يُعَد MES حلًا قائمًا على البرامج يُستخدَم في التصنيع لمراقبة عمليات الإنتاج والتحكم فيها في أرضية المصنع. في إدارة عمليات التصنيع، تعمل أنظمة تنفيذ التصنيع كجسر بين أنظمة التخطيط والتحكم في المؤسسة، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وعمليات التصنيع الفعلية.



الغرض الأساسي من نظام تنفيذ التصنيع الآلي هو تتبُّع وتوثيق التحول من المواد الخام إلى منتجات نهائية في الوقت الفعلي. يلتقط النظام البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الآلات وأجهزة الاستشعار والمشغِّلون، لتوفير معلومات دقيقة ومحدَّثة حول حالة أنشطة الإنتاج.

توفِّر أنظمة تنفيذ التصنيع إمكانية الرؤية والتحكم في عمليات الإنتاج في الوقت الفعلي، ما يمكِّن الأطراف المعنية من مراقبة العمليات وتحديد العوائق وتقليل فترات التعطل إلى أدنى حد ممكن واتخاذ قرارات مستنيرة على الفور. من خلال تيسير تخطيط الإنتاج وجدولته على النحو الأمثل، تضمن أنظمة MES تخصيص الموارد بكفاءة وموازنة أعباء العمل والتسليم في الوقت المحدد، ما يؤدي إلى زيادة الربحية.



وتؤدي أيضًا دورًا حيويًا في ضمان الجودة والامتثال من خلال فرض إجراءات مراقبة الجودة ومراقبة المقاييس والتقاط البيانات في الوقت الفعلي. وبفضل قدرتها على إدارة مستويات المخزون وتتبُّع تحرُّكات المواد والمساعدة على ضمان توافر المواد في الوقت المناسب، تعمل أنظمة MES على تحسين إدارة المخزون وتقليل التأخير في الإنتاج.



وعلاوةً على ذلك، تُتيح أنظمة MES صناعة القرار القائمة على البيانات من خلال توفير بيانات إنتاج شاملة ودقيقة، ما يمكِّن المؤسسات من تحسين العمليات باستمرار وتحسين استخدام الموارد. يمكن أن تساعد أنظمة MES صنّاع القرار على تحديد فاعلية المعدات الإجمالية (OEE)، وهي مقياس شامل يُستخدم لمراقبة فاعلية التصنيع.



ومن خلال تبسيط عمليات سير العمل وأتمتة المهام وتوفير التعليقات في الوقت الفعلي، تعمل أنظمة MES على تحسين كفاءة وإنتاجية المصنع. بالإضافة إلى ذلك، تُتيح أنظمة الإدارة هذه تتبُّع مصدر المواد وتسلسل العمليات، وهو أمر بالغ الأهمية للصناعات ذات اللوائح الصارمة، من خلال تتبُّع حركة المواد والعمليات طوال دورة حياة التصنيع الذكي.