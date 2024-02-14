حجوزات IBM Cloud

قلّل الإنفاق من خلال أسعار مخفضة عند حجز السعة مسبقًا.

قم بالحجز على IBM Cloud VPC قم بالحجز في البنية التحتية الكلاسيكية من IBM Cloud
رسم توضيحي للتخزين السحابي مع نقاط اتصال وخطوط متعددة

في IBM Cloud، نحرص على أن تتوفر لك حلول دفع تتوافق مع ميزانيتك وأهدافك، ولهذا نقدم IBM Cloud Reservations، وهو خيار للتزويد المسبق بالسعة بأسعار مخفضة لدعم التخطيط طويل الأمد. تُعد IBM Cloud Reservations مثالية للمؤسسات ذات أحمال التشغيل المستمرة، ولا سيما تلك التي تسعى إلى معالجة مشكلات السعة والتوافر في السحابة. كما أنها مفيدة للشركات حديثة العهد بالسحابة التي تتعامل مع دورات مشتريات داخلية تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، ويمكنها الاستفادة من وفورات فورية من دون دفعة مقدمة كبيرة. دعنا نساعدك على بناء بيئة أكثر قابلية للتنبؤ في إعداد الميزانيات.
الفوائد
امرأة تستخدم جهازَ كمبيوتر محمولًا وتبتسم
المدخرات

وفّر ما يصل إلى 60% على حلول محددة عند اختيار مدة سنة واحدة، مقارنة بدورات الفوترة عند الطلب والدفع حسب الاستخدام.
مهندس تكنولوجيا معلومات يقف بجوار خادم مفتوح في مركز بيانات
سعة مضمونة

لتضمن توفّر السعة التي تحتاج إليها في المكان والوقت المناسبين. وتوفِّر لك IBM Cloud Reservations سعة مضمونة داخل منطقة التوفّر ومركز البيانات اللذين تختارهما طوال مدة العقد.
رجل أعمال يجلس على مقعد في المدينة
مرونة في تحويل عمليات النشر

يمكنك تحويل حلّك الحالي المعتمد على نموذج عند الطلب إلى فوترة وشروط عقد IBM Cloud Reservations. يمكنك إرفاق أي حل متوافق بحجزك أو فصله عنه متى احتجت.
حلول لحجوزات IBM Cloud
IBM Cloud Virtual Server for VPC

قلّل إنفاقك بما يصل إلى 60% مع حجوزات سعة الخوادم الافتراضية لمدة سنة واحدة أو 3 سنوات. تجدر الإشارة إلى أنه ستتم محاسبتك شهريًا نظير السعة، وهي مضمونة ولا تتطلب أي دفع مقدمًا.

 استكشِف Virtual Servers
خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers في البنية التحتية الكلاسيكية

ثبّت سعرًا أقل لخوادمك التي تعمل بدون نظام تشغيل من خلال عقد لمدة سنة واحدة.

 استكشف الخوادم التي تعمل بدون نظام تشغيل على البنية التحتية الكلاسيكية
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

وفّر ما يصل إلى 35% مع عقد لمدة سنة واحدة، أو ما يصل إلى 55% مع عقد لمدة 3 سنوات.

 استكشاف الخوادم التي تعمل بدون نظام تشغيل في VPC
موارد لحجوزات IBM Cloud
رسم توضيحي لمنصات تتضمن كمبيوتر محمولًا وسحابة وخوادم بيانات وأيقونات
وثائق IBM Cloud Virtual Servers for VPC

تعرّف على كيفية بدء استخدام السعة المحجوزة في IBM Cloud Virtual Servers for VPC.

الاطلاع على الوثائق
لقطة مقرّبة لخادم يعمل بدون نظام تشغيل
IBM Cloud Bare Metal Servers (الكلاسيكية)

تعرّف على كيفية بدء استخدام أسعار العقود محددة المدة في IBM Cloud Bare Metal Servers (Classic).

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لقطة مقرّبة لخادم يعمل بدون نظام تشغيل مع أسلاك متشابكة
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

تعرّف على كيفية بدء استخدام السعة المحجوزة في IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC.

 الاطلاع على الوثائق
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وفِّر خادمًا افتراضيًا أو خادمًا يعمل بدون نظام تشغيل واحجزه في IBM Cloud VPC.

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وفِّر خادمًا يعمل بدون نظام تشغيل واحجزه في البنية التحتية الكلاسيكية من IBM Cloud.

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