IBM InfoSphere QualityStage

يمكنك تحديد مكان تخزين معلومات التعريف الشخصية، والبيانات الحساسة، وغيرها من فئات البيانات. يمكنك أيضًا تحديد نوع البيانات الموجودة داخل العمود باستخدام أكثر من 250 فئة بيانات مدمجة، بما في ذلك بيانات بطاقات الائتمان، ومعرّفات دافعي الضرائب، وأرقام الهواتف الأميركية. كما يمكنك إنشاء وتخصيص ثلاثة أنواع من فئات البيانات: قائمة القيم الصحيحة، والتعبير النمطي (Regex) وفئة Java.