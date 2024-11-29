لمواجهة هذه التحديات، تعاونت مؤسسة ASPHI Onlus مع المؤسسة الدولية للبيانات الهائلة والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية البشرية (IFAB) وIBM Client Engineering لاستكشاف كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. لقد أجروا عملية إثبات المفهوم (POC) شملت منصة IBM® watsonx.ai و™IBM watsonx Assistant وIBM Cloud® Code Engine وقاعدة بيانات ®IBM Cloudant. استمرت عملية إثبات المفهوم لمدة 4 أسابيع. وضمت 14 شخصًا من مؤسسة ASPHI Onlus وIFAB وIBM، واستخدمت بيانات المؤسسة والبيانات المتاحة للجمهور.

طوّر الفريق منصة "Limpide Letture" (أو "Clear Reading") كمنصة مبتكرة تُمكّن القراء ذوي القدرات المختلفة من القراءة من خلال جعل النصوص المعقدة أكثر سهولة وجاذبية. وباستخدام إمكانات التحليل الفائقة في watsonx، طوروا أداة تبسط القراءة وترشد المستخدمين إلى مواد تعليمية جديدة.

تحوّل منصة Limpide Letture تجارب المستخدمين من خلال:

تصنيف النصوص إلى فئات، مثل "نص سردي" أو "نص توضيحي"

إنشاء عناوين وملخصات وعناصر تفاعلية لجذب القارئ أكثر

تبسيط النص من خلال كتابته بتنسيق سهل الفهم

تقديم اختبارات لتقييم مدى فهم المحتوى

تخصيص الاقتراحات المتعلقة بطرق القراءة المثلى - المقدمة من خلال مواد مباشرة أو إرشادات مفصلة تسلط الضوء على المفردات وهياكل الجمل الصعبة

لدعم المنصة، صمم الفريق أيضًا مساعد "LucIA"، وهو مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي متاح للمستخدمين يمكنه الإجابة عن أي أسئلة حول النص. أُضيف المساعد الافتراضي إلى watsonx.ai، وهو يستخدم watsonx Assistant للرد على الاستفسارات بشأن النصوص المراد قراءتها في أي وقت، ما يقدم المساعدة في الوقت الفعلي. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر كل من IBM Cloudant وIBM Cloud Code Engine بيئات تخزين وتشغيل فائقة الإمكانات وقابلة للتطوير في التطبيق، ما يسمح بتخزين واسترجاع كميات كبيرة من المستندات وبيانات الجلسات بأقل جهد وصيانة ممكنة.

بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي Limpide Letture وLucIA، تضمن مؤسسة ASPHI Onlus حصول كل متعلم على موارد قابلة للتخصيص تتماشى بشكل وثيق مع الكفاءات الفردية.