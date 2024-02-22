تقسِّم مناطق DNS السلطة على أجزاء مختلفة من مساحة اسم DNS -على سبيل المثال، نطاق ونطاق فرعي- ما يمنح المسؤولين تحكمًا أكثر دقة في سجلات DNS وخوادم أسماء DNS والمكونات الأخرى. يمكن أن يساعد هذا التقسيم على تبسيط إدارة DNS وتنسيقه وتوزيع أحمال العمل عبر خوادم الأسماء.

على سبيل المثال، يمكن أن يوجد النطاق "example.com" في المنطقة نفسها مع النطاقات الفرعية "blog.example.com" و"community.example.com". إذا احتاج المسؤولون إلى مزيد من التحكم الدقيق -ربما بسبب عدد الأجهزة المتصلة بموقع المجتمع وحجم سجلات DNSالمرتبطة- فيمكنهم تقسيم النطاق الفرعي "community.example.com" إلى منطقة خاصة به مع خادم أسماء موثوق خاص به.

تحدِّد منطقة DNS أن النطاق أو جزءًا منه يديره مسؤول معين. ومع ذلك، يمكن أن تشمل المنطقة نطاقات فرعية متعددة ويمكن أن توجد مناطق متعددة على خادم DNS الموثوق به نفسه. لا تعني مناطق DNS وجود فصل مادي، بل تُستخدم للتحكم في أجزاء مختلفة من مساحة أسماء النطاقات.

يمكن أن تساعد المناطق على تخفيف العبء الإداري المرتبط بنطاق معين، وتوزيع تحميل استعلامات DNS، وتعزيز الكفاءة العامة وقابلية التوسع لخدمات DNS. ويمكن أن تؤدي إدارة المناطق بشكل فعَّال مع استخدام ميزات الأمان مثل DNSSEC والتحديثات الديناميكية إلى تعزيز أمان DNS وتقليل التهديدات الأمنية مثل انتحال DNS وهجمات الاستيلاء.