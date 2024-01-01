حلول تسجيل الدخول الموحد

السمات الرئيسية

اربط تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) بسرعة استخدم الموصلات المُعدة مسبقًا لتطبيقات SaaS الشائعة من أجل تبسيط عملية التكامل في بيئتك وإعداد تسجيل الدخول الموحد للتطبيقات في دقائق. يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات باستخدام بيانات اعتماد واحدة، ما يعزز الإنتاجية. الموصلات المُعدة مسبقًا

استخدم نماذج التطبيقات المخصصة يمكنك بسهولة إعداد تطبيقات السحابة المخصصة غير الموجودة في الحافظة لإدارة SSO والتحكم فيها باستخدام نماذج مُعدة مسبقًا لتطبيقات SAML 2.0 أو OpenID Connect (OIDC). اتبع التعليمات خطوة بخطوة لتبسيط عملية التكامل. تخصيص تطبيقات السحابة