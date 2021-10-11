يمكن بناء تطبيقات الأجهزة المحمولة السحابية أو مراجعتها بسرعة باستخدام الخدمات السحابية. يمكن تشغيلها على العديد من الأجهزة المختلفة بأنظمة تشغيل ومهام حوسبة وتخزين بيانات مختلفة. وبالتالي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات التي قد لا تكون مدعومة بطريقة أخرى.

