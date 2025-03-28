في الوقت الذي يتعامل فيه العالم مع حقائق تغير المناخ، تطورت الاستدامة من مجرد كلمة طنانة إلى ضرورة عالمية. تبحث الدول والمجتمعات والشركات عن طرق لإبطاء وتيرة التغير والحد من تأثير الأنشطة البشرية والتجارية في البيئة. واليوم، تتشكل جهود الاستدامة من خلال الحاجة الملحة الجديدة والتقنية الجديدة. وقد وجد تقرير صدر عام 2023 أن الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة الخضراء أو منخفضة الكربون تجاوز 1 تريليون دولار أمريكي،1 في حين تساعد أدوات جمع البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI) على مراقبة الانبعاثات بشكل أفضل وتوجيه إستراتيجية الاستدامة. ومن المهم أن نفهم مدى تأثير جهود الاستدامة في السياسة العالمية وإستراتيجية الأعمال وحياتنا بطرق جديدة.
عرّفت لجنة برونتلاند التابعة للأمم المتحدة الاستدامة بأنها "تلبية احتياجات الحاضر دون مساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها".2 وتعني الاستدامة في جوهرها إنشاء أنظمة ذات اكتفاء ذاتي مع تقليل الإضرار بالبيئة وبالمجتمع إلى أدنى حد. تشير الاستدامة في الأعمال إلى استراتيجية الشركة للحد من التأثير البيئي السلبي الناتج عن عملياتها مع ضمان النمو الاقتصادي طويل الأجل والمسؤولية الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية.
تركز مناقشات الموضوع عادة على ثلاثة مجالات رئيسية: الاستدامة البيئية والاستدامة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
تنطوي الاستدامة البيئية على تقليل الانبعاثات وبصمتنا البيئية لحماية النظم البنائية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية من أجل الأجيال المستقبلية. وهذا يتعلق بالتحول من الممارسات غير المستدامة إلى بدائل أكثر صداقة للبيئة، مثل اعتماد مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة.
ما تفعله الشركات: تقوم الشركات بدمج الممارسات المستدامة في نماذج أعمالها، وتنفذ تدابير للحد من استخدام الطاقة واعتماد بدائل الطاقة المتجددة كلما أمكن لمساعدة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. كما يمكن للشركات تحسين الخدمات اللوجستية بإعادة تقييم ممارسات سلسلة التوريد؛ مثل زيادة كفاءة النقل والشحن أو التعامل مع الموردين الذين يتبنون الممارسات المستدامة فقط. وتقلل أيضًا من النفايات عن طريق الانتقال من التغليف الذي يُستخدم لمرة واحدة فقط إلى المواد المستدامة والبدائل القابلة للتحلل البيولوجي أو إعادة التدوير، وبالتالي تقليل الحاجة إلى مدافن القمامة.
ما تفعله الدول: تجري دول كثيرة تغييرات تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وهي معاهدة دولية تاريخية تم التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2015 (COP21) للحد من تأثير انبعاثات غازات الدفيئة. وهي تشجع على الانتقال من الوقود الأحفوري إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ويستثمرون في البنية التحتية للطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، وينفذون سياسات لتعزيز كفاءة الطاقة. على سبيل المثال، تستهدف السويد أن تكون خالية من الوقود الأحفوري بحلول عام 2040، بينما في الدنمارك، يتم توليد أكثر من 40% من الكهرباء من توربينات الرياح. كما تعمل الدول والهيئات الدولية على تعزيز مبادرات حماية البيئة الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البنائية.
ما تفعله المجتمعات المحلية: على المستوى الشعبي، يتبنى الأفراد والمجتمعات المحلية ممارسات مثل إعادة التدوير والبستنة الحضرية للحد من تأثيرها على البيئة. كما أنها تدعم مبادرات الطاقة المتجددة وتدعو إلى الحفاظ على البيئة.
تركز الاستدامة الاجتماعية على تحسين رفاهية الأفراد وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات. وهي تنطوي على المسؤولية الاجتماعية تجاه الأطراف المعنية، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمجتمعات التي تعمل فيها الشركات. وغالبًا ما يستلزم ذلك جهودًا مثل ممارسات التجارة العادلة، والاستثمار في الاقتصادات المحلية، وضمان ظروف عمل آمنة، والالتزام بمقاييس ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
ما تفعله الشركات: غالبًا ما تتضمن برامج استدامة الشركات أهداف الاستدامة الاجتماعية. وهي تركز على ممارسات العمل الأخلاقية التي تعزز الأجور العادلة وظروف العمل الآمنة وتكافؤ الفرص لجميع الموظفين. قد يستثمرون أيضًا في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في مجتمعاتهم المحلية. تعمل بعض الشركات أيضًا على تلبية طلب المستهلكين المتزايد على الاستدامة من خلال إنشاء برامج تسمح لعملائها باتخاذ خيارات أكثر استدامة؛ لاستخدام المواد المعاد تدويرها وتقديم برامج استعادة للمنتجات القديمة.
ما الذي تفعله البلدان: تقوم البلدان حول العالم بتنفيذ سياسات تُعزز العدالة الاجتماعية، حيث تُركز البلدان على تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الاجتماعية مثل الفقر وعدم المساواة من خلال البرامج الاجتماعية، بينما تبحث الكثير من البلدان عن طرق لتحسين جودة الحياة من خلال التخطيط المستدام للمدن، بما في ذلك إنشاء مساكن ميسورة التكلفة وتحسين وسائل النقل العام وتطوير المساحات الخضراء، فقد تُعزز الهيئات الوطنية والدولية أيضًا الاستدامة الاجتماعية من خلال الحفاظ على التراث الثقافي والشفافية الحكومية.
ما تفعله المجتمعات: يشارك الأفراد والمجتمعات في مبادرات الاستدامة مثل برامج الركوب التشاركي للسيارات، التي من دورها تقليل البصمة الكربونية الجماعية وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع بين المشاركين، وكذلك التطوع في المشاريع المحلية التي تعالج عدم المساواة وهدر الطعام وغيرها من المشكلات. وقد يدعمون أيضًا الاستدامة الاجتماعية من خلال مبادرات المشاركة المجتمعية التي تستهدف المجتمعات المهمشة، أو إنشاء برامج للصحة والرفاهية.
تتعلق الاستدامة الاقتصادية بتعزيز النمو والتنمية بطريقة تفيد كلاً من المحصلة النهائية للأعمال والبيئة. وهي تنطوي على تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل دون التأثير سلبًا في الجوانب الاجتماعية والبيئية والثقافية للمجتمع. وقد يشمل ذلك مبادرات مثل تحسين إدارة سلسلة التوريد لتقليل النفايات وتعزيز الكفاءة، أو الاستثمار في التقنيات أو المنتجات الصديقة للبيئة، والتي يمكن أن تفتح أسواقًا جديدة وتدفع نمو الإيرادات.
ما تفعله الشركات: تعمل العديد من الشركات على جعل سلاسل التوريد الخاصة بها أكثر استدامة من خلال الحصول على المواد بشكل مسؤول ، وتقليل النفايات ، وتعزيز ممارسات العمل العادلة. على سبيل المثال ، قد يسعى تجار التجزئة الذين يسعون إلى تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية إلى الحصول على سلع مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير والموردين الذين يضمنون أجورا عادلة وظروف عمل آمنة في مصانعهم. في الصناعة الزراعية ، قد يساعد استبدال الأسمدة الاصطناعية ومبيدات الآفات ببدائل عضوية في الحفاظ على صحة التربة على المدى الطويل ، وبالتالي تمكين الأمن الغذائي للأجيال القادمة مع تقليل البصمة البيئية الشاملة.
ما تفعله البلدان: تسعى البلدان جاهدة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي توفر خارطة طريق للنمو الاقتصادي المستدام. إنهم يستثمرون في البنية التحتية المستدامة ، ويشجعون الابتكار وينفذون سياسات لتعزيز التجارة العادلة. وقد تتبنى أيضا مبادرات تعليمية تعزز التدريب الوظيفي وبناء المهارات لمساعدة المواطنين على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة.
ما تفعله المجتمعات: يساهم الأفراد والمجتمعات من خلال دعم الشركات المحلية وممارسة الاستهلاك المسؤول. وهم يستثمرون في المنتجات والخدمات المستدامة، ويدافعون عن السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستدامة. يعمد كثيرون إلى بناء اقتصاد تشاركي محلي واعتماد ممارسات اقتصادية دائرية (مثل إعادة التدوير أو إعادة التصنيع) لتقليل النفايات.
تمثل التقنية في عصرنا الحالي دورًا محوريًا في مساعدة الدول والشركات والمجتمعات على تحقيق أهداف الاستدامة. إذ تساعد الأنظمة المدعومة بالطاقة الذكاء الاصطناعي المزارعين على تحسين الري وتقليل استهلاك المياه. كما تُستخدم تقنية سلسلة الكتل لتوفير شفافية سلسلة التوريد، مما يضمن الحصول على المنتجات من مصادر مستدامة. ولا تعمل هذه التطورات التكنولوجية على تسهيل تنفيذ الحلول المستدامة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحويلها إلى حلول فعالة قليلة التكلفة.
بالنسبة للشركات الكبرى والشركات الصغيرة على حد سواء، فإن الحاجة المتزايدة إلى تحقيق أهداف ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) والامتثال لشبكة معقدة من متطلبات إعداد التقارير الإلزامية تدفع إلى الاهتمام بطرق أفضل لالتقاط وتحليل البيانات حول الانبعاثات والعمليات. على سبيل المثال، قد تستثمر الشركة التي تتبنى ممارسات الأعمال المستدامة وتسعى إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في طرق لمراقبة استهلاك الطاقة وتتبع انبعاثات الكربون؛ وبهذه الطريقة، يمكنها تحسين الاستخدام، وتحديد كيف يمكن أن تساعد المعدات الموفرة للطاقة أو مصادر الطاقة النظيفة وتلبية متطلبات إعداد التقارير بسهولة أكبر.
ستكون الاستدامة قوة تشكيلية في السنوات القادمة؛ فمع وجود أدوات وتقنيات جديدة في متناول اليد، يمكن للمؤسسات إيجاد طرق جديدة لاستخدامها للوصول إلى أهدافها الخاصة—ومستقبل أكثر استدامة.
يتطلب تحقيق أهداف الاستدامة في مؤسستك توفير بيانات جيدة. وبفضل استخدام برنامج إدارة الاستدامة IBM® Envizi، يمكنك الحصول على طريقة بسيطة لتسجيل وتتبع مختلف البيانات حول مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كل ذلك من مكان واحد.
1 الاستثمار العالمي في تكنولوجيا الطاقة منخفضة الكربون يرتفع إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة، بلومبرج إن إي إف، يناير/كانون الثاني 2023.
2 الاستدامة، الأمم المتحدة، يناير 2024.