استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) على ®IBM Cloud

اختر من بين حلول استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة لتوسيع النطاق أحمال التشغيل لديك بسهولة

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رسم توضيحي لشخص يقوم بتخزين المعلومات في إعداد الحوسبة السحابية

ما هي حلول استضافة VPS على IBM Cloud؟

يُشير مُصطلح "VPS" حاليًا إلى معانٍ مُختلفة في جميع أنحاء صناعة التقنية السحابية، بما في ذلك الخوادم الافتراضية، والخوادم الخاصة الافتراضية، والمثيلات الافتراضية، والآلات الافتراضية. في IBM Cloud، نعلم أن المصطلحات ليست بنفس أهمية الأجهزة والخدمات السحابية التي تدعمها. تتكون حلول استضافة الخوادم الافتراضية داخل سحابة IBM من أجهزة استضافة حوسبة مُدارة سحابيًا، وتكامل البرامج، ودعم ترحيل البيانات من خلال مجموعة متنوعة من منتجات الخوادم الافتراضية والشبكات والتخزين. أنت تختار وتبني الحل المناسب لك. يمكن توفير كل حل استضافة VPS مع خادم افتراضي عبر مراكز بيانات IBM Cloud حول العالم—ويأتي مع خيارات فوترة مرنة وأمان مدمج وتكامل سلس عبر مجموعة IBM Cloud.

 وفر 1000 دولار أمريكي على موارد VPC
المزايا
الاستضافة العالمية

توفر ®IBM Cloud اختيارات عديدة حول مكان وطريقة تشغيل بياناتك وأحمال التشغيل.
فواتير الدفع حسب الاستخدام

فضل خيارات الفوترة بالساعة أو الشهرية أو التعاقدية لتناسب بشكل أفضل متطلبات وأحمال تشغيل خادمك الافتراضي وميزانيتك.
أفضل أداء للشبكة في فئتها

احصل على ما يصل إلى 80 جيجابت في الثانية عبر ملفات تعريف الخوادم الافتراضية العامة التي تقع داخل IBM Cloud VPC.
الأمن على مستوى المؤسسة

تبسيط إدارة المخاطر من خلال حماية بيانات الخادم الافتراضي المضمنة لتلبية الاحتياجات التنظيمية المتطورة.
دعم موثوق

احصل على مساعدة فنية على مستوى المؤسسات بدون تكلفة—24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع—مع استضافة VPS القياسية ودعم الخادم الافتراضي.
إضافات سلسة

ادمج تطبيقات IBM Watson® AI والتطبيقات السحابية الأصلية عبر أحمال تشغيل خادمك الافتراضي. يتوفر أيضًا التخزين والأمان وبرامج الخادم ووحدات معالجة الرسومات وخطط التعافي من الكوارث.

اختر حل استضافة VPS الخاص بك على IBM Cloud

IBM Cloud Virtual Server for VPC

توفر IBM Cloud Virtual Servers for VPC سعة حوسبة سريعة التزويد بأعلى سرعات للشبكة وأكثر موارد شبكات معرفة بالبرمجيات أمانًا والمتوفرة على IBM Cloud.

 حلول IBM Cloud® for VMware

حلول IBM Cloud for VMware تعمل على تسهيل نقل أحمال التشغيل إلى IBM Cloud Virtual Servers من بيئتك المحلية.

 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

تمنحك IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers سلطة كاملة على خوادمك الافتراضية المستندة إلى Linux لأحمال التشغيل التي تحتوي على بيانات حساسة.

IBM® Power® Systems Virtual Servers

تدمج IBM Power Systems Virtual Server قدرات AIX أو IBM i أو Linux لديك في بيئة خارج الموقع مع توفير سريع للخدمة الذاتية، وإدارة مرنة، وفواتير بنظام الدفع حسب الاستخدام التي تتيح لك التوسع بسهولة عموديًا وأفقيًا.

دراسات حالة

Drugs.com

وقع اختيار موقع Drugs.com على IBM Cloud Virtual Servers كحل لاستضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS)، من أجل المساعدة في توفير معلومات طبية سريعة وموثوقة.

 تعرّف على المزيد GEVA Group

قامت GEVA Group بتطبيق IBM Cloud و Bare Metal Server للحفاظ على أمان البيانات المالية والحفاظ على أمن واستقرار البنية التحتية للبرمجيات كخدمة.

 اقرأ دراسة الحالة Censornet

نفذت Censornet حلول IBM Cloud كجزء من تحولها إلى السحابة. استوفت IBM متطلبات الأمان الخاصة ب Censornet مع توفير المرونة والقدرة على تحمل التكاليف.

 اقرأ منشور مدونة Censornet IZICAP

قامت IZICAP بنشر IBM Cloud Virtual Servers لضمان أن يظل حل منصة IZICAP للبيانات الذكية الخاص بها قابل للتوسع وموثوقاً وغنياً بالأمان.

 اقرأ منشور مدونة IZICAP

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