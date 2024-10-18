تستثمر الشركات الملايين في تطبيقات الأعمال - ولكن يجب على الموظفين استخدامها بشكل صحيح لتحقيق المزايا. دخلت Assima إلى البيئة السحابية لتسريع وقت وصول تقنية تراكب التطبيقات الذكية الخاصة بها إلى السوق، والتي تضيف المعلومات وإرشادات العمليات إلى شاشات المستخدمين في الوقت الفعلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تخيل مدى إنتاجية موظفيك إذا تمكنوا من الوصول إلى الإجابات الصحيحة والمعلومات التي يحتاجون إليها بشكل مستمر في أثناء العمل. أرادت Assima تحقيق هذا النجاح من خلال تقنية تؤدي إلى تبني نظام أفضل وتسريع أداء المستخدم.
يساعد Assima على جعل الموظفين أكثر ذكاءً، حيث يزودهم بتراكب تطبيق ذكي مستضاف في IBM Cloud، ما يوفر قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقنية IBM® Watson.
انخفاض في الوقت اللازم لطرح المنتج في السوق من خلال الانتقال إلى IBM Cloud
انقطاعات في الخدمة لتعزز رضا العملاء والاحتفاظ بهم
زيادة في تفاعل العملاء الجدد والحاليين منذ بدء اعتماد الذكاء الاصطناعي
ترغب كل شركة في أن تؤدي القوى العاملة لديها أفضل أداء ممكن، ولكن من المفارقات أن الأنظمة والعمليات ذاتها التي تستخدمها لتحقيق ذلك يمكن أن تؤثر في الأداء. عندما تكون تطبيقات الأعمال جديدة، يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا. وحتى عندما يستخدم شخص ما نظامًا لفترة من الوقت، فقد يكون من الصعب عليه اتباع أفضل الممارسات في كل خطوة. وكل هذا يمكن أن يمنع المؤسسات من الحصول على عوائدها المتوقعة من الاستثمارات في برامج المؤسسات.
ترى شركة Assima أن هناك فرصة واضحة لمساعدة الموظفين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. يقول جيرمان بورجوا، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: ”إن إعطاء الموظفين إرشادات استباقية يكون بطبيعة الحال أكثر فعالية من انتظارهم لطلب المساعدة، أو الأسوأ من ذلك، ارتكاب خطأ يلزم تصحيحه لاحقًا. دفعنا هذا الإدراك إلى تقديم حل التراكب الذكي للتطبيقات، الذي يحلل شاشة المستخدم ويقدم له المعلومات ذات الصلة وإرشادات العملية، ما يساعد على تحسين الأداء“.
وقد شهدت Assima نجاحًا ملحوظًا منذ تأسيسها في عام 2002، حيث نمت من خمسة موظفين إلى أكثر من 160 موظفًا واكتسبت بعضًا من أكبر الشركات في العالم كعملاء. ويكمن جزء من هذا النجاح في استعداد الشركة للتكيف.
يتذكر جيرمان بورجوا قائلاً: ” قدمنا حلولنا كبرامج محلية في البداية، ولكننا أدركنا رغبة عملائنا في الاستفادة من التسعير القائم على معدل الاستهلاك والمرونة التي توفرها السحابة“. ”لقد أدركنا أن الوقت قد حان للانتقال إلى نموذج توصيل البرامج كخدمة [SaaS]، وكنا بحاجة إلى العثور على مقدم السحابة المناسب لمساعدتنا في ذلك. وكنا نبحث قبل كل شيء عن الموثوقية والأمان الفعالان - وهما ميزتان مهمتان لجميع عملائنا، ولكنهما أساسيتان لعملاء الرعاية الصحية والخدمات المصرفية الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائنا“.
ويتابع: ”لم نكن نريد مقدم خدمات سحابية فحسب، بل كنا نريد أيضًا شريكًا تقنيًا يمكنه مساعدتنا في الارتقاء بحلولنا إلى المستوى التالي. وكنا مهتمين بشكل خاص باستكشاف فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي، لذلك بحثنا عن مورد يستثمر في البحث والتطوير“.
لمساعدتها على التطور بنجاح لتصبح مقدّمً خدمات كخدمة SaaS، تبنّت شركة Assima حلول IBM Cloud، واستضافت برامجها على Bare Metal Server في مراكز بيانات IBM®.
يعلق جيرمان بورجوا قائلاً: ”بفضل الخبرة التقنية والعملية لشركة IBM، تمكنا من تحقيق انتقال سلس للغاية إلى السحابة". ”ومنذ ذلك الحين، ظلت تجربتنا مع حلول IBM السحابية استثنائية؛ حيث تتيح لنا التغاضي عن البنية الأساسية والتركيز على تطوير الحلول.
ويتابع: ”لطالما اشتهرت Assima بتقنياتها المبتكرة والذكية. وعندما سنحت لنا الفرصة للمشاركة في فعالية جديدة لشركة IBM، وهي تحدي بناء Watson، اغتنمنا الفرصة لعلمنا أنها ستسرع من رحلتنا في تطوير حلولنا المعرفية.
يتناول إيليني إيتريديس، المدير التنفيذي لشركة Assima القصة: ”كان تحدي بناء Watson فرصة للتنافس للحصول على دعم IBM وأدواتها، والحصول على تقدير لحلولنا المعرفية من خلال بناء نموذج أولي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وكان المفهوم الذي قدمناه امتدادًا لحل تراكب التطبيقات الحالي لدينا. وبدعم من خدمات Watson المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتجاوز الأمر مجرد تقديم معلومات قائمة على الأدوار ليوفر للمستخدمين استجابات وتوصيات ذكية في أثناء عملهم، لتحسين عملية اتخاذ القرار لديهم وتسريعها. تم تصنيف مشاركتنا كثاني أفضل مشاركة في أوروبا من بين 400 مشاركة، ويعد هذا إنجازًا رائعًا“.
تواصل Assima اليوم تطوير حلولها المعرفية، وقد استخدمت IBM Watson Assistant لتمكين حلولها من التواصل مع المستخدمين عبر روبوت المحادثة باللغة الطبيعية. تستفيد Assima أيضًا من بيانات Weather Company® لتسهيل التوصيات القائمة على الطقس. تخطط Assima قريبًا لدمج Personality Insights وTone Analyzer.
توضح إيليني إيتريديس قائلة: ”بفضل مساعدة IBM، نجحنا في زيادة قدرات روبوتات المحادثة وتحسين القدرة على إضفاء الطابع الشخصي للمساعدة على تحسين أداء المستخدم بشكل أكبر“. "حالات الاستخدام عديدة. على سبيل المثال، إذا كان الموظف يعاني من صعوبة في الخطوة التالية في عملية ما، فيتدخل وكيلنا الرقمي بوثائق المساعدة ذات الصلة، بل ويمكنه تنفيذ المهام تلقائيًا بالنيابة عنه".
”يمكن أن يساعد في تقديم توصيات حول أفضل وقت لجدولة الأعمال الخارجية بناءً على تنبؤات الطقس المحدثة. أو إذا كان أحد موظفي مركز الاتصال على الهاتف مع أحد العملاء، فيمكن للوكيل الرقمي تقديم اقتراحات عملية حول كيفية التفاعل بكفاءة مع هذا العميل بناءً على حالته المزاجية والموقف الذي يمر به“.
كان لانتقال Assima إلى IBM Cloud آثار إيجابية، حيث إن تقليل العوائق التي تحول دون تبنيها ساعد العملاء على البدء في جني فوائد برامج Assima بشكل أسرع من أي وقت مضى.
يستأنف جيرمان بورجوا حديثه قائلاً: ”كان الأمر يستغرق ما يصل إلى 20 يومًا في السابق لكي يبدأ العملاء في استخدام حلولنا. ولكن بفضل الانتقال إلى IBM Cloud، نجحنا في تقليل وقت الوصول إلى السوق بنسبة 500 بالمائة، ما سمح لنا بإلحاق عملاء جدد بشكل أسرع وبتكلفة أقل.
لقد ارتقت منصة IBM إلى مستوى توقعات شركة Assima فيما يتعلق بالأمان والموثوقية، ما أتاح استمرارية الخدمة بشكل استثنائي.
يقول جيرمان بورجوا: "منذ اعتماد حلول IBM Cloud، لم نشهد أي انقطاع في الخدمة، ما يعني أنه يمكننا الوفاء باتفاقيات SLA [اتفاقيات مستوى الخدمة] للعملاء ذوي المتطلبات الكثيرة للغاية". "وبالمثل، فإن مراكز بيانات IBM آمنة للغاية ومتوافقة مع مجموعة من اللوائح، ما يسمح لنا بخدمة العملاء في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المصرفية بسهولة. ونحن واثقون أيضًا من أن IBM يمكنها مساعدتنا على تلبية المتطلبات القادمة للائحة العامة لحماية البيانات [GDPR]".
تستعد Assima لتقديم قيمة أكبر إلى قاعدة عملائها وتعزيز ميزتها التنافسية من خلال تعزيز حلولها بقدرات الذكاء الاصطناعي بدعم من IBM Watson.
اختتمت إيليني إيتريديس حديثها قائلةً: ”تساعدنا حلول IBM Watson على تقديم "الذكاء البشري المعزز"، حيث يستفيد الموظفون من تحسين عملية اتخاذ القرار وتقليل التعقيدات، لكي يتسنى لهم تحقيق أقصى استفادة من تطبيقات الأعمال الخاصة بهم. وبفضل مساعدة IBM، نسعى إلى التخلص من الفوضى لوضع المعلومات الأكثر أهمية في متناول أيدي المستخدمين، حتى يتمكنوا من الأداء بشكل أفضل من أي وقت مضى“.
تأسست شركة Assima في عام 2002 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وتوفر التقنية والخدمات التي تساعد على تحسين أداء المستخدمين وتحسين كفاءة الأعمال. وتدعم الشركة عملاءها من الشركات العالمية الكبرى من خلال عملياتها في 11 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا، ومن خلال شراكات إستراتيجيّة مع شركات استشارية.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM Cloud، يُرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي: ibm.com/cloud
© حقوق الطبع والنشر لشركة IBM 2018. 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722 United States. أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2018.
شركة IBM وشعار IBM وibm.com إنَّ IBM Cloud وIBM Watson هما علامتان تجاريتان لشركة International Business Machines Corp.، مسجلتان في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم. قد تكون أسماء المنتجات والخدمات الأخرى علامات تجارية لشركة IBM أو شركات أخرى. تتوفر قائمة حالية بالعلامات التجارية لشركة IBM على الويب ضمن علامة التبويب "معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الرابط ibm.com/trademark.
The Weather Company® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TWC Product and Technology, LLC وهي إحدى شركات IBM.
لا تتوفر جميع العروض في جميع الدول التي تعمل فيها شركة IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة.
تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة كإيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. وستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. اتصل بشركة IBM لمعرفة ما يمكن أن نقدمه لك.
تقع على عاتق المستخدم مسؤولية تقييم العمليات الخاصة بأي منتجات أو برامج أخرى مع منتجات وبرامج IBM والتحقق منها.
يتحمل العميل مسؤولية ضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية عليه. لا تقدم شركة IBM مشورة قانونية، ولا تتعهد ولا تضمن قدرة خدماتها أو منتجاتها على إلزام العميل بالامتثال لأي قانون أو لائحة.