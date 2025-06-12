الإعلان عن التوفر العام لمركز Db2 Intelligence Center: توأم الذكاء الاصطناعي الذي لا يعرف الراحة

لقد أصبحت إدارة قواعد البيانات معقدة بشكل متزايد، خاصة مع انتقال الشركات إلى بيئات هجينة متعددة السحابات، مع مواجهة أحجام بيانات متزايدة والحاجة لحل مشكلة نقص المهارات. ويتزايد ضغط العمل على مديري إدارة الأعمال على نحو متزايد، وغالبًا ما يقضون ساعات ثمينة في التبديل بين العديد من الأدوات ولوحات المعلومات والبرامج النصية غير المتصل بعضها ببعض لمجرد الحفاظ على الأداء والتوافر.

في الواقع، تُظهِر الأبحاث الحديثة* ما يلي:

يشير 62٪ من مسؤولي قواعد البيانات إلى استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها باعتبارها مهمتهم الأكثر استهلاكا للوقت.

يعتمد ما يقرب من 70٪ منهم على 3-4 أدوات غير متصل بعضها ببعض كل يوم، مما يؤدي إلى رؤية مجزأة وتبطئة حل المشكلات.

يعالج Db2 Intelligence Center هذه التحديات بشكل مباشر، حيث يوفر مستوى تحكم ذكي ومتكامل مصمم خصيصًا لفرق عمل Db2.