توفِّر بيانات الاعتماد الرقمية، المعروفة أيضًا ببيانات الاعتماد القابلة للتحقق، طريقة آمنة وفورية للتحقق من الهوية دون الحاجة إلى الوثائق الورقية. إذ يقلِّل هذا الحل من خطر الاحتيال على الهوية، ويسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات الضرورية فقط، ما يحافظ على خصوصية بياناتهم الشخصية.

تم تصميم بيانات الاعتماد الرقمية لتكامل سلس، تعمل عبر منصات وخدمات متعددة، ما يجعل عملية التحقق أسهل وتحسِّن تجربة المستخدم بشكل عام.

