السحابة الهجينة مع IBM Z
استمتع بالمرونة وسهولة الأعمال التي يتمتع بها IBM Z المدمج بسلاسة في سحابتك الهجينة
حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على IBM Z
رسم توضيحي تجريدي لأشكال هندسية

تُعَدّ IBM Z جزءًا لا يتجزأ من السحابة الهجينة الخاصة بك. بفضل استخدام منصة IBM Z المدمجة في سحابة هجينة، سوف تستفيد أعباء العمل الخاصة بك من تجربة سلسة عبر منصات البنية التحتية مع الاحتفاظ بالأمان ، والمرونة والمعارفالمستندة إلى الذكاء الاصطناعي- من أنظمة IBM Z.
الطريق إلى الابتكار المستمر باستخدام السحابة الهجينة المتصلة.
المزايا
تقليل المخاطر

تسريع عملية التحديث بمخاطر أقل وتكلفة أقل.
التقدم بشكل أسرع

احصل على وقت أسرع لدخول منتجك إلى السوق للخدمات الرقمية الجديدة.
تقديم تجربة متسقة 

انشر تجربة سحابية متسقة عبر بنيتك الأساسية الهجينة.

الحلول

تحديث التطبيقات والبيانات تسريع السحابة الأصلية وعمليات التطوير تحسين البنية التحتية
دراسات حالة
®State Farm

الجمع بين سرعة ورشاقة عمليات التطوير وقوة وأمن الخوادم المؤسسية.
بنك BNP Paribas

يمكنك تحسين ذاتية الأداء، والمرونة، والكفاءة من خلال تطوير البرامج على IBM Z.
الموارد ﻿IBM Hybrid Cloud Architecture Center

يمكنك زيادة قيمة أنظمة IBM Z لديك إلى الحد الأقصى من خلال البنى، والممارسات، وسلاسل الأدوات التي تعمل على تسريع الابتكار وإحداث تحول في عمليات التطوير.

أنماط تطبيق الكمبيوتر المركزي للسحابة الهجينة

اكتشف الاستراتيجيات والحلول البنيوية التي يمكنها تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الخاصة بك من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة.

بيئة سحابية هجينة مع بيئة تشغيل سحابية محلية على IBM Z أو LinuxONE

اكتشف إمكانيات السحابة المحلية المتكاملة التي تعتمد على بيئة Red Hat OpenShift والتي تشمل خيارات محاكاة افتراضية للواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وخيارات إدارة البنية التحتية.
اتخِذ الخطوة التالية

استفد من المرونة وسهولة إدارة الأعمال التي يتميز بها IBM Z المدمج بسلاسة في السحابة الهجينة لديك باستخدام تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على IBM Z.

 استكشف حلول Mainframe Application Modernization استكشف الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم IBM Redbooks المجتمع مجتمع المطورين الدعم والخدمات التعليم والتدريب التمويل العالمي الشركاء الموارد