ما هي تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي؟

يعرف الممارسون والمحللون على حد سواء وسائل التواصل الاجتماعي من خلال العديد من مواقعها الإلكترونية وقنواتها: Facebook و YouTube و Instagram و Twitter و LinkedIn و Reddit وغيرها الكثير.

وتعد تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي أوسع من مجرد أدوات القياس مثل الإعجابات، والمتابعات، وإعادة التغريد، والمعاينات، والنقرات، ومرات الظهور التي يتم جمعها من القنوات كل على حدة. كما أنها تختلف عن التقارير التي تقدمها الخدمات التي تدعم الحملات التسويقية مثل LinkedIn أو Google Analytics.

تستخدم تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي منصات برمجية مصممة خصيصاً تعمل بطريقة مشابهة لأدوات البحث على الويب. يتم استرجاع البيانات المتعلقة بالكلمات الرئيسية أو الموضوعات من خلال استعلامات البحث أو "برامج زحف" الويب التي تمتد عبر القنوات. يتم عرض أجزاء من النص وتحميلها في قاعدة بيانات وتصنيفها وتحليلها لاستخلاص رؤى ذات مغزى.

تتضمن تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي مفهوم الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الاستماع هو مراقبة القنوات الاجتماعية بحثًا عن المشكلات والفرص. عادة ما تدمج أدوات تحليلات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الاستماع إلى تقارير أكثر شمولاً تتضمن الاستماع وتحليل الأداء.