ما هو استقطاب المواهب؟

اكتساب المواهب هو عملية تحديد وجذب واكتساب المرشحين المهرة لتلبية احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنظمة. يتمثل جوهر اكتساب المواهب في جذب المرشحين المحتملين إلى المنظمة وتوظيف المرشحين الذين يستوفون مؤهلات الأدوار المفتوحة وتناسبهم داخل المنظمة.

يُستخدم التخطيط الاستراتيجي لضمان توظيف المؤسسة للمواهب المناسبة في الوقت المناسب لتولي الأدوار المناسبة لتحقيق النجاح. وتتوافق الاستراتيجية الفعالة لاستقطاب المواهب مع استراتيجية الموارد البشرية ، والتي تعكس بدورها الاستراتيجية الأوسع نطاقًا للمؤسسة.

تتضمن عملية اكتساب المواهب عادة تحليل الوظائف ، وتحديد المصادر ، والفحص ، وإجراء المقابلات ، واختيار الموظفين الجدد وإعدادهم. غالبا ما يتضمن اكتساب المواهب الناجح أيضا علامة تجارية تنظيمية نظرا لأنه من المرجح أن تنجذب المواهب إلى أصحاب العمل الذين لديهم صورة إيجابية للعلامة التجارية. تشمل استراتيجيات التوظيف المستخدمة للتواصل مع المرشحين المحتملين لوحات الوظائف عبر الإنترنت (على سبيل المثال ، LinkedIn و Indeed وغيرها الكثير) والشبكات المهنية ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة إلى تجربة مرشح جذابة وفعالة للمساعدة في ضمان تحرك المرشحين بسلاسة خلال عملية التوظيف. مكنت التطورات في التكنولوجيا من استخدام أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وأدوات الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) وتحليلات البيانات التي يمكن أن تبسط العملية وتساعد في تحديد المرشحين الأقوياء وتحسين وضوح التفاعلات بين صاحب العمل والمرشح.



يلعب اكتساب المواهب أيضا دورا مهما في ضمان التنوع والإنصاف والشمول (DE&I) في مكان العمل من خلال تشجيع مديري التوظيف على البحث عن مجموعة متنوعة من المتقدمين وتعزيز عملية توظيف عادلة وشاملة.