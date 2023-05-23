نظام تنفيذ التصنيع (MES) هو حل برمجي يُستخدَم في التصنيع لمراقبة عمليات الإنتاج والتحكم فيها في أرضية المصنع.
يُعَد MES حلًا قائمًا على البرامج يُستخدَم في التصنيع لمراقبة عمليات الإنتاج والتحكم فيها في أرضية المصنع. في إدارة عمليات التصنيع، تعمل أنظمة تنفيذ التصنيع كجسر بين أنظمة التخطيط والتحكم في المؤسسة، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وعمليات التصنيع الفعلية.
الغرض الأساسي من نظام تنفيذ التصنيع الآلي هو تتبُّع وتوثيق التحول من المواد الخام إلى منتجات نهائية في الوقت الفعلي. يلتقط النظام البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الآلات وأجهزة الاستشعار والمشغِّلون، لتوفير معلومات دقيقة ومحدَّثة حول حالة أنشطة الإنتاج.
توفِّر أنظمة تنفيذ التصنيع إمكانية الرؤية والتحكم في عمليات الإنتاج في الوقت الفعلي، ما يمكِّن الأطراف المعنية من مراقبة العمليات وتحديد العوائق وتقليل فترات التعطل إلى أدنى حد ممكن واتخاذ قرارات مستنيرة على الفور. من خلال تيسير تخطيط الإنتاج وجدولته على النحو الأمثل، تضمن أنظمة MES تخصيص الموارد بكفاءة وموازنة أعباء العمل والتسليم في الوقت المحدد، ما يؤدي إلى زيادة الربحية.
وتؤدي أيضًا دورًا حيويًا في ضمان الجودة والامتثال من خلال فرض إجراءات مراقبة الجودة ومراقبة المقاييس والتقاط البيانات في الوقت الفعلي. وبفضل قدرتها على إدارة مستويات المخزون وتتبُّع تحرُّكات المواد والمساعدة على ضمان توافر المواد في الوقت المناسب، تعمل أنظمة MES على تحسين إدارة المخزون وتقليل التأخير في الإنتاج.
وعلاوةً على ذلك، تُتيح أنظمة MES صناعة القرار القائمة على البيانات من خلال توفير بيانات إنتاج شاملة ودقيقة، ما يمكِّن المؤسسات من تحسين العمليات باستمرار وتحسين استخدام الموارد. يمكن أن تساعد أنظمة MES صنّاع القرار على تحديد فاعلية المعدات الإجمالية (OEE)، وهي مقياس شامل يُستخدم لمراقبة فاعلية التصنيع.
ومن خلال تبسيط عمليات سير العمل وأتمتة المهام وتوفير التعليقات في الوقت الفعلي، تعمل أنظمة MES على تحسين كفاءة وإنتاجية المصنع. بالإضافة إلى ذلك، تُتيح أنظمة الإدارة هذه تتبُّع مصدر المواد وتسلسل العمليات، وهو أمر بالغ الأهمية للصناعات ذات اللوائح الصارمة، من خلال تتبُّع حركة المواد والعمليات طوال دورة حياة التصنيع الذكي.
يجمع نظام برنامج MES البيانات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة على أرضية المصنع، ويستخدم هذه المعلومات لمراقبة عمليات التصنيع والتحكم فيها. فيما يلي نظرة عامة على العملية:
جمع البيانات: يجمع النظام البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك الآلات وأجهزة الاستشعار والمشغِّلون وأنظمة المعلومات الأخرى مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسة أو أنظمة إدارة دورة حياة المنتجات (PLM). يمكن أن تتضمن هذه البيانات معدلات الإنتاج وحالات الآلات ومستويات المخزون وقياسات الجودة، وغير ذلك الكثير.
تكامل البيانات: تتم معالجة البيانات التي تم جمعها ودمجها داخل نظام تنفيذ التصنيع (MES)، ما يؤدي إلى إنشاء رؤية شاملة لبيئة التصنيع. ويساعد هذا التكامل على ضمان حصول نظام MES على معلومات دقيقة ومحدَّثة للعمل بها.
جدولة الإنتاج: استنادًا إلى أوامر الإنتاج الواردة من أنظمة التخطيط ذات المستوى الأعلى، يُنشئ نظام MES جدول إنتاج. يراعي هذا الجدول الزمني عوامل مثل أولويات الطلبات والموارد المتاحة وقدرات الآلات وتوافر العمالة.
إدارة أوامر العمل: يعيّن النظام أوامر العمل للمشغِّلين أو محطات العمل بناءً على الجدول الزمني. يزوِّد النظام المشغِّلين بالتعليمات والمواصفات والوثائق اللازمة لمساعدتهم على تنفيذ مهامهم. يتتبَّع النظام تقدُّم كل أمر عمل ويحدِّث حالة العمل قيد التقدُّم في الوقت الفعلي.
تكامل الآلات والمعدات: يتفاعل النظام مع الآلات والمعدات الموجودة في أرضية المصنع لمراقبة حالتها وجمع بيانات الإنتاج وتبادل المعلومات. يمكن تحقيق هذا التكامل من خلال وسائل مختلفة مثل أجهزة استشعار الآلة أو واجهات وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) أو بروتوكولات الاتصال مثل OLE (ربط الكائنات وتضمينها) للتحكم في العمليات (OPC).
إدارة الجودة: يتم جمع بيانات الجودة أثناء الإنتاج، مثل القياسات والفحوصات ونتائج الاختبارات. يفرض النظام إجراءات مراقبة الجودة، ويُطلِق التنبيهات أو الإشعارات عند وجود مشكلات في الجودة، ويسجِّل المعلومات المتعلقة بالجودة للتحليل والتتبُّع.
إدارة المواد والمخزون: يتتبَّع نظام MES حركة المواد والعناصر طوال عملية الإنتاج. فهو يراقب مستويات المخزون، ويبدأ طلبات المواد أو إعادة التوريد، ويساعد على ضمان توافر المواد الصحيحة في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة.
تحليل البيانات وإعداد التقارير: يتم تحليل البيانات التي تم جمعها لتوفير رؤى ومقاييس أداء في الوقت الفعلي. كما يُنشئ التقارير ولوحات المعلومات والعروض المصورة التي تساعد الإدارة والمشغِّلين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد مجالات التحسين.
التكامل مع الأنظمة ذات المستوى الأعلى: يتفاعل النظام مع أنظمة أخرى مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة دورة حياة المنتجات (PLM) أو أنظمة إدارة سلسلة التوريد (SCM). يسمح هذا التكامل بتبادل البيانات ومزامنة المعلومات ومواءمة عمليات التصنيع مع عمليات الأعمال الشاملة.
يمكن تنفيذ حلول MES وتخصيصها لتتناسب مع المتطلبات المحددة لمختلَف الصناعات. رغم أن الوظائف الأساسية لأنظمة MES تظل متسقة في مختلَف الصناعات، فإن طريقة تطبيقها والميزات المحددة قد تختلف. وفيما يلي بعض الأمثلة حول كيفية عمل MES في الصناعات المختلفة:
في تصنيع السيارات، تؤدي أنظمة MES دورًا مهمًا في تنسيق خطوط التجميع المعقدة. فهي تتعقب تقدُّم المركبات على خط التجميع، وتراقِب توافر العناصر وتزامن العمليات عبر محطات العمل المختلفة.
غالبًا ما تركِّز أنظمة MES في صناعة السيارات على المساعدة في ضمان مراقبة الجودة وإدارة الاستدعاءات والحفاظ على الامتثال لمعايير الصناعة.
تم تصميم أنظمة MES في صناعة الأدوية لفرض الامتثال التنظيمي الصارم والمساعدة على ضمان سلامة المنتجات. فهي تتتبَّع عملية التصنيع بأكملها وتوثِّقها، بما في ذلك تتبُّع الدُفعات وسلسلة الأصل والالتزام بممارسات التصنيع الجيدة (GMP).
تركِّز أنظمة MES في هذه الصناعة على إدارة الدُفعات وإدارة الوصفات وسجلات الدُفعات الإلكترونية ومراقبة الجودة في الوقت الفعلي.
في صناعة الأغذية والمشروبات، تساعد أنظمة MES على إدارة تعقيدات إدارة الوصفات والتركيب والامتثال للوائح سلامة الأغذية.
فهي تتتبَّع المكونات وتُدير الوصفات وتراقب معدلات الإنتاج وتفرض إجراءات مراقبة الجودة. قد تتضمن أنظمة MES في هذه الصناعة أيضًا ميزات لإدارة إمكانية تتبُّع الدُفعات والتحكم في مسببات الحساسية والامتثال للمعايير الخاصة بالصناعة.
تركِّز أنظمة MES في صناعة الإلكترونيات على إدارة العمليات المعقدة المشاركة في تصنيع العناصر والأجهزة الإلكترونية.
فهي تتعامل مع إدارة فواتير المواد (BOM) وتساعد على ضمان التتبُّع الدقيق للعناصر وتراقب الأداء وتوفِّر رؤية في الوقت الفعلي لعمليات الإنتاج. غالبًا ما تتكامل أنظمة MES في هذه الصناعة مع المعدات مثل آلات الالتقاط والوضع وأنظمة الاختبار الآلي.
في مجال صناعة الطيران والدفاع، تساعد أنظمة MES على ضمان الامتثال للوائح الصارمة وإدارة عمليات التجميع المعقدة والحفاظ على مستويات عالية من مراقبة الجودة.
فهي تتعقب حركة الأجزاء، وتُدير أوامر العمل الخاصة بتجميع الطائرات أو أنظمة الدفاع، وتراقب الامتثال لمعايير الصناعة، وتسهِّل توثيق عمليات الاختبار والفحص.
تساعد أنظمة MES في صناعة السلع الاستهلاكية على إدارة إنتاج السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) مثل الأطعمة المعبأة والمشروبات ومنتجات العناية الشخصية والأدوات المنزلية.
فهي تركِّز على تحسين كفاءة الإنتاج وإدارة اختلافات التعبئة والتغليف وتنسيق خطوط الإنتاج المتعددة. غالبًا ما تتكامل أنظمة MES في هذه الصناعة مع معدات التعبئة والتغليف وتوفِّر بيانات في الوقت الفعلي عن معدلات الإنتاج ومعايير الجودة ومستويات المخزون.
يمكن أن ينطوي تنفيذ وتشغيل نظام MES على مخاطر وتحديات معينة. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة:
التنفيذ المعقد: قد تكون عملية شراء وتنفيذ نظام MES معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا. يتطلب الأمر تخطيطًا وتهيئة وتكاملًا كبيرًا مع الأنظمة الحالية وتخصيصًا للتوافق مع عمليات تصنيع محددة.
يمكن أن تؤدي صعوبة التنفيذ إلى تأخيرات وتجاوز الميزانية واحتمال حدوث اضطرابات أثناء مرحلة الانتقال. تُعَد جمعية حلول المؤسسات التصنيعية (MESA) مجتمعًا عالميًا غير ربحي يهدف إلى مساعدة الشركات الأعضاء على تنفيذ أنظمة MES والمنهجيات المرتبطة بها واستخدامها بنجاح.
تكامل البيانات: قد يكون دمج نظام MES مع أنظمة أخرى مثل ERP أو PLM أو SCM أمرًا معقدًا. فقد تتطلب المساعدة على ضمان تبادل البيانات ومزامنتها بسلاسة بين الأنظمة المختلفة جهودًا مكثفة للتخصيص وربط البيانات والتكامل. يمكن أن تؤدي التناقضات أو الأخطاء في البيانات أثناء التكامل إلى معلومات غير دقيقة وإعاقة اتخاذ القرارات الفعَّالة.
إدارة التغيير: غالبًا ما يتضمن تطبيق نظام MES دون أوراق تغييرات في عمليات الأعمال ومهام سير العمل والأدوار داخل المؤسسة. يمكن أن تشكِّل مقاومة التغيير من الموظفين أو أطراف معنية تحديات وتؤثِّر في اعتماد المستخدم. تُعَد استراتيجيات إدارة التغيير المناسبة، بما في ذلك التدريب والتواصل، أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على المقاومة والمساعدة على ضمان الانتقال السلس لنظام MES وقبوله.
أمن البيانات: تتعامل أنظمة MES مع كميات كبيرة من بيانات الإنتاج الحساسة، بما في ذلك الملكية الفكرية ومعايير العمليات ومعلومات الجودة. تُعَد المساعدة على ضمان أمن البيانات والحماية من الوصول غير المصرح به أو التهديدات الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية. يجب وضع تدابير أمنية قوية، مثل التشفير وضوابط وصول المستخدم وضمانات الشبكة، للحد من المخاطر.
من المهم وضع هذه التحديات في الاعتبار عند التخطيط لتنفيذ نظام MES. ولكن تذكَّر أن جميع التحولات تأتي مع مثل هذه التحديات، ويمكن أن يؤدي غياب نظام MES إلى انخفاض الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية. ومن خلال النهج الصحيح، يمكن التغلب على هذه التحديات.
يساهم العديد من توجهات التحول الرقمي في تشكيل تطوُّر أنظمة MES في السنوات الأخيرة.
أنظمة MES القائمة على السحابة: اكتسبت الحوسبة السحابية شعبية متزايدة في صناعة التصنيع، وأصبح نظام MES يُقدَّم بشكل متزايد كحل قائم على السحابة. توفِّر أنظمة MES القائمة على السحابة مزايا مثل قابلية التوسع والمرونة وانخفاض تكاليف البنية التحتية وسهولة الوصول إلى البيانات من مواقع متعددة. كما أنها تسهِّل التكامل مع التطبيقات الأخرى القائمة على السحابة وتُتيح التعاون في الوقت الفعلي.
تكامل إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT): يُعَد تكامل أنظمة MES مع إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) توجهًا مهمًا. تستخدم أنظمة MES تقنيات إنترنت الأشياء الصناعي لجمع البيانات من أجهزة الاستشعار والآلات والأجهزة المتصلة في الوقت الفعلي. يُتيح هذا التكامل تحسين الرؤية والتحليلات التنبؤية والمراقبة عن بُعد وتحسين عمليات التصنيع.
تحليلات البيانات الكبيرة: تستخدم أنظمة MES قدرات تحليل البيانات الكبيرة لمعالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات الناتجة عن عمليات التصنيع. يتم تطبيق خوارزميات التحليلات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي لتحديد الأنماط والارتباطات والرؤى القابلة للتنفيذ. ويساعد هذا على تحسين الإنتاج والجودة وتمكين الصيانة التنبؤية.
تطبيقات الأجهزة المحمولة: يتم دمج تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل متزايد في أنظمة MES لتمكين الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات والوظائف من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يمكن للمشغِّلين والمشرفين والمديرين مراقبة عمليات التصنيع والتحكم فيها، وعرض لوحات معلومات الإنتاج وتلقي الإشعارات على أجهزتهم المحمولة. تعمل تطبيقات MES للأجهزة المحمولة على تحسين المرونة التشغيلية وتمكين اتخاذ القرارات أثناء التنقل.
التكامل مع أنظمة سلسلة التوريد: تعمل أنظمة MES على توسيع قدراتها التكاملية للاتصال بأنظمة سلسلة التوريد. يسمح هذا التكامل بتدفق المعلومات بسلاسة بين أنظمة MES وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة إدارة سلسلة التوريد (SCM)، ما يُتيح تحسين رؤية سلسلة التوريد وتخطيط الطلب ومزامنته. فهو يسهِّل التعاون بشكل أفضل مع المورِّدين والعملاء وشركاء الخدمات اللوجستية.
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يتم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أنظمة MES لأتمتة صناعة القرار وتحسين العمليات وتمكين القدرات التنبؤية. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات التاريخية وتحديد الحالات الشاذة والتنبؤ بنتائج الإنتاج والتوصية بتحسينات في العمليات. يُتيح هذا التوجه لأنظمة MES توفير رؤى ذكية في الوقت الفعلي ودعم صناعة القرار.
تحسين واجهات المستخدم والعروض المصورة: تركِّز أنظمة MES على توفير واجهات مستخدم بديهية وقدرات تصوُّر متقدمة. يتم دمج لوحات المعلومات التفاعلية والتصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والواقع الافتراضي لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل فهم بيانات الإنتاج بشكل أفضل. يُتيح هذا للمشغِّلين والمديرين التعرُّف بسرعة على التوجهات والحالات الشاذة ومجالات التحسين.
ميزات الامتثال والتنظيم: مع وجود قواعد تنظيمية صارمة بشكل متزايد في مختلَف الصناعات، تتضمن أنظمة MES ميزات امتثال وتنظيم أكثر قوة. يتضمن ذلك ميزات لحفظ السجلات الإلكترونية ومسارات التدقيق وإدارة الوثائق والالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالصناعة. تؤدي أنظمة MES دورًا حساسًا في ضمان الامتثال للوائح مثل متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
تعكس هذه التوجهات تركيز الصناعات على استخدام التقنيات المتقدمة والاتصال وتحليلات البيانات لتحسين الكفاءة والمرونة وصناعة القرار في عمليات التصنيع. يمكن أن يوفر تنفيذ هذه التوجهات في أنظمة MES ميزة تنافسية للمصنعين.
