مع التحول نحو بنى السحابة الأساسية، أصبح فهم الترابطات المعقدة داخل مجموعة السحابة أمرًا بالغ الأهمية. الأدوات التقليدية غير قادرة على تتبع الأداء المقاييس المقاييس وتحسين الموارد السحابة الديناميكية-النظام البنائي الأصلي، مما يؤدي إلى تحديات قابلية التوسع.

IBM Instana Observability تتيح لك المنصة إمكانية الكشف في الوقت الفعلي عن البيانات سريعة الزوال وتخطيط جميع العناصر، مما يساعدك على إدارة التغييرات السريعة في بيئة تطبيق السحابة الأصلية. تعمل أداة Instana's Aتمتة على دفع الاكتشاف والمراقبة المستمرة دون الحاجة إلى التكوين اليدوي، مما يمكّن فرق عمليات التطوير لديك من تحسين الأداء بسلاسة وتوسيع نطاقه.