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Operations Manager for z/VM

 IBM Operations Manager for z/VM
المراقبة التشغيلية الآلية وإدارة الأجهزة الافتراضية بنظام z/VM وأنظمة Linux الضيفة
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®IBM®Operations Manager for z/VM مصمم لتحسين مراقبة أنظمة z/VM والأجهزة الافتراضية وإدارتها. وذلك يتم من خلال أتمتة مهام الصيانة الروتينية، وإرسال التنبيهات بناءً على الحالات أو العلامات المحددة، والاستجابة تلقائيًا للحالات التي تتطلب التدخل.

يدعم IBM Operations Manager for z/VM المراقبة التشغيلية الآلية وإدارة الأجهزة الافتراضية z/VM وأجهزة ®Linux الضيفة. يمكن أن يساعدك على معالجة المشكلات قبل أن تضر باتفاقيات مستوى الخدمة المتبعة.

يمكن لمبرمجي الأنظمة والمسؤولين أتمتة مهام الصيانة الروتينية استجابةً لتنبيهات النظام. يمكن للمستخدمين تصحيح الأخطاء بسهولة من خلال عرض وحدات التحكم الخاصة بأجهزة الخدمة والمستخدمين الضيوف لنظام Linux والتفاعل معها. يتمتع المشغلون بالقدرة على تفسير الرسائل وتحديد إجراءات المعالجة جيدًا.
إرشادات ونصائح حول عملية التثبيت

استعد لعملية التثبيت من خلال قراءة هذه الإرشادات والنصائح.
ما الجديد؟ ملخص عمليات التحسين والتطوير لأداة IBM® Operations Manager for z/VM®
الميزات يوفر Operations Manager العديد من المزايا لمشغلي ومسؤولي نظام z/VM: تحسين دقة العمليات

أتمتة المهام الروتينية لإعفاء المديرين من مسؤولية إصدار الأوامر المتكررة بشكل صحيح في الوقت المناسب.

 الحد من متطلبات العمليات

أتمتة الاستجابة للحالات التي تتطلب التدخل للتخلص من ضرورة تدخل المشغلين لتفسير الرسائل بشكل صحيح وتحديد إجراءات المعالجة والاستجابة بدقة.

 تحسين الإخطار الإداري

في حال وجود حالة تتطلب التدخل، يمكنك استخدام طرق خارجية مختلفة لإخطار الموظفين الرئيسيين بالحدث. وهذا يُسهل عملية الإخطار في الوقت الفعلي فيما يتعلق بالأحداث التي تضر بالخدمات الحساسة (مثل الشبكات) أو العناصر الحساسة (مثل التخزين المؤقت) التي تستدعي تدخل الخبراء.
المزايا
أتمتة المهام

تُصدر الأوامر لتحديد الجداول الزمنية والإجراءات. تحدد الجداول الزمنية متى يتم إصدار إجراء يحتوي على أوامر روتينية. يمكن إصدار الإجراء مرة واحدة، أو في ساعة محددة أو كل ساعة، أو في يوم محدد أو يوميًا، أو في يوم عطلة، أو شهريًا، أو سنويًا.
أتمتة الاستجابات

تُصدر الأوامر لتحديد القواعد والإجراءات. تحدد القواعد الرسائل التي ينبغي العمل بموجبها وتُحدد نمطًا لمطابقته مع الرسائل. عند ثبوت تطابق النمط، تتم جدولة إجراء لإصدار الأوامر المناسبة.
المراقبة

تُصدر الأوامر لمراقبة وحدة تحكم المستخدم، واستخدام التخزين المؤقت، ومساحة الصفحات، والأحداث. يمكن لمسؤولين متعددين التعامل مع وحدة تحكم المستخدم في الوقت نفسه كما لو كانوا قد سجلوا الدخول إلى حساب المستخدم.
أتمتة الجلسات

تُصدر الأوامر للتحكم في الجلسات التي ستؤدي المهام في أوقات محددة أو خارج أوقات العمل من دون تدخل يدوي. على سبيل المثال، يتمكن Operations Manager من تسجيل الدخول تلقائيًا إلى معرّف المستخدم، وتنفيذ مجموعة من المهام الروتينية، وتسجيل الخروج، ثم إنهاء الجلسة.
العناصر

يتكون Operations Manager for z/VM من أربعة عناصر منفصلة. تعمل هذه العناصر معًا للقيام بجميع عمليات معالجة الرسائل والإجراءات. 

 عنصر معالجة الرسائل عنصر معالجة الإجراء عنصر تفاعل المستخدم عنصر الجلسات الآلية
التفاصيل الفنية
متطلبات الأجهزة والبرمجيات

يعمل Operations Manager على أي جهاز يدعم الإصدار المطلوب من نظام z/VM، بما في ذلك جميع الإصدارات والنسخ المدعومة حاليًا.

الموارد

المراقبة التشغيلية والأتمتة بنظامي z/VM و Linux على IBM Z

حلول لتحديات العملاء الحقيقية لإدارة z/VM و Linux

تفعيل استخدام أداة RACF لفئة FACILITY على نظام z/VM

وضع ملفات التكوين والأوامر (EXECs) التلقائية في نظام الملفات المشتركة

توجيه Linux SYSLOG و UNIX SYSLOG وبيانات ملف سجل التطبيقات إلى Operations Manager for z/VM

إنشاء وحدة تحكم في الأحداث باستخدام الأتمتة في نظامي z/VM و Linux

تسجيل دخول المستخدم تلقائيًا في وقت تشغيل نظام Linux لإدارة وحدة التحكم

دمج Operations Manager for z/VM مع نظام إدارة الأحداث

إدارة أنظمة z/OS الضيفة على نظام z/VM باستخدام IBM Operations Manager for z/VM

الخطوات التالية

تصفح مستندات المنتج لتتعرف على المزيد حول IBM Operations Manager for z/VM.

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