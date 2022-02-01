تُعَد Sentaca جزءًا من قطاع خدمات السحابة الهجينة سريع النمو في IBM Consulting لحل التحديات الاستراتيجية والتكنولوجية للعملاء مثل تكاليف الملكية، والتسويق، والهياكل القابلة للتوسع والآمنة، وللتعامل مع الفرص بما في ذلك تقنية 5G وإنترنت الأشياء والبث، التي يمكن أن تسرِّع من إنشاء وتقديم الخدمات الجديدة. يعمل مستشارو تكنولوجيا Sentaca في الولايات المتحدة وكندا على بناء وترحيل التطبيقات الحيوية على مزودي خدمات السحابة الرائدين ومنصات المصادر المفتوحة مثل Red Hat OpenShift و OpenStack.
من مزودي خدمات الاتصالات ذوي الأداء العالي يتوقعون أن يتفوقوا على توقعاتهم المالية الحالية خلال خمس سنوات نتيجةً لاستخدام الحوسبة الطرفية المدعومة بتقنية 5G.1
تقليل نفقات رأس المال للبنية التحتية وتحقيق كفاءة أكبر للقوى العاملة بنسبة 40% بفضل التحول الرقمي مع IBM و Red Hat.2
تقليل فترة التعطل مع التحول الرقمي من IBM و Red Hat التحول الرقمي.2
أتمتة الاختبارات ودعم الرسائل، والفوترة، و 5G، و WiFi، وحالات استخدام إنترنت الأشياء مع المرونة لدعم حالات الاستخدام المخصصة. تم تصميم إطار أتمتة الاختبارات القوي للغاية خصوصًا لدعم مشغِّلي الشبكات المحمولة (MNOs).
نشر الخدمات على منصة Red Hat بثقة باستخدام إطار اختبار الانحدار المتكامل والمؤتمت بالكامل. في بيئة متعددة المورِّدين، نقدِّم حلاً خفيفًا لدمج واختبار الاتصال الشبكي عبر المنصة.
تسريع تشغيل بنية 5G التحتية وأتمتة كل جانب من جوانب شبكة 5G. ينفِّذ خبراء Sentaca منهجيات موحَّدة لنشر ودمج مكونات 5G ضمن مجموعة الأدوات لإدارة دورة الحياة.
شريك أول، IBM Consulting (الرئيسي التنفيذي سابقًا في شركة Sentaca)
الشريك الأول ومدير عام الاستحواذ في IBM Consulting - كندا
شريك أول ونائب رئيس، القائد العالمي لقطاع الاتصالات والإعلام في IBM Consulting
نائب رئيس وقائد عالمي، التحول في الشبكات وOSS في مركز التميز لصناعة الاتصالات والإعلام
المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في IBM Consulting
قائد التسليم في IBM Consulting (المدير التقني السابق لشركة Sentaca)
النجاح مع حلول السحابة الهجينة المعتمدة على منصة الحاويات الرائدة في الاتصالات، Red Hat OpenShift.
تحويل الأعمال باستخدام تقنية 5G وحوسبة الحافة. تحقيق بنية شبكة سلسة، من النواة الشبكية ووصولاً إلى العميل.
مع مجموعة تطبيقات IBM Maximo، يمكنك رؤية المشكلات والتنبؤ بها ومنعها من خلال مراقبة الأصول عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتقدم ورؤية الكمبيوتر للأصول والعمليات.
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1The End of Communications Services as We Know Them, IBM Institute for Business Value, June 2021
2The Total Economic Impact™ Of IBM and Red Hat for Telecommunications