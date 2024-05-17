4 مقاييس رئيسية يجب معرفتها عند مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة التي تعمل على Kubernetes

يُعد فهم كيفية عمل تطبيقات الخدمات المصغرة على Kubernetes أمرًا مهمًا في تطوير البرامج. في هذه المقالة، سنناقش سبب أهمية قابلية الملاحظة لتطبيقات الخدمات المصغرة على Kubernetes والعديد من المقاييس التي يجب أن تركز عليها كجزء من إستراتيجيتك.
ضع في حسبانك منصة كبيرة للتجارة الإلكترونية تستخدم بنية الخدمة المصغرة المنشورة على مجموعة Kubernetes. تعمل كل خدمة مصغرة، مسؤولة عن وظائف محددة مثل إدارة المخزون ومعالجة الطلبات ومعالجة المدفوعات، بشكل مستقل وتتواصل مع غيرها عبر واجهات برمجة التطبيقات التي تُعد أمرًا حساسًا لنمو أعمالك/خدمتك.
في مثل هذه البيئة المعقدة، يصبح ضمان التشغيل السلس واكتشاف المشكلات بشكل استباقي أمرًا ضروريًا وقد يكون أمرًا صعبًا.
يمكن أن تساعد إمكانية المراقبة في هذا السيناريو على الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول الأداء والتوافر والترابط بين هذه الخدمات المصغرة وتطبيق Kubernetes.
قابلية الملاحظة ضرورية لعدة أسباب:
من خلال مراقبة سلامة Kubernetes، يمكن للمجموعات تحديد المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي، وتحسين استخدام الموارد والحفاظ على الأداء الأمثل للمجموعة.
تساعد مراقبة توافر مجموعة Kubernetes المقاييس على ضمان تشغيل المجموعة وسلامتها. والمقاييس مثل مدة تشغيل المجموعة وحالة حجيرات رؤى حول السلامة العامة للمجموعة. فهي تقع أعلى وأهم طبقة ويمكن أن توفر رؤية كاملة لما يحدث في بيئتك.
تساعد مراقبة مقاييس سلامة الحجيرات مثل إعادة تشغيل الحجيرات وجاهزيتها وإخلاءها على تحديد المشكلات في الحجيرات الفردية وتضمن تشغيل التطبيقات بسلاسة. وتُمكِّن مراقبة سلامة الحجيرات المجموعات من اكتشاف المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة، ما يقلل من فترة التعطل ويضمن توافرًا عاليًا.
تساعد مراقبة المقاييس مثل مدة التشغيل ووقت استجابة الخدمة ومعدل أخطاء الخدمة، على ضمان توفر خدمات Kubernetes واستجابتها للمستخدمين. ومن خلال مراقبة توافر الخدمة، يمكن للمجموعات اكتشاف أعطال الخدمة أو تدهورها واتخاذ تدابير استباقية لاستعادة توافر الخدمة وتقليل التأثير في المستخدمين.
هذا مقياس يُظهر حالة العُقد في سياق مقاييس مجموعة Kubernetes. وتشمل بعض المقاييس المهمة الأخرى ما يأتي:
يمكن لـ IBM® Instana مراقبة تطبيق الخدمة المصغرة الخاص بك الذي يعمل على Kubernetes.
IBM® Instana هي منصة مراقبة مؤتمتة بالكامل في الوقت الفعلي، تعمل على وضع بيانات الأداء في سياقها. ويتيح لك الكشف عن المشكلات أو المعاملات بدقة ثانية واحدة في تطبيق الخدمة المصغرة الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على تتبع بنسبة 100%، يسمح لك بإصلاح المشكلات بسهولة إن وجدت عند تشغيل خدماتك المصغرة على Kubernetes.
إذا كنت تريد الحصول على رؤية كاملة وأن تكون أكثر استباقية في حل المشكلات، ففكر في إصدار Instana القياسي الجديد المستضاف ذاتيًا وهو حل شامل مصمم لجميع مستويات استخدام Kubernetes. سواء كنت مبتدئًا أو مستخدمًا متقدمًا لـ Kubernetes، فإن مراقبة Instana Standard Edition توفر لك التغطية الكاملة. يمكنك اليوم الاشتراك للحصول على حساب مجاني والبدء في مراقبة مجموعات Kubernetes الخاصة بك أو عرض الدليل خطوة بخطوة أدناه.
تعرّف على كيفية استخدام الشركات الرائدة لتقنية الحاويات لتعزيز الابتكار وقابلية التوسع والكفاءة. بادر بتنزيل نسختك الآن.
اكتشف إلى أي مدى يمكن لإستراتيجية السحابة الهجينة أن تعزز المرونة والأمان والنمو لأعمالك. استكشف معارف الخبراء ودراسات الحالة الواقعية التي توضح سبب إقبال الشركات الرائدة على التحول.
يعمل Docker على تبسيط نشر التطبيقات باستخدام حاويات خفيفة الوزن وقابلة للنقل، ما يضمن الاتساق وقابلية التوسع والكفاءة عبر البيئات المختلفة. يمكنك تبسيط عملياتك وتعزيز الأداء مع Docker اليوم.
هل أنت مستعد لتحويل أعمالك باستخدام حلول البيانات المتقدمة؟ استكشف إلى أي مدى يمكن لتقنيات IBM المتطورة أن تساعدك على الاستفادة من فعالية البيانات وتبسيط العمليات واكتساب ميزة تنافسية.
استكشف كيف تُمكِّن Kubernetes الشركات من التعامل مع التطبيقات واسعة النطاق، وتحسين كفاءة الموارد، وتحقيق دورات تسليم برمجيات أسرع. تعرّف على كيفية استخدام Kubernetes لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
ملاحظة ومراقبة وإصلاح مجموعة Kubernetes بأكملها تلقائيًا لتحسين أداء وتوفّر تطبيقك.
تسريع نمو ومرونة الأعمال—حدِّث تطبيقاتك باستمرار على أي منصة باستخدام خدماتنا السحابية والاستشارات التي نقدِّمها.
حلول الحاويات تقوم بتشغيل وتوسيع نطاق أحمال التشغيل التي تعمل ضمن حاويات بأمان وابتكار مفتوح المصدر ونشر سريع.
يوفر IBM Instana Observability قابلية الملاحظة المؤتمتة لـ Kubernetes وقدرات مراقبة أداء التطبيقات (APM) المصممة لمراقبة مجموعة تطبيقات Kubernetes التي تستخدمها بالكامل - بدءًا من العقد والحجيرات وصولاً إلى الحاويات والتطبيقات لجميع توزيعات Kubernetes.