فهم تخطيط بنيتك التحتية المعقدة من خلال مراقبة تطبيق السحابة في الوقت الفعلي
مع التحول نحو بنى السحابة الأساسية، أصبح فهم الترابطات المعقدة داخل مجموعة السحابة أمرًا بالغ الأهمية. الأدوات التقليدية غير قادرة على تتبع الأداء المقاييس المقاييس وتحسين الموارد السحابة الديناميكية-النظام البنائي الأصلي، مما يؤدي إلى تحديات قابلية التوسع.
IBM Instana Observability تتيح لك المنصة إمكانية الكشف في الوقت الفعلي عن البيانات سريعة الزوال وتخطيط جميع العناصر، مما يساعدك على إدارة التغييرات السريعة في بيئة تطبيق السحابة الأصلية. تعمل أداة Instana's Aتمتة على دفع الاكتشاف والمراقبة المستمرة دون الحاجة إلى التكوين اليدوي، مما يمكّن فرق عمليات التطوير لديك من تحسين الأداء بسلاسة وتوسيع نطاقه.
الحصول على رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) مع السياق، بما في ذلك الخدمة التلقائية و Application Discovery ، ورصد أداء ومراقبة التطبيقات (APM) ومراقبة التكوين والتتبع.
احصل على إدارة مؤتمتة وكشف في الوقت الفعلي عبر كل طبقة من طبقات التطبيق، مع إمكانية رسم بياني ديناميكي، مما يؤدي إلى مراقبة شاملة للتطبيق السحابة.
استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) للحصول على معلومات مفصلة في الوقت الفعلي عن سلامة وسلوكيات مشكلات التطبيق واتخاذ إجراءات ذكية لاستكشاف هذه المشكلات وإصلاحها بسرعة.