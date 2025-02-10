ما الذي فشل؟ ما الذي كان ناجحاً؟ ما هي البيئات المتأثرة؟ اكتشف ذلك على الفور.
شاهد التحسينات التي طرأت على عمليات التطوير بمرور الوقت.
احصل على نظرة عامة على المخاطر المرتبطة بالتطبيق من جميع بيئاتك.
هل تقوم ببناء وترويج برامج تم اختبارها والتحقق منها وذات جودة عالية؟ وضع علامة على التغييرات منخفضة الجودة تلقائياً.
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