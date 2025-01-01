تُعَدّ IBM Z جزءًا لا يتجزأ من السحابة الهجينة الخاصة بك. بفضل استخدام منصة IBM Z المدمجة في سحابة هجينة، سوف تستفيد أعباء العمل الخاصة بك من تجربة سلسة عبر منصات البنية التحتية مع الاحتفاظ بالأمان ، والمرونة والمعارفالمستندة إلى الذكاء الاصطناعي- من أنظمة IBM Z.
تسريع عملية التحديث بمخاطر أقل وتكلفة أقل.
احصل على وقت أسرع لدخول منتجك إلى السوق للخدمات الرقمية الجديدة.
انشر تجربة سحابية متسقة عبر بنيتك الأساسية الهجينة.
حدّث تطبيقات الكمبيوتر المركزي باستخدام ممارسات عملات التطوير وأدوات المطورين الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
احصل على إمكانية الوصول إلى الموارد حسب الدور الوظيفي وخبرات IBM، وشركاء النظام البنائي وحسب المهارات لمساعدتك على البدء في مسيرة التحديث.
يمكنك تسريع التحول بمرونة وسرعة أكبر من خلال الأدوات المتكاملة والأساس المرن الذي يعتمد على الأمن لتطوير السحابة الأصلية.
احصل على السرعة والمرونة، وتسريع الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والابتكار الواثق مع IBM Cloud® Paks على أي بنية تحتية سحابية أو بنية تقنية المعلومات.
يمكنك إحداث تحول في التطبيقات ذات المهام الحساسة إلى البيئات السحابية الهجينة، مع الحفاظ على الاستقرار، والأمن، ورشاقة الأداء.
يمكنك بناء ونشر وإدارة التطبيقات ذات المهام الحساسة بشكل آمن للسحابة المتعددة الهجينة.
احصل على إمكانية الوصول عند الطلب إلى ®z/OS والتطوير والاختبار في دقائق معدودة على ®IBM Cloud.
حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
الجمع بين سرعة ورشاقة عمليات التطوير وقوة وأمن الخوادم المؤسسية.
يمكنك تحسين ذاتية الأداء، والمرونة، والكفاءة من خلال تطوير البرامج على IBM Z.
يمكنك زيادة قيمة أنظمة IBM Z لديك إلى الحد الأقصى من خلال البنى، والممارسات، وسلاسل الأدوات التي تعمل على تسريع الابتكار وإحداث تحول في عمليات التطوير.
اكتشف الاستراتيجيات والحلول البنيوية التي يمكنها تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الخاصة بك من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة.
اكتشف إمكانيات السحابة المحلية المتكاملة التي تعتمد على بيئة Red Hat OpenShift والتي تشمل خيارات محاكاة افتراضية للواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وخيارات إدارة البنية التحتية.
استفد من المرونة وسهولة إدارة الأعمال التي يتميز بها IBM Z المدمج بسلاسة في السحابة الهجينة لديك باستخدام تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على IBM Z.