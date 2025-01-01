تبسيط مراقبة وإدارة وإجراء النسخ الاحتياطي لأنظمة z/VM و Linux على بيئة IBM Z السحابية—كل ذلك في مكان واحد.
تُعَد IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux حلًا موحَّدًا لإدارة ومراقبة وحماية أنظمة z/VM و Linux على IBM Z. الحصول على التحكم وتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة.
حماية الملفات والأنظمة بدعم كامل للنسخ الاحتياطي والاستعادة لأنظمة z/VM وLinux.
أتمتة المهام، وتلقي التنبيهات، وتسريع عملية التصحيح للحفاظ على أداء مستوى الخدمة.
تتبُّع وتحليل أداء أعباء عمل z/VM وLinux لتحسين كفاءة النظام.
إدارة أعباء العمل المعبأة في حاويات وغير المعبأة في حاويات باستخدام أدوات ورؤى جاهزة للسحابة.
مراقبة أنظمة z/VM وLinux إلى جانب الحصول على رؤى متعمقة للنظام، وعروض ديناميكية، وتقارير الأداء.
حماية البيانات عبر البيئات المادية والافتراضية والسحابية باستخدام نسخ احتياطي قابل للتوسع وكفاءات تخزين مدمجة.
أتمتة عمليات z/VM وLinux، والاستجابة لتنبيهات النظام وتبسيط مهام سير عمل الصيانة.
إجراء النسخ الاحتياطي واستعادة الأنظمة الكاملة أو الملفات الفردية بسهولة مع دعم للتخزين على الأشرطة، والأقراص، والسحابة.
فهرسة موارد الأشرطة وإدارتها عبر الأنظمة مع تنبيهات الاستخدام وحدود مساحة القرص.
إدارة أعباء العمل في السحابة الهجينة وأتمتة البنية التحتية كخدمة لكلٍّ من البيئات المعبأة في حاويات والتقليدية.