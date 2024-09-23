يُعدّ IBM Storage DS8900F نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا لخوادم IBM Z وIBM Power.
لقد أدى الاعتماد المتسارع لنماذج الأعمال الرقمية ونمو العمليات عبر الإنترنت إلى ظهور تحديات كبيرة كما أدى إلى توفير فرص أخرى عظيمة. واليوم يجب أن تتمتع مؤسستك بالقدرة على استخدام البيانات بالطريقة الأمثل لتأسيس عمليات أسرع بكفاءة أكبر. يجب عليك اتخاذ قرارات أقوى تعتمد على البيانات، والوصول إلى رؤى أعمق وتحقيق الثقة، إلى جانب تعزيز الأمان وخصوصية البيانات.
يمثل IBM Storage DS8900F الجيل التالي من أنظمة بيانات المؤسسات التي تم تصميمها باستخدام تقنية المعالجات الأكثر تقدمًا. فهو مصمم لتوفير مستوى المرونة المطلوب في الأداء والبيانات لزيادة رضا العملاء وتحويل البيانات إلى فرص عمل حقيقية.
استكشف جولة تفاعلية حول المنتج لاكتشاف تقنيات الجيل التالي DS8980 من نظام بيانات المؤسسة.
يعمل IBM Copy Service Manager على تبسيط شبكة إدارة تخزين IBM
وقت استجابة أسرع للتطبيقات لبيئات الكمبيوتر المركزي، عبر زمن انتقال منخفض جدًا بين الخوادم وأنظمة التخزين.
نسبة إتاحة وتجاوز فشل تلقائي تزيد عن 99.99999% من الوقت ("سبع تسعات") من دون فقد للبيانات داخل نطاق المناطق الحضرية.
يوفر لك قدرات أسرع لتعافي بيئات الكمبيوتر المركزي من الكوارث، مع تحقيق قيم فائقة في كلٍ من هدف نقطة الاسترداد (RPO) وهدف وقت الاسترداد (RTO) عبر المسافات الطويلة.
تشفير البيانات سواء في أثناء ثباتها أو في أثناء تنقلها عبر التقنيات السحابية دون أي تأثير على الأداء.
حيث تتوفر نُسخ حصينة غير قابلة للتغيير، بمختلف أحجام الإنتاج، وقد تم دمجها مع أدوات التحليل والاسترداد الخاصة بأنظمة IBM zSystems لحماية البيانات من الحوادث الإلكترونية الضارة.
يمكن تمكين مستودعاتك السحابية الهجينة كمستويات تخزين إضافية للأرشفة ولحماية البيانات والتعافي من الكوارث، دون حاجة إلى خوادم زائدة أو بوابات إضافية.
دعم التنسيق الأصلي بحجم كتلة يبلغ 520 بايت لنظام IBM i للحصول على أداء فائق وللاستفادة المثلى من سعة التخزين.
إدارة مؤتمتة لجودة الخدمة (QoS) وتطبيق Easy Tier لتحقيق أهداف الأداء بأقل تكلفة معقولة.
نسبة إتاحة تزيد عن 99.99999% من الوقت ("سبع تسعات") مع دعم HyperSwap لكلٍ من IBM AIX وIBM i.
التكامل العميق مع Copy Services Manager (CSM) وVM Recovery Manager لتحقيق الإتاحة العالية والتعافي من الكوارث.
الحماية من تلف البيانات المنطقية باستخدام IBM Safeguarded Copy.
التزويد المرن والاستعادة الفعالة للمساحة المحذوفة لجعلها متاحة لإعادة الاستخدام في IBM i.
يمكنك معالجة كميات كبيرة من المعاملات بسرعة أكبر مع توفير قيمة أكبر لأعباء العمل ذات المهام الحساسة في زمن انتقال منخفض جدًا للتخزين.
لحماية البيانات الحساسة المشتركة في الشبكات المترابطة ذات الاتصال البيني، يقدم نظام IBM DS8900F دعم TLS 1.3، وهو بروتوكول أمان طبقة النقل المفضل للاتصال بين نظام DS8900F والكيانات الخارجية.
نسبة إتاحة تزيد عن سبع تسعات (99.999996% من الوقت) بفضل استخدام تقنية HyperSwap، والتي توفر قدرات منع فقد البيانات داخل نطاق المناطق الحضرية. يتيح IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex أوقات استرداد أسرع لنظام IBM Z، مع RPO وRTO الفائقين عبر المسافات الطويلة.
يمكنك منع حذف بياناتك ومنع تغييرها سواء عن غير قصد من المستخدمين أو بسبب تدمير خبيث متعمد أو هجمات برامج ضارة أو برامج الفدية الضارة باستخدام مئات النُسخ الحصينة غير القابلة للتغيير لكل وحدة تخزين، والتي يمكن استخدامها كمصدر موثوق به لعمل استرداد جزئي أو كامل لبيئة الإنتاج.
يمكنك تمكين التقنية السحابية الهجين الخاصة بك كطبقة تخزين جديدة لعمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة والتعافي من الكوارث في بيئات أنظمة IBM Z، دون أي تأثير على أداء الإدخال/الإخراج ودون حاجة إلى خوادم زائدة أو بوابات إضافية. حيث تحمي ميزة Transparent Cloud Tiering بياناتك باستخدام تشفير AES-256 وتحقق وفورات كبيرة في استخدام وحدة المعالجة المركزية للحاسب المركزي عند ترحيل مجموعات البيانات الكبيرة.
يوفر نظام IBM Storage DS8900F تخزينًا مستمرًا للحاويات ذات المهام الحساسة مع دعم واجهة Container Storage Interface (CSI). يدعم نظام IBM Storage DS8900F أيضًا حلول IBM Cloud Pak لتحسين وتوسيع وظائف Red Hat OpenShift. وتوفر هذه الحلول طريقًا مفتوحًا وسريعًا وأكثر أمنًا لنقل تطبيقات الأعمال الأساسية إلى التقنية السحابية وعمليات النشر القائمة على استخدام الحاويات.
تأكد من أن جميع البيانات المتدفقة على روابط FICON وFibre Channel Protocol (FCP) من أنظمة IBM Z إلى نظام DS8900F مشفرة ومحمية تمامًا. يوفر الحل IBM Fiber Channel Endpoint Security حماية لكل البيانات في أثناء تنقلها، بشكل مستقل عن نظام التشغيل أو عن نظام الملفات أو طريقة الوصول التي قيد الاستخدام.
يمكنك تبسيط وأتمتة إدارة حلول التكرار مع توفير إمكانية التعافي من الكوارث والإتاحة العالية تحت نقطة تحكم واحدة. يدعم IBM Copy Services Manager وظائف FlashCopy وSaguarded Copy ووظائف متقدمة للتعافي من الكوارث مع عمليات التبديل التلقائي/العودة عبر موقعين أو3 مواقع أو 4 مواقع بعيدة.
أتمتة وضع البيانات لتحقيق أهداف الأداء بتكلفة معقولة. يقوم تطبيق IBM Easy Tier بتعريف ونقل البيانات التي يجري الوصول إليها بمعدل أقل تكرارًا إلى محركات الأقراص المحمولة ذات السعة العالية. وبشكل مشابه، يتم ترحيل البيانات التي يجري الوصول إليها بشكل متكرر إلى محركات أقراص فلاش عالية الأداء لضمان تحقيق أقل أوقات استجابة لتلك التطبيقات التي تحتاج هذه البيانات.
يساعدك IBM Storage Insights في فهم التوجهات في سعة التخزين والأداء بشكل أفضل وتسريع إيجاد الحلول عند الحاجة إلى الدعم. كما يساعد استخدام التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتحول إلى مشكلات واقعية. عند الحاجة إلى الدعم، يساعد Storage Insights في تسريع الحل من خلال تبسيط عملية إصدار التذاكر وأتمتة عمليات تحميل السجل.
نظام DS8980F طراز 998
يوفر أفضل أداء للمؤسسات التي تريد توسيع فرص عبء العمل لديها لتشمل الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والتعلم الآلي.
نظام DS8950F طراز 996
للمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى دمج جميع أعباء العمل ذات المهام الحساسة الخاصة بها باستخدام أنظمة IBM Z وIBM LinuxONE وIBM Power.
نظام DS8910F طراز 994
للمؤسسات متوسطة النطاق التي تتطلع إلى مواجهة تحديات التخزين باستخدام وظائف متقدمة يتم تقديمها في حل ذي حامل واحد مسبق التجميع.
نظام DS8910F طراز 993
يمكن دمج الحل المرن الذي لا يحتوي على حوامل في نظام IBM z15 T02 أو نظام IBM LinuxONE III LT2 أو الحوامل القياسية الصناعية مقاس 19 بوصة والتي يقدمها العميل.
السعة المادية القصوى
5,898 تيرابايت
5,898 تيرابايت
2.949 تيرابايت
1,474 تيرابايت
الحد الأدنى لوقت الاستجابة
80 ميكروثانية
80 ميكروثانية
80 ميكروثانية
80 ميكروثانية
الحد الأدنى لوقت الاستجابة باستخدام zHyperLink
18 ميكروثانية
18 ميكروثانية
18 ميكروثانية
18 ميكروثانية
عدد الأنوية لكل نظام
44
40
16
16
ذاكرة التخزين المؤقت للنظام
4.3 تيرابايت
3.4 تيرابايت
512 جيجابايت
512 جيجابايت
المنافذ المضيفة
128
128
64
32
اقرأ كيف نجحت حلول حماية البيانات في مساعدة المؤسسات على التحول من الأمن الإلكتروني إلى تطوير استراتيجية شاملة للمرونة الإلكترونية وتنفيذها.
استكشف كيف يوفر IBM Safeguarded Copy حماية قوية للبيانات في البيئات ذات المهام الحساسة.
تعرف على IBM Z Cyber Vault باستخدام IBM Storage DS8000 Safeguarded Copy للحماية من تلف البيانات.
تأكد من أن جميع البيانات المتنقلة على روابط FICON وبروتوكول القنوات الليفية (FCP) مشفرة ومحمية في أثناء تنقلها.
استكشف المكونات والتكوينات المختلفة المصممة لأعباء العمل كثيفة البيانات وذات المهام الحساسة.
استكشف مجموعة واسعة من الخيارات والتكوينات مع إمكانيات المؤسسات التي يتم تقديمها بأقل تكلفة دخول.
ألقِ نظرة فاحصة على حلول التخزين عالية الأداء لبيئات المهام الحساسة لديك. حدد موعدًا لحضور اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع ممثل IBM Storage.