث وربطها. تحديد السبب الأساسي المحتمل لكل مشكلة وحادث خدمة في متوسط وقت سريع لإتمام الإصلاح
 مشاهدة ندوة الإنترنت
لماذا نستخدم AWS وInstana معًا؟ توفر Amazon Web Services (AWS) مجموعة متزايدة باستمرار من الخدمات الأصلية المتاحة، والتي تم تصميمها لتحقيق أقصى قدر من قابلية التوسع والمرونة والأمن والرشاقة. PAR Data في السياق

تساعد إمكانية الرؤية في بيانات مراقبة أداء التطبيق في الوقت الفعلي، بما في ذلك التتبعات الشاملة بدون أخذ عينات؛ وارتباط الأحداث في حل المشكلات وشيكة الحدوث قبل أن تتحول إلى حوادث واقعية.

 تعيين التبعيات المؤتمتة للتطبيقات

يوفر تلقائيًا فهمًا لتبعيات مكونات التطبيق ومكان تأثيرها على المجموعة بأكملها. يمكنك الحصول على اكتشاف تلقائي مستمر للخدمات المصغرة ومكونات التطبيق حتى تظل بيئة مراقبة AWS لديك محدَّثة دائمًا.

 التكامل السلس مع أكثر من 300 تقنية مدعومة

تشمل هذه التقنيات AWS Elastic Beanstalk، وAmazon DynamoDB، وAmazon Elastic Block Storage (EBS)، وAmazon ElastiCache، وAmazon OpenSearch، وAmazon EMR، وAmazon Kinesis، وAWS Lambda، وElastic Load Balancing، وAmazon MSK، وAmazon MQ، وAmazon RDS، وAmazon SQS، وAmazon S3، وغيرها الكثير.
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات مراقبة أخرى لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق عبر البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل دون حاجة إلى مكونات إضافية أو عمليات إعادة تشغيل للتطبيقات.

 استكشاف جميع التقنيات المدعومة
مراقبة AWS Kinesis

توفر مراقبة AWS Kinesis من Instana إدارة شاملة للأداء وتضمن استمرار سلامته.

 مراقبة AWS–SQS

تشكل مراقبة AWS SQS جزءًا أساسيًا من حل مراقبة Amazon Web Services الشامل من Instana.

 مراقبة AWS–RDS

تُعد مراقبة AWS RDS جزءًا مهمًا من حل APM السحابي من Instana.

 مراقبة AWS Beanstalk

تشكل مراقبة AWS Beanstalk التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية الذي تقدمه Instana.

 مراقبة AWS S3

توفر Amazon S3 قابلية التوسع الرائدة على مستوى الصناعة وتوفر البيانات والأمن والأداء.

 مراقبة AWS MQ

تشكل مراقبة Amazon MQ التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية الذي تقدمه Instana.

"بمجرد تثبيت وكيل Instana في مجموعات Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) الخاصة بشركة Dealerware، فإنه يكتشف تلقائيًا جميع الحاويات التي تعمل في pods والخدمات ونقاط النهاية، والتبعيات فيما بين ذلك. يلتقط الوكيل تلقائيًا رسائل الخطأ ويفهرسها لكل نقطة نهاية ويجمعها على مستوى الخدمة والتطبيق."

"من الرائع جدًا أن تتوفر لك وسيلة تتمكن من خلالها من تتبع جذر المشكلة في عرض البنية التحتية. حيث أتاحت لي بالفعل رؤية مشكلات لم أكن على دراية بها. "

كينيث سكيرتشلي

مهندس أول عمليات تطوير، Dealerware

دراسة حالة

رجل يقود سيارة
نجحت شركة Dealerware في إيقاف زمن الانتقال في مساراتها

منذ استخدام Instana لتوفير قابلية ملاحظة للحاوية المستندة إلى السحابة، تمكّن فريق عمليات التطوير في Dealerware من تقليل زمن انتقال التسليم بنسبة 98% — من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية. ويستمر الفريق في استخدام Instana للتقدم نحو هدف زمن الانتقال بأقل من 250 مللي ثانية.

موارد ذات الصلة وقَّعت شركة IBM اتفاقية تعاون استراتيجي مع Amazon Web Services لتقديم برامج IBM كخدمة على AWS

بناءً على توفر برامج IBM كخدمة على IBM Cloud، فإن هذه الاتفاقية والتي تُعدُّ الأولى من نوعها بين IBM وAWS ستوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى برامج IBM التي تعمل على السحابة الأصلية على AWS.

 التحكم في تكاليف AWS Cloud باستخدام Instana وAWS Compute Optimizer

يسعدنا أن نعلن أنه صار بإمكانك الآن الاستفادة من مقاييس Instana بالاشتراك مع AWS Compute Optimizer للمساعدة في تحقيق الكفاءة المثلى للتطبيقات التي تعمل على AWS.

 وثائق مراقبة Amazon Web Services (AWS) وInstana

تعرف على كيفية تثبيت Instana وتكوينه ومراقبته باستخدام AWS من خلال وثائق منتجات IBM.
اتخِذ الخطوة التالية

يوفر IBM Instana Observability إمكانية الوصول بسهولة على مستوى المؤسسة إلى البيانات التي تريدها مع السياق الذي تحتاج إليه لتوفير الوقاية السريعة من المشكلات ومعالجتها. 

 تقييم قابلية ملاحظة الأداء في AWS الآن
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الموارد المجتمع