الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana
تحسين البنى السحابة الأصلية الخاصة بك

فهم تخطيط بنيتك التحتية المعقدة من خلال مراقبة تطبيق السحابة في الوقت الفعلي

جرّب تجربة المعلومات مجاناً العب مع إنستانا
تمكين عمليات التطوير مع الاكتشاف الآلي المستمر

مع التحول نحو بنى السحابة الأساسية، أصبح فهم الترابطات المعقدة داخل مجموعة السحابة أمرًا بالغ الأهمية. الأدوات التقليدية غير قادرة على تتبع الأداء المقاييس المقاييس وتحسين الموارد السحابة الديناميكية-النظام البنائي الأصلي، مما يؤدي إلى تحديات قابلية التوسع.

IBM Instana Observability تتيح لك المنصة إمكانية الكشف في الوقت الفعلي عن البيانات سريعة الزوال وتخطيط جميع العناصر، مما يساعدك على إدارة التغييرات السريعة في بيئة تطبيق السحابة الأصلية. تعمل أداة Instana's Aتمتة على دفع الاكتشاف والمراقبة المستمرة دون الحاجة إلى التكوين اليدوي، مما يمكّن فرق عمليات التطوير لديك من تحسين الأداء بسلاسة وتوسيع نطاقه.
المراقبة في الوقت الحقيقي للخدمة المصغرة وتطبيق السحابة الأصلية
المزايا قيادة النظام البنائي الدقيق للرؤوساء

الحصول على رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) مع السياق، بما في ذلك الخدمة التلقائية و Application Discovery ، ورصد أداء ومراقبة التطبيقات (APM) ومراقبة التكوين والتتبع.

 تمكين فرق عمليات التطوير الخاصة بك

احصل على إدارة مؤتمتة وكشف في الوقت الفعلي عبر كل طبقة من طبقات التطبيق، مع إمكانية رسم بياني ديناميكي، مما يؤدي إلى مراقبة شاملة للتطبيق السحابة.

 التنقل في تعقيدات البنى السحابة الأصلية

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) للحصول على معلومات مفصلة في الوقت الفعلي عن سلامة وسلوكيات مشكلات التطبيق واتخاذ إجراءات ذكية لاستكشاف هذه المشكلات وإصلاحها بسرعة.

 

ميزة

استخدم مستشعرات Instana لمراقبة الخدمات المختلفة وجمع البيانات مثل معدلات الطلبات والأخطاء، وزمن الانتقال واستخدام وحدة المعالجة المركزية من بائعي السحابة المتعددين
اجمع المنارات والآثار والمقاييس للحصول على Full Stack Observability.
استفد من ®Instana's Analytics Engine للحصول على الرؤى في الأداء والإدارة في التطبيق المصغر للدعم.
قم بتوسيع نطاق استثماراتك الحالية في تكنولوجيا المعلومات من خلال الاستفادة من التكامل مع قاعدة البيانات والسجلات والمراسلة والخوادم بدون خادم و OpenTelemetry التقنية.
اتخذ الخطوة التالية

إلغاء تطبيق القفل تطبيق السحابة الأصلية الأداء مستندًا إلى الذكاء الاصطناعي الآلي قابلية الملاحظة الآلية

 جرّب تجربة المعلومات مجاناً احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا