لقد أدى الاعتماد المتسارع لنماذج الأعمال الرقمية ونمو العمليات عبر الإنترنت إلى ظهور تحديات كبيرة كما أدى إلى توفير فرص أخرى عظيمة. واليوم يجب أن تتمتع مؤسستك بالقدرة على استخدام البيانات بالطريقة الأمثل لتأسيس عمليات أسرع بكفاءة أكبر. يجب عليك اتخاذ قرارات أقوى تعتمد على البيانات، والوصول إلى رؤى أعمق وتحقيق الثقة، إلى جانب تعزيز الأمان وخصوصية البيانات.

يمثل IBM Storage DS8900F الجيل التالي من أنظمة بيانات المؤسسات التي تم تصميمها باستخدام تقنية المعالجات الأكثر تقدمًا. فهو مصمم لتوفير مستوى المرونة المطلوب في الأداء والبيانات لزيادة رضا العملاء وتحويل البيانات إلى فرص عمل حقيقية.