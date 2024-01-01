حلول تسجيل الدخول الموحد

يمكنك تبسيط وتأمين الوصول إلى جميع تطبيقاتك باستخدام بيانات اعتماد واحدة لتسجيل الدخول. يُتيح برنامج IBM Verify إمكانية التحكم المركزي في الوصول والمصادقة الفائقة والخدمة الذاتية للمستخدمين. سهّل عملية الوصول إلى تطبيقات السحابة والتطبيقات المحلية وتطبيقات الهاتف محمول بضغطة زر واحدة ضمن جلسة مصادقة، من المنصة الموحدة لتسجيل الدخول الموحد (SSO).
يمكنك إنشاء SSO وسياسات وصول مخصصة للموارد المحمية بواسطة برنامج Verify. حدِّد كيفية وصول المستخدمين إلى التطبيقات، وكذلك ما إذا كانت المصادقة متعددة العوامل (MFA) مطلوبة.
استخدم مجموعة متنوعة من مصادر الهوية لمصادقة SSO، بما في ذلك خيارات تسجيل الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Google و Apple و LinkedIn و ZenKey، لتوفير إمكانيات وصول سلسة للمستهلكين.
دعم الإدارة الشاملة للمجموعات والأدوار استنادًا إلى وظائف سمات المستخدم المحددة مسبقًا. يمكنك تطبيق سمات مخصصة على ملفات تعريف المستخدمين باستخدام أدوات خارجية لضمان إمكانية وصول المستخدمين إلى SSO بناءً على الصلاحيات المناسبة فحسب.