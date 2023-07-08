ما المقصود بالأداء الكلي الفعَّال للمعدات (TEEP)؟

يأخذ TEEP في الاعتبار عوامل مثل التوافر والأداء والجودة لتقديم تقييم شامل لكفاءة المعدات الحالية. على سبيل المثال، يتم استخدام TEEP على نطاق واسع في عمليات التصنيع لقياس وتحسين أداء الآلة وخطوط الإنتاج. ويوفر رؤًى حول الكفاءة العامة للمعدات ويحدِّد مجالات التحسين.

يرتبط TEEP بفاعلية المعدات العامة (OEE)، وهو مقياس يُستخدَم عادةً لقياس كفاءة وأداء عمليات التصنيع أو أي معدة فردية. ويوفر رؤًى حول مدى جودة استخدام المعدات ومدى كفاءة عملها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات.

يتم حساب درجة OEE بضرب التوافر × الأداء × الجودة.¹

ويتم حساب TEEP بضرب أربعة عوامل: التوافر والأداء والجودة والاستخدام.²

يكمن الفرق الرئيسي بين هذين المؤشرين في أن OEE يقيس نسبة وقت الإنتاج المخطط له الذي يكون مُنتجًا، بينما يقيس TEEP نسبة جميع الأوقات التي تكون مُنتجة. ويوفر رؤية شاملة لكفاءة النظام بأكمله.

فإذا ما كنت مهتمًا بفهم أقصى أداء لخط الإنتاج لديك، بما في ذلك فترات التعطل المخطط لها لترتيب أوقات الصيانة أو تغييرات الخطوط أو غيرها من الأحداث المجدولة، فإن مقياس الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) هو المقياس الذي ينبغي استخدامه. وسيكون مقياس الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مفيدًا في تخطيط القدرة الإنتاجية وتحديد قدرات معداتك أو خط الإنتاج.