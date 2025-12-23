استيراد وتخزين كميات كبيرة من المستندات في مستودعات IBM مثل IBM FileNet Content Manager
IBM FileNet BatchIt هي أداة استيراد مستندات مجمعة للحصول على المحتوى الرقمي. فهي تحول الملفات المستوردة إلى محتوى رقمي عالي القيمة يمكن الوصول إليه بسرعة لتحسين إنتاجية الأعمال والخدمة. توفر هذه الأداة المُثبت فاعليتها نقاط تحقق وقدرات إعادة تشغيل لتمكين فريق تكنولوجيا المعلومات لدى العملاء من تشغيل عمليات الاستيراد بسلاسة.
تتيح لك الفهرسة الآلية تحسين سلامة البيانات وتقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات.
يساعدك التكوين المرن على التكيف مع عمليات الأعمال المتغيرة.
تعمل عمليات إدخال المستندات المبسّطة علي توفير مستندات الأعمال بسرعة، وتزيد من الكفاءة.
تقلل أتمتة جمع البيانات من تكاليف الموارد بالإضافة إلي إتاحة وقت للموظفين للتركيز على الأعمال الأكثر أهمية.
توفر IBM FileNet BatchIt حلاً لاستيراد محتوى المستندات وفهرسته لجميع مستودعات IBM FileNet ECM.
تُنظَّم عملية الاستيراد في سلسلة من المراحل، ويمكن للعملاء إضافة مراحل إلى العملية حسب الحاجة.
تستورد FileNet BatchIt المستندات وتوفر فهرسة آلية للوصول إلى المعلومات واسترجاعها بدقة واتساق.
يتضمن FileNet BatchIt الاستيراد الجماعي للملفات لأي عنصر رقمي من نظام الملفات.
تمكين إنشاء تطبيقات الأعمال على أي سحابة لتنظيم محتوى المؤسسات.
استجب لمتطلبات الأعمال من خلال العثور بسرعة على المعلومات الحساسة التي تحتاجها.
يمكنك التوسع والتكيف مع التغيير من دون المساس بالأمان أو الخصوصية أو مستويات المخاطر.
تبسيط عملية التقاط مستندات الأعمال والتعرف عليها وتصنيفها.