بناء أساس قوي للعمليات الذكية

بالتعاون مع IBM و BlueIT، تعمل Oiki على تحويل إدارة الطلبات إلى نظام سلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم للتوسع.
في سوقٍ يرتكز على الدقة والسرعة، قد تؤدي حتى أوجه القصور البسيطة إلى عواقب جسيمة. أدركت Oiki وهي منتج وموزع رائد للفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك الخاصة، أن عملية إدارة الطلبات لديها بحاجة إلى تطوير وصقل؛ وذلك لدعم المشاركة الاستراتيجية بدلاً من الانغماس في الخطوات الإدارية الروتينية. كانت معظم طلبات العملاء تصل عبر البريد الإلكتروني، مما يتطلب من ممثلي المبيعات تفسير الرسائل يدوياً والبحث في الأنظمة الداخلية عن التفاصيل. كان سير العمل المتكرر هذا يستهلك وقتاً ثميناً ويتسبب في تأخير الردود، مما حدَّ من القدرة على التوسع وأثر سلباً على رضا العملاء.
على الرغم من أن العملية لم تشكل خطراً تشغيلياً فورياً، إلا أنها مثلت فرصة ضائعة لتحقيق الكفاءة والنمو. كانت الفرصة سانحة وجلية: تحويل عملية يدوية إلى مسار عمل ذكي وانسيابي، يرفع من مستوى الكفاءة ويرتقي بتجربة العميل.
لتطوير وتحديث عملية إدارة الطلبات الخاصة بها، تعاونت شركة Oiki مع شركة IBM وشركة BlueIT وهي شريك أعمال لـ IBM، وذلك لبناء حلّ تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مدعوماً بنظام watsonx المتطور. مبني على IBM® watsonx.ai، استوديو لتطوير الذكاء الاصطناعي، مدعوم بنموذج IBM® Granite اللغوي الكبير (LLM)، قام الحل باستخراج تفاصيل جوهرية مثل أكواد المنتجات والكميات من طلبات الشراء الواردة عبر البريد الإلكتروني. تم دمج هذه القدرة في مهام سير عمل OIKI عبر IBM® Cloud، مما يضمن قابلية التوسع والاتصال الآمن مع قواعد بيانات وثائق المؤسسة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحالية.
تضمن الحل أيضاً وحدات متخصصة لإدارة البيانات وحوكمتها، مما يضمن أن تكون الأتمتة موثوقة ومتوافقة مع المعايير. قام وكيل ذكاء اصطناعي، تم بناؤه باستخدام IBM® watsonx Orchestrate، بتفسير النية، والتحقق من صحة البيانات، وتحفيز إجراءات لاحقة. بالتكامل مع منهجية AI Accelerator من BlueIT والتكامل مع Microsoft Teams، أوجد هذا الحل بيئة عمل مؤتمتة بالكامل. نقل هذا التحول فريق المبيعات من مرحلة تنظيم البيانات يدوياً إلى مرحلة التفاعل الاستراتيجي، مما أتاح استجابة أسرع وأرسى الركائز الأساسية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في مختلف قطاعات أعمال Oiki.
قدّم الحل القائم على الذكاء الاصطناعي عملية شبه مؤتمتة لاستلام الطلبات، بدلاً من العمل اليدوي الذي كان يستغرق وقتاً طويلاً. يقوم مندوبو المبيعات الآن برفع رسائل البريد الإلكتروني الواردة إلى واجهة مخصصة، حيث يقوم النظام بتحليل الرسائل، وتحديد القصد منها، واستخراج التفاصيل الرئيسية. ساهم هذا التحول في تحرير الفريق من المهام التكرارية، مما أتاح لهم التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة، مثل صياغة عروض مخصصة واعتماد الطلبات. أصبحت مهام سير العمل الداخلية أكثر كفاءة، وتحسنت سرعة الاستجابة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تعزيز تجربة العملاء الإجمالية.
انخفض متوسط وقت المعالجة من 30 دقيقة إلى 12 دقيقة—أي بنسبة تقليص بلغت 60%. حققت إدارة العطاءات وفراً في الوقت يصل إلى 180 دقيقة يومياً، مع توقعات بتحقيق مكاسب إضافية تتجاوز 45% مع تقدم عملية التكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). بعيداً عن كفاءة الأداء القابلة للقياس، ساهم الحل في تحسين الدقة والاتساق؛ مما مكن الفريق من تقديم خدمة أسرع وأكثر موثوقية. تعزز هذه التغييرات العلاقات مع العملاء، وتؤهل Oiki لتوسيع نطاق عملياتها بثقة، مع تطلعها لدمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير عمل إضافية لتحقيق تأثير أكبر على الأعمال.
تأسست شركة Oiki Acciai Inossidabili SpA في عام 1966، ويقع مقرها في مدينة بارما بإيطاليا، وهي شركة رائدة في إنتاج وتوزيع الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك الخاصة. على مدار أكثر من 50 عاماً، تخصصت شركة Oiki في معالجة وتوريد الفولاذ المقاوم للصدأ بأشكال متعددة، تشمل المسبوكات، والصفائح، والقضبان، والأنابيب، والزوايا، لخدمة العملاء الصناعيين في جميع أنحاء أوروبا.
تُعد BlueIT شركة متخصصة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي "شركة نفع عام" يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا. وتتمثل مهمتها في تسريع رحلات التحول الرقمي لعملائها بأمان من خلال حلولها الرقمية، وخدمات الأمن السيبراني، والخدمات المدارة الإدراكية.
