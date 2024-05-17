4 مقاييس رئيسية يجب معرفتها عند مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة التي تعمل على Kubernetes

يُعد فهم كيفية عمل تطبيقات الخدمات المصغرة على Kubernetes أمرًا مهمًا في تطوير البرامج. في هذه المقالة، سنناقش سبب أهمية قابلية الملاحظة لتطبيقات الخدمات المصغرة على Kubernetes والعديد من المقاييس التي يجب أن تركز عليها كجزء من إستراتيجيتك.

لماذا يجب أن تراقب سلامة الخدمات المصغرة التي تعمل على Kubernetes وما المقاييس التي يجب عليك مراقبتها؟

ضع في حسبانك منصة كبيرة للتجارة الإلكترونية تستخدم بنية الخدمة المصغرة المنشورة على مجموعة Kubernetes. تعمل كل خدمة مصغرة، مسؤولة عن وظائف محددة مثل إدارة المخزون ومعالجة الطلبات ومعالجة المدفوعات، بشكل مستقل وتتواصل مع غيرها عبر واجهات برمجة التطبيقات التي تُعد أمرًا حساسًا لنمو أعمالك/خدمتك.

في مثل هذه البيئة المعقدة، يصبح ضمان التشغيل السلس واكتشاف المشكلات بشكل استباقي أمرًا ضروريًا وقد يكون أمرًا صعبًا.

يمكن أن تساعد إمكانية المراقبة في هذا السيناريو على الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول الأداء والتوافر والترابط بين هذه الخدمات المصغرة وتطبيق Kubernetes.

قابلية الملاحظة ضرورية لعدة أسباب:

الكشف المبكر عن المشكلات : الخدمات المصغرة موزعة ومترابطة، ما يجعل من الصعب تحديد المشكلات عند ظهورها. ومراقبة سلامتها تسمح لك باكتشاف المشكلات في وقت مبكر، ما يقلل من فترة التعطل والاضطرابات المحتملة في الخدمة. وباستخدام Instana، ستحصل على دقة تفصيلية مدتها ثانية واحدة، ما يساعدك على اكتشاف المشكلات بشكل أسرع من الحلول الأخرى.

تضمن مراقبة سلامة الخدمات المصغرة أن يظل تطبيقك موثوقًا. ومن خلال تتبع المقاييس مثل أوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ واستخدام الموارد، يمكنك معالجة أي مشكلات في الأداء بشكل استباقي قبل أن تؤثر في المستخدمين. التوسع بكفاءة : يسمح Kubernetes بالتوسع الديناميكي للخدمات المصغرة بناءً على الطلب. وتساعدك مراقبة سلامتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول وقت توسيع نطاق الخدمات وكيفيته لضمان الأداء الأمثل واستخدام الموارد على النحو الأمثل.

من خلال مراقبة سلامة Kubernetes، يمكن للمجموعات تحديد المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي، وتحسين استخدام الموارد والحفاظ على الأداء الأمثل للمجموعة.