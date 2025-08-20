إدارة أجهزة الأشرطة، وأحجام الأشرطة، وطلبات تثبيت الأشرطة، ومراقبتها، وحمايتها.
تُعَد IBM Tape Manager for z/VM أداة إدارية تعمل على أتمتة وتنظيم عمليات تخزين الأشرطة على أنظمة z/VM، ما يُتيح تتبُّع موارد الأشرطة وتخصيصها واسترجاعها بكفاءة. تعمل على تبسيط عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة من خلال تحسين استخدام الأشرطة، وتدعم بيئات الأشرطة المادية والافتراضية لتعزيز حماية البيانات وسهولة الوصول إليها.
تعمل على تجميع موارد الأشرطة عبر عدة أنظمة z/VM ضمن فهرس موحَّد، مع حماية تلك الموارد باستخدام RACF أو مديري الأمان الخارجيين (ESM) أو مدير الأمان الداخلي، لتعزيز أمن البيانات.
تراقِب موارد الأشرطة ومساحة الأقراص بشكل استباقي، وتوفِّر تنبيهات لمنع حدوث نقص، مع دعم المشاركة الديناميكية لأجهزة الأشرطة مع أنظمة z/VM وغير z/VM، ما يعزز توفُّر الموارد وكفاءتها.
يدعم حل إدارة الأشرطة أشرطة SL وNL، بالإضافة إلى مكتبات IBM والمكتبات التابعة لجهات خارجية. يتضمن المحو الآمن للبيانات، والتحقق من الفهرس، والتحقق من محتوى مكتبة الأشرطة الآلية (ATL) لضمان إدارة قوية للأشرطة.
يعمل IBM Tape Manager على جميع الإصدارات المدعومة من z/VM. يدعم Tape Manager جميع أنواع وسائط الأشرطة والأجهزة التي تدعمها بيئة VM، بما في ذلك أجهزة 3590 التي تستخدم أنظمة التشغيل الآلي.
