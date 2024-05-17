العلامات
4 مقاييس رئيسية يجب معرفتها عند مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة التي تعمل على Kubernetes

3 أعضاء في الفريق يشاهدون مديرهم يقدم خطة مشروع في مبنى مكاتب حديث

يُعد فهم كيفية عمل تطبيقات الخدمات المصغرة على Kubernetes أمرًا مهمًا في تطوير البرامج. في هذه المقالة، سنناقش سبب أهمية قابلية الملاحظة لتطبيقات الخدمات المصغرة على Kubernetes والعديد من المقاييس التي يجب أن تركز عليها كجزء من إستراتيجيتك.

لماذا يجب أن تراقب سلامة الخدمات المصغرة التي تعمل على Kubernetes وما المقاييس التي يجب عليك مراقبتها؟

ضع في حسبانك منصة كبيرة للتجارة الإلكترونية تستخدم بنية الخدمة المصغرة المنشورة على مجموعة Kubernetes. تعمل كل خدمة مصغرة، مسؤولة عن وظائف محددة مثل إدارة المخزون ومعالجة الطلبات ومعالجة المدفوعات، بشكل مستقل وتتواصل مع غيرها عبر واجهات برمجة التطبيقات التي تُعد أمرًا حساسًا لنمو أعمالك/خدمتك.

في مثل هذه البيئة المعقدة، يصبح ضمان التشغيل السلس واكتشاف المشكلات بشكل استباقي أمرًا ضروريًا وقد يكون أمرًا صعبًا.

يمكن أن تساعد إمكانية المراقبة في هذا السيناريو على الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول الأداء والتوافر والترابط بين هذه الخدمات المصغرة وتطبيق Kubernetes.

قابلية الملاحظة ضرورية لعدة أسباب:

  • الكشف المبكر عن المشكلات: الخدمات المصغرة موزعة ومترابطة، ما يجعل من الصعب تحديد المشكلات عند ظهورها. ومراقبة سلامتها تسمح لك باكتشاف المشكلات في وقت مبكر، ما يقلل من فترة التعطل والاضطرابات المحتملة في الخدمة. وباستخدام Instana، ستحصل على دقة تفصيلية مدتها ثانية واحدة، ما يساعدك على اكتشاف المشكلات بشكل أسرع من الحلول الأخرى.
  • الموثوقية: تضمن مراقبة سلامة الخدمات المصغرة أن يظل تطبيقك موثوقًا. ومن خلال تتبع المقاييس مثل أوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ واستخدام الموارد، يمكنك معالجة أي مشكلات في الأداء بشكل استباقي قبل أن تؤثر في المستخدمين.
  • التوسع بكفاءة: يسمح Kubernetes بالتوسع الديناميكي للخدمات المصغرة بناءً على الطلب. وتساعدك مراقبة سلامتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول وقت توسيع نطاق الخدمات وكيفيته لضمان الأداء الأمثل واستخدام الموارد على النحو الأمثل.
  • الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة: لدى العديد من المجموعات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) التي تحدد المستويات المتوقعة لتوافر الخدمة و الأداء. وتساعدك مراقبة سلامة الخدمات المصغرة على الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة هذه من خلال ضمان تشغيل خدماتك بسلاسة وتحقيق أهداف الأداء.

من خلال مراقبة سلامة Kubernetes، يمكن للمجموعات تحديد المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي، وتحسين استخدام الموارد والحفاظ على الأداء الأمثل للمجموعة.

هذه هي المقاييس الرئيسية التي يمكن قياسها:

توافر المجموعة:

تساعد مراقبة توافر مجموعة Kubernetes المقاييس على ضمان تشغيل المجموعة وسلامتها. والمقاييس مثل مدة تشغيل المجموعة وحالة حجيرات رؤى حول السلامة العامة للمجموعة. فهي تقع أعلى وأهم طبقة ويمكن أن توفر رؤية كاملة لما يحدث في بيئتك.

مقاييس الحجيرات:

تساعد مراقبة مقاييس سلامة الحجيرات مثل إعادة تشغيل الحجيرات وجاهزيتها وإخلاءها على تحديد المشكلات في الحجيرات الفردية وتضمن تشغيل التطبيقات بسلاسة. وتُمكِّن مراقبة سلامة الحجيرات المجموعات من اكتشاف المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة، ما يقلل من فترة التعطل ويضمن توافرًا عاليًا.

توافر الخدمة:

تساعد مراقبة المقاييس مثل مدة التشغيل ووقت استجابة الخدمة ومعدل أخطاء الخدمة، على ضمان توفر خدمات Kubernetes واستجابتها للمستخدمين. ومن خلال مراقبة توافر الخدمة، يمكن للمجموعات اكتشاف أعطال الخدمة أو تدهورها واتخاذ تدابير استباقية لاستعادة توافر الخدمة وتقليل التأثير في المستخدمين.

سلامة العقُد:

هذا مقياس يُظهر حالة العُقد في سياق مقاييس مجموعة Kubernetes. وتشمل بعض المقاييس المهمة الأخرى ما يأتي:

  • kube_node_status_capacity: يشير هذا المقياس إلى السعة المتاحة للموارد المختلفة على العقدة، ما يساعدك على تحديد مقدار الموارد المتاحة.
  • kubelet_running_container_count: يخبرك بعدد الحاويات التي تعمل حاليًا على العقدة.
  • kubelet_runtime_operations_latency_microseconds: يقيس هذا المقياس الوقت الذي تستغرقه كل عملية لإكمالها، مصنفة حسب النوع، ويتم قياسها بالميكروثانية.

قابلية الملاحظة بالأرقام

يمكن لـ IBM® Instana مراقبة تطبيق الخدمة المصغرة الخاص بك الذي يعمل على Kubernetes.

IBM® Instana هي منصة مراقبة مؤتمتة بالكامل في الوقت الفعلي، تعمل على وضع بيانات الأداء في سياقها. ويتيح لك الكشف عن المشكلات أو المعاملات بدقة ثانية واحدة في تطبيق الخدمة المصغرة الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على تتبع بنسبة 100%، يسمح لك بإصلاح المشكلات بسهولة إن وجدت عند تشغيل خدماتك المصغرة على Kubernetes.

الموارد اللازمة للبدء في مراقبة Kubernetes الخاص بك

إذا كنت تريد الحصول على رؤية كاملة وأن تكون أكثر استباقية في حل المشكلات، ففكر في إصدار Instana القياسي الجديد المستضاف ذاتيًا وهو حل شامل مصمم لجميع مستويات استخدام Kubernetes. سواء كنت مبتدئًا أو مستخدمًا متقدمًا لـ Kubernetes، فإن مراقبة Instana Standard Edition توفر لك التغطية الكاملة. يمكنك اليوم الاشتراك للحصول على حساب مجاني والبدء في مراقبة مجموعات Kubernetes الخاصة بك أو عرض الدليل خطوة بخطوة أدناه.

 

مؤلف

Irfad K P

Software Developer at IBM

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

