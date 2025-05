تقديم API Agent: إضفاء الطابع الديمقراطي على واجهات برمجة التطبيقات في عصر الوكلاء

تم تدريب API Agent الجديد لدينا على واجهات API Connect، ولديه صلاحية الوصول إلى كتالوج الموارد المؤسسية، ما يمكِّنه من فهم بيئة واجهاتك البرمجية ومعرفة كيفية استخدام API Connect لمنع حدوث هذه المشكلات. يستجيب هذا الوكيل للطلبات المُعطاة باللغة الإنجليزية الواضحة، معتمدًا على معرفته بهندسة البرمجيات وأفضل ممارسات واجهات برمجة التطبيقات، وقدرات API Connect، وبيئة واجهاتك البرمجية لتحويل نواياك إلى واقع.

لنفترض أن شركة Acme Coffee Roasters تعمل على توسيع نطاق التوصيل دوليًا، وتتعاون مع شركة Just in Time للخدمات اللوجستية. ويريدون من شركة Just in Time أن تستعلم عن تفاصيل الطلبات وتُرسل تحديثات حالة الشحن. يطلب مطوِّر Acme من API Agent: "أنشئ واجهة برمجة تطبيقات لاسترجاع تفاصيل الطلب وتحديث حالات الشحن في الوقت الفعلي".

قبل إنشاء واجهة برمجة تطبيقات جديدة كليًا، يُجري API Agent بحثًا ذكيًا في بيئة واجهات برمجة التطبيقات الحالية لاكتشاف إذا ما كانت هناك واجهة مناسبة موجودة بالفعل، ما يعزز إعادة الاستخدام ويقلِّل من التوسع العشوائي. إذا لم يتم العثور على واجهة برمجة تطبيقات مناسبة، يُنشئ الوكيل تلقائيًا مواصفات واجهة برمجة التطبيقات. وهو يدعم كلًا من منهج التطوير المعتمد على التعليمات البرمجية أولًا، والتصميم البرمجي لواجهة برمجة التطبيقات أولًا، مع إدراك لاختلاف أساليب العمل بين الفرق المختلفة. يفضِّل البعض تصميم واجهات برمجة التطبيقات وتوثيقها أولًا (النهج المعتمد على التصميم)، في حين يركِّز آخرون على بناء وظائف الواجهة الخلفية أولًا (النهج المعتمد على التعليمات البرمجية)، ثم توليد مواصفات الواجهة استنادًا إلى التعليمات البرمجية التي تم تنفيذها لتسريع عملية إعداد النماذج الأولية.

من خلال دعم كِلا النموذجين، يتكيف API Agent مع دورات تطوير البرمجيات الواقعية، ما يساعد الفرق على العمل وفق منهجها الحالي ويزيل العوائق أمام تقديم واجهات برمجة تطبيقات أسرع وأكثر أمانًا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز المواصفات بالوثائق ذات الصلة التي توفر معلومات وسياقًا أكثر ثراءً لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات من قِبَل التطبيقات. يستطيع API Agent أيضًا ضمان التزام واجهات برمجة التطبيقات بالمعايير المؤسسية وأفضل الممارسات من خلال التحقق من صحتها مقارنةً مجموعات قواعد الحوكمة. ويمكنه أيضًا اكتشاف أخطاء التحقق من الصحة وإصلاحها في وقت مبكر من عملية التطوير. وأخيرًا، يُنشئ حالات اختبار قابلة لإعادة الاستخدام لضمان صحة سلوك واجهات برمجة التطبيقات على مدار الوقت.