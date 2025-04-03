الصفحة الرئيسية
الاستشارات
IBM Copilot Runway
يعد Microsoft® Copilot مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم لتعزيز إنتاجية الموظفين وإبداعهم في المهام اليومية، وهو يعمل بالفعل في الأدوات المستخدمة يوميًا مثل Outlook وOffice 365 وTeams. ولكن بالنسبة لبعض الشركات، هناك حاجة إلى حل أكثر تحديدًا وتخصيصًا. وهنا يأتي دور Copilots المخصص. يمكن إعداد Copilots خصيصًا لحالة الاستخدام الخاصة بالشركة وتصميمها وفقًا لمواصفاتها الدقيقة.
ولمساعدة الشركات على اجتياز التعقيدات والغموض الذي يكتنف هذا التطور السريع، أعلنت ®IBM Consultingعن IBM Copilot Runway، وهو عرض جديد مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء وتخصيص ونشر وإدارة برامج Copilots.
يمكن أن يؤدي تقليل تكاليف دعم العملاء أو زيادة السعة الهندسية إلى زيادة القيمة المضافة لإجمالي أرباحك.
يمكن تصميم Copilots مخصصة لتناسب احتياجات سيناريوهات أعمال محددة.
يمكن نشر Copilots مخصصة بكفاءة للمساعدة على تقليل الوقت والجهد اللازمين في كثير من الأحيان لعمليات التنفيذ.
مساعدة أخصائيي المشتريات في استخلاص معارف قيّمة من العقود، وبالتالي مساعدة المستخدمين على فهم شروط العقد والالتزامات والمخاطر بشكل أكثر كفاءة، ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وعمليات إدارة العقود بشكل مبسط.
يقدم Copilot للوكلاء والفنيين البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وخيارات الخدمة الذاتية، والمساعدة الآنية، وتوصيات البيع الإضافي/البيع المتبادل، والدعم السياقي لتبسيط العمليات، وتعزيز تجربة العملاء.
Copilot الذي يهدف إلى أتمتة عملية التحقق "اعرف عميلك" وتسريعها، ما يضمن الامتثال للوائح مع تقليل الوقت والجهد المطلوبين من موظفي البنك.
Copilot لتعزيز مشاركة الموظفين، وتقليل المهام اليدوية، وضمان تجربة سلسة طوال دورة حياة الموظف، بدءًا من مرحلة التأهيل حتى العمليات اليومية.
نسخة رقمية ديناميكية مماثلة من كيان مادي، تتعاون مع المشغلين البشر لمحاكاة الأداء في العالم الحقيقي ومراقبته وتحسينه، ما يعزز عملية اتخاذ القرار والكفاءة.
تسريع العمليات ومهام سير العمل التي تلتزم بمتطلبات المشهد المالي الحديث اليوم.
استمع إلى القادة والمشاركين وهم يشاركون تجاربهم ومعارفهم عن كيفية إنشاء النماذج الأولية والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) باستخدام Copilot.