تسريع إتاحة الوصول الشامل إلى الطاقة المستدامة من خلال تحليلات تنموية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

لا يزال الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة أحد أكثر التحديات الإنمائية إلحاحًا في عصرنا. ووفقًا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وجامعة Michigan، لا يزال اليوم أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر الطاقة من دون الحصول على خدمات طاقة موثوقة أو ميسورة التكلفة أو كافية. ويحدّ غياب الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة من معظم أبعاد التنمية، بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية، ومخرجات التعليم، والاتصال الرقمي، والإنتاجية الصناعية، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وبالنسبة إلى الحكومات وشركاء التنمية، لا يقتصر التحدي على اتساع فجوة الوصول فحسب، بل يشمل أيضًا تعقيد تحديد مواضع استثمار رأس المال العام والخاص المحدود وكيفية توجيهه لتحقيق أكبر أثر إنمائي ممكن.

وغالبًا ما تكون الإحصاءات التقليدية المتعلقة بالوصول إلى الكهرباء مجمّعة بدرجة كبيرة على المستوى الوطني، من دون ربط كافٍ بالاعتبارات الأوسع للتنمية والإنصاف والمناخ. ومع تسارع الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، يحتاج صانعو السياسات إلى أدوات تدمج المخاطر المناخية والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية وتدعم قرارات استثمارية أكثر إنصافًا واتساقًا مع الأهداف الإنمائية. كما تتزايد الحاجة إلى نماذج تدعم صنع القرار من خلال استشراف النتائج الإنمائية المترتبة على سيناريوهات محتملة لسياسات الطاقة المستدامة واستثماراتها.

وللمساعدة في مواجهة هذا التحدي، سعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز قدراته التحليلية وقدراته في دعم القرار من خلال الجمع بين البيانات الجغرافية المكانية والذكاء الاصطناعي والخبرة التنموية، كما تعاون مع IBM في التطوير المشترك لنماذج تحليلية تدعم تخطيط الطاقة القائم على الأدلة على نطاق واسع.