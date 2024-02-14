في IBM Cloud، نحرص على أن تتوفر لك حلول دفع تتوافق مع ميزانيتك وأهدافك، ولهذا نقدم IBM Cloud Reservations، وهو خيار للتزويد المسبق بالسعة بأسعار مخفضة لدعم التخطيط طويل الأمد. تُعد IBM Cloud Reservations مثالية للمؤسسات ذات أحمال التشغيل المستمرة، ولا سيما تلك التي تسعى إلى معالجة مشكلات السعة والتوافر في السحابة. كما أنها مفيدة للشركات حديثة العهد بالسحابة التي تتعامل مع دورات مشتريات داخلية تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، ويمكنها الاستفادة من وفورات فورية من دون دفعة مقدمة كبيرة. دعنا نساعدك على بناء بيئة أكثر قابلية للتنبؤ في إعداد الميزانيات.