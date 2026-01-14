تضع Rinnai Australia الأساس لتبنّي الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Planning Analytics
شهدت Rinnai Australia، الرائدة في تصنيع وتوزيع أنظمة التدفئة والتبريد والمياه الساخنة، نموًا كبيرًا من خلال التوسع العضوي وعمليات الاستحواذ. ومع ذلك، واجه قسم المالية صعوبة في مواكبة هذا النمو.
أصبحت أنظمة المالية في الشركة أكثر تعقيدًا مع الوقت. أدَّى الاعتماد الكبير على أدوات متعددة، مثل IBM® Cognos وIBM® TM1 وOracle Essbase وOracle Analytics Cloud -إلى جانب العمليات اليدوية والعديد من جداول البيانات- إلى تكوين صوامع معلومات وتكرار البيانات. وقد أدَّى هذا الوضع إلى دورات إعداد تقارير طويلة، حيث كان إغلاق نهاية الشهر للفروع يستغرق أسابيع، وعملية إعداد الميزانية تمتد لأكثر من 3 أشهر.
يقول Dilend Chawda، المدير المالي لشركة Rinnai Australia: "وصلنا إلى نقطة أصبح فيها استمرار العمليات اليدوية غير قابل للاستمرار. كنا بحاجة إلى مصدر مركزي للبيانات الموثوق بها - ليس فقط لتقليل المخاطر والأخطاء، بل لتمكين تعاون أفضل واتخاذ قرارات أكثر دقة".
كانت Rinnai بحاجة إلى منصة مالية حديثة وقابلة للتوسع تساعد على دعم النمو وتحسين المرونة وتمكين تبنّي الذكاء الاصطناعي. وبدأت باستكشاف حلول لتحديث الوظيفة المالية لديها.
تم توفيرها من خلال أتمتة إعداد التقارير وتوحيدها
بعد تقييم عدة خيارات، اختارت Rinnai في منتصف 2024 شركة Octane Software Solutions، شريك أعمال IBM، كخبير موثوق به لتحديث منصتها المالية. باستخدام IBM Planning Analytics، تمكَّنت Octane من تنفيذ طرح مرحلي حقق نتائج سريعة مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى. في نموذج شريك أعمال IBM الهجين بين العمليات المحلية والدولية وخبرته المتعمقة في المالية تحقيق الكفاءة في التكاليف وقابلية التوسع. بالإضافة إلى ذلك، ساهم النهج منخفض الأكواد في إبقاء الفِرق الداخلية مشاركة بفاعلية، ما أدَّى إلى تسريع اعتماد المنصة الجديدة عبر موظفي Rinnai.
أدَّى النشر إلى تبسيط تقارير نهاية الشهر، وتحليل ربحية المنتجات، وتخطيط الطلب، كما قدَّم مجموعة ميزانية 2025 متكاملة مع المبيعات، وتخطيط القوى العاملة، والنفقات الرأسمالية. تعمل المنصة الآن كمصدر واحد للحقيقة، ما يُتيح التعاون والنمذجة لتلبية الاحتياجات المتنوعة. بعد إكمال التحضيرات لجعل بياناتها جاهزة للذكاء الاصطناعي، تعمل Rinnai حاليًا مع Octane من خلال سلسلة من ورش العمل لاستكشاف كيفية الاستفادة من IBM® watsonx Orchestrate لتحسين التنبؤات، وزيادة كفاءة مستويات المخزون، وتقليل العمل اليدوي.
لقد تحوَّلت الفِرق المالية في Rinnai باستخدام IBM Planning Analytics، وحققت مكاسب كبيرة في الكفاءة ومزايا استراتيجية مثل:
لقد ساهمت تحديثات الأنظمة المالية في الشركة في تعزيز معنويات الموظفين، وتحويل التركيز من إدخال البيانات إلى التحليل. تعتمد Rinnai الآن على نماذج تنبؤية لإدارة رأس المال العامل، إلى جانب IBM Planning Analytics وIBM® watsonx لاستعلامات اللغة الطبيعية واكتشاف القيم الخارجية. ساهمت هذه المبادرة في وضع فريق المالية كشريك استراتيجي، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أسرع واستهداف خفض المخزون بنسبة 10% - لتوفير دروس للمديرين الماليين حول المبادرة المبكرة، وقياس الفوائد، وتعزيز ثقافة التعاون. وكما يشير Chawda: "يجب دمج الذكاء الاصطناعي منذ البداية - فكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أصعب وأكثر تكلفة".
من خلال الشراكة مع Octane، حوَّلت Rinnai المالية من وظيفة تقارير تفاعلية إلى محرك استباقي للرؤى الاستراتيجية - للاستعداد لمستقبل عصر الذكاء الاصطناعي.
تُعَد Rinnai Australia شركة رائدة في تصنيع وتوزيع أنظمة التدفئة والتبريد والمياه الساخنة. مع عمليات تمتد عبر عدة فروع وتاريخ من عمليات الاستحواذ، تُعَد Rinnai اسمًا موثوقًا به في أستراليا منذ أكثر من 50 عامًا. تعمل الشركة في 20 دولة، ما يُتيح لها نقل خبرتها العالمية لتقديم حلول مخصصة تتناسب مع أسلوب الحياة الأسترالي. تقدِّم مجموعة العلامات التجارية الخاصة بشركة Rinnai، بما في ذلك Rinnai وBrivis وAPAC وPolo، منتجات عالية الجودة.
تُعَد Octane Software Solutions أحد شركاء IBM المتخصصين، وتتمتع بخبرة متعمقة في IBM Planning Analytics وتحوُّل الأنظمة المالية. فهي تقدِّم نموذج تسليم هجين يجمع بين العمليات المحلية والدولية، ما يساعد الشركات على توسيع الموارد حسب الحاجة وإدارة التكاليف بفعالية. يشجع النهج منخفض الأكواد لدى Octane الفِرق الداخلية على المشاركة العملية طوال مراحل الطرح، ما يُسهم في تسريع تبنّي المنصة وبناء القدرات.
اكتشِف كيف يستطيع IBM Planning Analytics دفع أعمالك قدمًا من خلال رؤًى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025.
تُعَد IBM وشعار IBM وCognos وTM1 وwatsonx وwatsonx Orchestrate علامات تجارية لشركة .IBM Corp، مسجلة في العديد من الولايات القضائية حول العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.