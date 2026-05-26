ستة تريليونات دولار يوميًا. والحصة السوقية الرائدة في مجال تجارة الأسهم الأمريكية وأعمال الوكالة. هذه هي المسؤوليات الخطرة التي تواجهها شركة Broadridge Financial Solutions. فالدقة والموثوقية ليستا كماليات — بل هما من الضروريات. فحتى أصغر تراجع في العمليات اليومية لن يعرض سمعة الشركة للخطر فحسب، بل قد يعصف باستقرار Wall Street نفسها.
Broadridge هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، فهي القلب النابض للخدمات المالية، وهي شركة تُمكّن التداول اليومي عبر الأسواق المالية العالمية بشكل غير ملحوظ.
يقول Mark Schlesinger، المدير التنفيذي للمعلومات في Broadridge: "نحن من يدير المجال المالي. فنحن نساعد الشركات على تحويل أعمالها من خلال تعزيز مشاركة العملاء، وتحسين الكفاءة، وتجاوز المخاطر، وتحقيق النمو."
وللاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول القائمة على التكنولوجيا في المجال، سعى Schlesinger وفريقه إلى الاستعانة بمصادر خارجية للبنية التحتية الحالية وتقليل التكاليف الداخلية وزيادة السرعة وقابلية التوسع. ولتحقيق ذلك، احتاجت Broadridge إلى شريك يمكن الوثوق به ليرافقها في كل خطوة.
يقول Schlesinger: "لقد اتفقنا في النهاية على أن IBM هي الحل الأنسب لشركة Broadridge، سواء من حيث مكانتها في السوق، أو مكانتها في مجال الخدمات المالية، أو قدرتها على تقديم النتائج."
زيادة سرعة معالجة الأنظمة الحيوية بنسبة 20–30 بالمئة
حان الوقت لترحيل البيانات بالكامل في 7 عطلات نهاية أسبوع
اندمج فريق من IBM® Consulting مع Broadridge لتطوير خطة مشروع جريئة، من دون المخاطرة بتعطل الأعمال.
يقول Loyd Simpson، المدير التنفيذي للمشاريع العالمية في IBM: "نحن تقريبًا مثل الأشقاء. فبيننا شد وجذب، ونعمل معًا على تحقيق أفضل النتائج لعملائهم."
وقد أثمر هذا العمل الجاد عن حل مبتكر: بيئة سحابة خاصة بقوة معالجة تُمكّنها من التعامل مع أكثر أيام التداول ضغطًا وقدرة على التعامل مع قاعدة عملاء متنامية. لقد كان تحولاً كاملاً.
يقول Scott Anderson، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في Broadridge: "لقد لمسنا تغييرًا حقيقيًا في الانتقال من امتلاك أصولنا الخاصة إلى علاقة حقيقية بتعهيد خارجي، وتكليف IBM بإدارة ذلك نيابة عنا."
كان التحدي واضحًا: الترحيل الكامل للبيانات وعمليات المعالجة إلى نظام جديد مرن وقابل للتوسع. كانت المهمة معقدة ولكنها قابلة للتحقيق. فالمشكلة الحقيقية كانت تتمثل في إيجاد الوقت.
فقد كان العمل في أيام الأسبوع محظورًا، حيث كان على Broadridge الحفاظ على التزامن مع الأسواق المالية العالمية. اقترحت شركة IBM فكرة جديدة: ماذا عن عطلات نهاية الأسبوع؟ وبفضل تقنية IBM iSeries السحابية، تمكنت Broadridge من الانتقال إلى بنية سحابة خاصة بشكل أسرع بكثير مما لو اضطرت إلى تصميم نظام جديد كليًا.
أتاح العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع إمكانية إكمال عملية الترحيل في سبعة أسابيع فقط. وقد أدى ذلك إلى إنجاز المشروع قبل الموعد النهائي المحدد بأربعة أشهر.
يقول Anderson: "لقد تمكنا من إنجاز ذلك في سبع عطلات نهاية أسبوع بينما كان من الممكن أن يستغرق الأمر تسعة أشهر إلى عام".
وإلى جانب الالتزام بالموعد النهائي، لم يفوِّت Broadridge وعملاؤها أي شيء. فقد جرت عملية الترحيل بسلاسة، وتوفر المنصة الجديدة "خدمات ثابتة ومتكاملة يوميًا"، كما يقول Schlesinger. وهذا يسمح لشركة Broadridge بتشغيل العديد من أنظمتها الحيوية وذات الحجم الكبير والموجهة للعملاء بمعالجة أسرع بنسبة 20 إلى 30%. تُمكّن تقنية السحابة الجديدة الشركة من استقطاب العملاء الجدد بسرعة أكبر بكثير. كما أنها تمنحها قابلية التوسع لتوسيع نطاق أعمالها إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم.
يقول Schlesinger: "داخليًا، نطلق على هذا المشروع اسم Broadridge 3.0، لأنه يتعلق حقًا بالارتقاء بشركة Broadridge إلى المستوى التالي. وهذا ما نسميه ABCDs للابتكار، مستفيدين من تكنولوجيا الجيل التالي: A للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وB لحلول سلسلة الكتل، وC للسحابة وD للرقمنة."
لم يتوقف Schlesinger وBroadridge عند هذا الحد. فقد كان التحول ناجحًا للغاية لدرجة أنهم سرعان ما حددوا الفرصة التالية لدفع أعمالهم نحو المستقبل. وكجزء من تعاون إستراتيجي متعدد السنوات، ستطور Broadridge ما تسميه سحابة Broadridge الخاصة، مدعومة من IBM. ستنقل الشركة جزءًا كبيرًا من بنيتها التحتية العالمية إلى IBM، من خلال تطبيق منصة Red Hat OpenShift — وهي أكثر منصات Kubernetes شمولاً في المجال.
يقول Schlesinger: "سيؤدي تسريع إستراتيجيتنا السحابية إلى تمكين العملاء من الاستفادة من منصة تقنية رائدة في المجال وعالية المرونة، وسيسمح لشركة Broadridge بتسريع خارطة طريق منتجاتنا، ما يوفر لعملائنا وصولاً أسرع إلى حلول المجال جديدة."
تأسست Broadridge في عام 2007، وهي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية تحقق إيرادات تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي. تعمل الشركة يوميًا مع بعض كبرى الشركات والمؤسسات المالية في العالم، وتتعامل مع صفقات بملايين الدولارات، وتدعم الاتصالات مع أكثر من 75% من الأسر في أمريكا الشمالية.
