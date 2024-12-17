Operations Manager for z/VM

تُصدر الأوامر لتحديد الجداول الزمنية والإجراءات. تحدد الجداول الزمنية متى يتم إصدار إجراء يحتوي على أوامر روتينية. يمكن إصدار الإجراء مرة واحدة، أو في ساعة محددة أو كل ساعة، أو في يوم محدد أو يوميًا، أو في يوم عطلة، أو شهريًا، أو سنويًا.