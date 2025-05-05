IBM webMethods Hybrid Integration: تكامل يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي الفاعل

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم سحابة

6 مايو 2025

مؤلف

Madhu Kochar

Vice President, Automation, IBM Software

IBM

نعلن اليوم في فعالية IBM Think 2025 عن IBM webMethods Hybrid Integration، الذي يُعيد تصور التكامل في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال تجربة موحدة تغطي جميع سيناريوهات التكامل.

إن جمع الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والفعاليات والملفات وبيانات B2B/EDI والبيانات من أجهزة الكمبيوتر المركزي معًا -وكل منها يؤدي دورًا حاسمًا في دعم المؤسسات الحديثة يمكن أن يُسهم في إطلاق العنان لإنتاجية غير مسبوقة.

في حين يُسهم الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق جديدة للقيمة في المؤسسات، فإن من يتمكن من ربط الأنظمة والبيانات والأفراد والعمليات بسلاسة هو من سيحقق التفوق التكنولوجي الحقيقي. لا يوجد ذكاء اصطناعي دون تكامل، ونحن متحمسون لاتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام لعملائنا وشركائنا. سيكون متاحًا بشكل عام في منتصف يونيو 2025.

نهج تكامل موحَّد لتعزيز الإنتاجية

تطالب المؤسسات اليوم بالمزيد من مجموعات التكنولوجيا لديها في ظل وتيرة التغيير السريعة: بدءًا من ضرورة تحقيق قيمة فعلية من الذكاء الاصطناعي، إلى التوسع المتزايد في واجهات برمجة التطبيقات وKafka والتكاملات، ووصولًا إلى موجات التحول الرقمي المستمرة. ومع ذلك، تعجز معظم المجموعات التقنية عن مجاراة تعقيد هذه المتطلبات، ولا تتمكن من التحول إلى قاعدة جاهزة للابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي.

تُتيح منصة IBM webMethods Hybrid Integration تطوير ونشر وإدارة ومراقبة أنماط التكامل المتنوعة بشكل شامل عبر البيئات المحلية والسحابية المتعددة. تستند هذه المنصة إلى قدرات IBM الرائدة في مجال التكامل، وتجمعها ضمن واجهة موحدة. فهي تعمل على سد الفجوة بين الاستثمارات الحالية وتقنيات التكامل من الجيل التالي، سواء من خلال الوصول إلى البيانات داخل أجهزة الكمبيوتر المركزي، أو تبسيط تبادل البيانات بين الشركات، أو الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx.

صُممت لتمكين التحرك السريع عبر البيئات الموزعة، حيث توفِّر IBM webMethods Hybrid Integration أدوات وأصولًا مشتركة، بالإضافة إلى تحكم مركزي من خلال مستوى تحكم هجين.وتساعد فرق تكنولوجيا المعلومات المثقلة بالأعباء بالفعل على تسهيل الإدارة المركزية، والعمليات التي تستغرق وقتًا طويلًا واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. 

من خلال توحيد أنماط التكامل وعمليات النشر المتعددة، يحصل المستخدمون على رؤية ومراقبة شاملتَين لبيئة التكامل لديهم بأكملها. يمكن أن يساعد تركيز الحوكمة العملاء على تحقيق مكاسب في الإنتاجية، مع تمكين المصادقة المركزية ومعالجة متطلبات الامتثال والأمان، ما يُسهم في بناء عمل أكثر مرونة وقابلية للتكيف.

الذكاء الاصطناعي الفاعل لدعم جميع أجزاء عملك

لا يُعَد الذكاء الاصطناعي مجرد إضافة للتكامل؛ بل نراه تحولًا جوهريًا في طريقة تنفيذ التكامل المؤسسي في كل مرحلة من مراحل دورة تطوير البرمجيات. يعتمد هذا الإصدار من IBM webMethods Hybrid Integration على الذكاء الاصطناعي الفاعل لتعزيز حالات استخدام التكامل، ما يحقق مكاسب في الإنتاجية للمختصين ومستخدمي الأقسام المختلفة. كما أنه يمكِّن المؤسسات من تسريع جاهزيتها للذكاء الاصطناعي عبر وضع الأسس للتطورات مثل بروتوكول سياق النموذج (MCP) وبروتوكول التحكم في الوكلاء (ACP).

Integration Agent

يستفيد وكيل التكامل من الذكاء الاصطناعي المدعوم بواسطة IBM watsonx لتعزيز الإنتاجية عبر توليد التكاملات تلقائيًا عبر حزم تطوير البرمجيات (SDK) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والأحداث القائمة على اللغات. يمكن للمطورين والمستخدمين غير التقنيين الاعتماد على الميزات الوكيلة لبناء واختبار ونشر ومراقبة التكاملات المعقدة.

API Agent

بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي الفاعل المتقدم، تستطيع API Agent تخطيط إجراءات إدارة واجهات برمجة التطبيقات وتنفيذها بشكل مستقل مثل:

  • اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات الحالية بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية، ومعالجة التكرار لزيادة كفاءة التطوير.
  • إنشاء مواصفات واجهات برمجة التطبيقات والتعليمات البرمجية للواجهة الخلفية عبر اللغة الطبيعية، مع دعم منهجيتَي التصميم أولًا والكود أولًا، بالإضافة إلى المساعدة على تحسين التوثيق وتصحيح الأخطاء.
  • دعم حوكمة واجهة برمجة التطبيقات من خلال التحقق من صحة المواصفات باستخدام مجموعات القواعد لضمان توافُق واجهات برمجة التطبيقات مع أفضل الممارسات والسياسات.
  • اختبار واجهات برمجة التطبيقات لتحسين جودتها من خلال إنشاء حالات اختبار وتنفيذها تلقائيًا.

AI Gateway

توفِّر AI Gateway نقطة تحكم واحدة لرصد تفاعلات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح رؤية وتحكمًا في خدمات الذكاء الاصطناعي، ويساعد المؤسسات على إدارة التكاليف عبر تتبُّع استخدام الرموز، وتحديد الحصص لمنع الإنفاق الزائد، وتخزين الردود مؤقتًا لتجنب إنفاق الرموز على المكالمات المتكررة. يمكن أن تساعدك AI Gateway على تسريع رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ميزات مثل:

  • تسجيل ذاتي الخدمة للفرق الداخلية لاستخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويساعد ذلك على تسريع انطلاق المطورين في العمل.
  • سياسات تحديد معدل الاستجابة استنادًا إلى الرمز المميز والتخزين المؤقت للاستجابة.
  • لوحات معلومات توضح الاستخدام عبر النماذج والمزودين.

دمج شركاء B2B بسرعة ومرونة

إدراكًا لأهمية الأنظمة البنائية للشركاء التجارين، تتضمن IBM webMethods Hybrid Integration قدرات قوية للتكامل بين الأعمال (B2B). تعمل الخدمة الذاتية على تسريع مشاركة الشركاء وتبسيط التفاعلات عبر البيئات المختلفة.

من خلال IBM Sterling B2B Integration VAN، يمكن للمؤسسات الآن الاتصال بسرعة والتعامل مع أكثر من 3.1 ملايين شريك تجاري عبر IBM webMethods Hybrid Integration. يمكن أن يساعد ذلك على تحسين تبادل بيانات الأعمال وأتمتة مهام سير العمل ذات المهام الحساسة. عند دمجه مع تكامل التطبيقات، يهدف هذا إلى توفير أتمتة سلسة شاملة للعمليات تربط الأنظمة الداخلية مع الشركاء الخارجيين.

مرونة الأعمال المضمَّنة في البنية

ستزدهر بنية التكنولوجيا المستقبلية على تكاملات ديناميكية وقابلة للتوسع وذكية تتكيف في الوقت الحقيقي مع تطورات احتياجات الأعمال. تُعَد بنية الأحداث المعتمدة على الأحداث والأتمتة المعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات (API) أمرًا حيويًا للنجاح في "اقتصاد اللحظة"، الذي يتطلب من الشركات الاستجابة للبيانات في الوقت الحقيقي لتقديم تجارب عملاء متميزة وتحسين عمليات الأعمال لتتفوق على المنافسين. يجب أن تعتمد استراتيجيات التكامل الحديثة على بنية ديناميكية قائمة على الأحداث تُعَد نمط تكامل أساسيًا، لتحل محل سير العمل الثابت، بما يدعم الأعمال في الوقت الحقيقي عبر الأنظمة القديمة والحديثة.

  • تعمل إدارة نقاط نهاية الأحداث على توحيد وتبسيط التكامل مع الأحداث من خلال تمكين أي مستخدم مصرَّح له من اكتشاف الأحداث واستهلاكها، وإدارة مصادر الأحداث مثل واجهات برمجة التطبيقات لإعادة استخدامها عبر المؤسسة. تم تصميمه للعمل مع تطبيقات Kafka أو وسطاء الأحداث الذين ينفِّذون بروتوكول Kafka.
  • تُمكِّن قابلية التركيب القائمة على واجهات برمجة التطبيقات المهندسين من تجميع واجهات برمجة التطبيقات وإعادة تكوينها مثل وحدات البناء لإنشاء عمليات تكامل مرنة وقابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتوسع. تُعَد إعادة استخدام الأصول والتجزئة مبادئ أساسية تؤدي إلى تقليل الوقت اللازم لتلبية احتياجات الأعمال.

زيادة عائد الاستثمار، من الكمبيوتر المركزي إلى التسعير والتغليف الحديث

إن التكامل دائم التطور، وكانت IBM ملتزمة منذ تأسيسها بأن تكون في طليعة التكامل المؤسسي. نحن ندرك حجم الاستثمارات العميقة التي أجراها عملاؤنا في تقنيات مثل أجهزة الكمبيوتر المركزي، وكذلك الحاجة المتطورة إلى تسعير حديث قائم على الاستهلاك. مع إطلاق IBM webMethods Hybrid Integration، نواصل البناء على هذه الاستثمارات ونعمل مع العملاء الذين يسعون لتحديث بنياتهم التقنية، ونماذج التشغيل والتسعير الخاصة بهم أيضًا.

  • استكشاف آفاق بيانات وخدمات الأنظمة المركزية: للاستفادة من القيمة الهائلة للبيانات المخزنة في الأنظمة المركزية، تم تصميم IBM webMethods Hybrid Integration لجعل خدمات الأنظمة المركزية متاحة لمطوري التكامل.
  • التسعير القائم على الاستهلاك: يوفر IBM webMethods Hybrid Integration للمؤسسات مرونة من خلال التسعير القائم على استهلاك المعاملات للتحكم الأفضل في التكاليف. يمكن للعملاء الاستفادة من التسعير المرن الذي يمكن التنبؤ به والذي يسمح لهم بتوسيع نطاق استخدامهم للتكامل بالزيادة أو النقصان بناءً على الاحتياجات الفعلية، مع دفع مقابل ما يستخدمونه فقط.

التطلع إلى المستقبل: إعداد أساس الذكاء الاصطناعي الخاص بك

يمثِّل IBM webMethods Hybrid Integration خطوة مهمة في دمج المؤسسات، فما يقدِّمه لا يقتصر على التقنية فحسب، بل يُعَد ميزة استراتيجية في التعامل مع تعقيدات التكامل الحديث، وتعزيز المرونة، وتسريع الابتكار.

هل أنت مستعد لتطوير استثماراتك الحالية، ودمجها بتكامل هجين موحَّد مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي، واستكشاف آفاق نمو جديدة؟ سيكون IBM webMethods Hybrid Integration متاحًا بشكل عام في 16 يونيو 2025.

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