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Operations Manager for z/VM
®IBM®Operations Manager for z/VM مصمم لتحسين مراقبة أنظمة z/VM والأجهزة الافتراضية وإدارتها. وذلك يتم من خلال أتمتة مهام الصيانة الروتينية، وإرسال التنبيهات بناءً على الحالات أو العلامات المحددة، والاستجابة تلقائيًا للحالات التي تتطلب التدخل.
يدعم IBM Operations Manager for z/VM المراقبة التشغيلية الآلية وإدارة الأجهزة الافتراضية z/VM وأجهزة ®Linux الضيفة. يمكن أن يساعدك على معالجة المشكلات قبل أن تضر باتفاقيات مستوى الخدمة المتبعة.
يمكن لمبرمجي الأنظمة والمسؤولين أتمتة مهام الصيانة الروتينية استجابةً لتنبيهات النظام. يمكن للمستخدمين تصحيح الأخطاء بسهولة من خلال عرض وحدات التحكم الخاصة بأجهزة الخدمة والمستخدمين الضيوف لنظام Linux والتفاعل معها. يتمتع المشغلون بالقدرة على تفسير الرسائل وتحديد إجراءات المعالجة جيدًا.
استعد لعملية التثبيت من خلال قراءة هذه الإرشادات والنصائح.
أتمتة المهام الروتينية لإعفاء المديرين من مسؤولية إصدار الأوامر المتكررة بشكل صحيح في الوقت المناسب.
أتمتة الاستجابة للحالات التي تتطلب التدخل للتخلص من ضرورة تدخل المشغلين لتفسير الرسائل بشكل صحيح وتحديد إجراءات المعالجة والاستجابة بدقة.
في حال وجود حالة تتطلب التدخل، يمكنك استخدام طرق خارجية مختلفة لإخطار الموظفين الرئيسيين بالحدث. وهذا يُسهل عملية الإخطار في الوقت الفعلي فيما يتعلق بالأحداث التي تضر بالخدمات الحساسة (مثل الشبكات) أو العناصر الحساسة (مثل التخزين المؤقت) التي تستدعي تدخل الخبراء.
تُصدر الأوامر لتحديد الجداول الزمنية والإجراءات. تحدد الجداول الزمنية متى يتم إصدار إجراء يحتوي على أوامر روتينية. يمكن إصدار الإجراء مرة واحدة، أو في ساعة محددة أو كل ساعة، أو في يوم محدد أو يوميًا، أو في يوم عطلة، أو شهريًا، أو سنويًا.
تُصدر الأوامر لتحديد القواعد والإجراءات. تحدد القواعد الرسائل التي ينبغي العمل بموجبها وتُحدد نمطًا لمطابقته مع الرسائل. عند ثبوت تطابق النمط، تتم جدولة إجراء لإصدار الأوامر المناسبة.
تُصدر الأوامر لمراقبة وحدة تحكم المستخدم، واستخدام التخزين المؤقت، ومساحة الصفحات، والأحداث. يمكن لمسؤولين متعددين التعامل مع وحدة تحكم المستخدم في الوقت نفسه كما لو كانوا قد سجلوا الدخول إلى حساب المستخدم.
تُصدر الأوامر للتحكم في الجلسات التي ستؤدي المهام في أوقات محددة أو خارج أوقات العمل من دون تدخل يدوي. على سبيل المثال، يتمكن Operations Manager من تسجيل الدخول تلقائيًا إلى معرّف المستخدم، وتنفيذ مجموعة من المهام الروتينية، وتسجيل الخروج، ثم إنهاء الجلسة.