تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة - الجزء الثالث: لماذا تعمل قابلية الملاحظة في جميع البيئات، وليس فقط في الأنظمة واسعة النطاق

في سلسلة المدونات الخاصة بنا حتى الآن، كشفنا الحقيقة حول الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:
تُشير قابلية الملاحظة إلى القدرة على اكتساب رؤى حول السلوك الداخلي للنظام بناءً على المخرجات أو الإشارات الخارجية. يتمثل الهدف الأساسي من قابلية الملاحظة في تزويد فرق تكنولوجيا المعلومات بالأدوات اللازمة لفهم الأداء وتحديد المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل فعَّال.
في هذه المقالة، سنتناول الخرافة الشائعة التي تقول بأن قابلية الملاحظة مهمة ومفيدة فقط للأنظمة واسعة النطاق أو البنى المعقدة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تكمن مشكلة هذا المفهوم الخاطئ في أنه قد يُثني المؤسسات أو الفرق الصغيرة عن تبنّي ممارسات قابلية الملاحظة. بالنسبة إلى العديد من الشركات، تُعَد تطبيقاتها جوهر أعمالها، وغياب إطار عمل لقابلية الملاحظة قد يَحُدّ من قدرتها على تشخيص المشكلات وتحسين الأنظمة في الوقت المناسب.
لنلقِ نظرة على تطبيقات الويب ضمن تطبيقات الأنظمة الصغرى كمثال. حتى تطبيق الويب البسيط يمكن أن يستفيد من قابلية الملاحظة من خلال تطبيق التسجيل الأساسي والمقاييس. من خلال تتبُّع تفاعلات المستخدمين وأزمنة الطلب/الاستجابة ومعدلات الأخطاء، يمكن للمطورين اكتشاف الحالات الشاذة وتحديد مجالات التحسين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقديم تجربة مستخدم أفضل وتعزيز نجاح التطبيق في النهاية.
تكمن قيمة قابلية الملاحظة في الحصول على رؤى حول سلوك النظام، وتحديد عوائق الأداء، ومعالجة المشكلات بكفاءة. حتى التطبيقات البسيطة يمكن أن تستفيد من قابلية الملاحظة عبر المراقبة الاستباقية للعناصر الأساسية والكشف عن الحالات الشاذة في وقت مبكر.
علاوةً على ذلك، ضَع في الاعتبار حالة بنية الخدمات المصغرة. رغم أن كل خدمة مصغرة قد تكون بسيطة نسبيًا بحد ذاتها، فإن التفاعلات والاعتماديات المتبادلة بينها يمكن أن تصبح معقدة بسرعة. في مثل هذه الحالات، تصبح قابلية الملاحظة أمرًا بالغ الأهمية لتتبُّع الطلبات عبر مختلَف الخدمات، وقياس زمن الانتقال، وتحديد عوائق الأداء بدقة.
يمكن للشركات الناشئة والصغيرة التي تتوسع بسرعة أن تستفيد استفادة كبيرة من قابلية الملاحظة. ومع تزايد تعقيد أنظمتها، تواجه تحديات جديدة وإخفاقات محتملة. من خلال اعتماد قابلية الملاحظة في وقت مبكر، يمكن لهذه المؤسسات بناء أساس متين للمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ما يضمن نموًا أكثر سلاسة وتقليل مخاطر حدوث مشكلات غير متوقعة.
حتى المطورين الفرديين الذين يعملون في مشاريع شخصية يمكنهم اكتساب رؤى من قابلية الملاحظة. فمن خلال استخدام المراقبة في الوقت الفعلي لرؤية الأحداث والمقاييس ذات الصلة أثناء التطوير والاختبار، يمكنهم اكتشاف المشكلات في وقت مبكر، ما يؤدي إلى تطبيقات أكثر قوة وموثوقية.
ومن الأمثلة البارزة على أهمية قابلية الملاحظة ما حدث في عام 2012 عندما خسرت شركة خدمات مالية أكثر من 400 مليون دولار أمريكي في أقل من ساعة؛ بسبب خلل في البرمجيات. لقد حدث هذا الفشل الكارثي؛ بسبب خطأ في نشر الكود. ويؤكِّد هذا الحادث على أهمية قابلية الملاحظة في صناعات مثل الأنظمة المالية، حيث يمكن أن يكون للأخطاء التي تبدو صغيرة عواقب وخيمة.
توفِّر قابلية الملاحظة رؤًى أساسية وقدرات تشخيصية للأنظمة من جميع الأحجام والبنى. وهذا يعني أداءً أفضل للنظام وموثوقية أكبر وتجربة مستخدم أفضل. بغض النظر عن حجم مؤسستك، فكِّر في تطبيق حل قابلية الملاحظة باعتباره جزءًا أساسيًا من ممارساتك في هندسة البرمجيات والمراقبة. وتُعَد من أفضل الطرق للحفاظ على القدرة التنافسية والمرونة في مشهد اليوم المتغير باستمرار والقائم على التكنولوجيا.
أداء عالٍ في فترة ازدهار غير مسبوقة: خلال فترة الإغلاق في عام 2020، شهدت التجارة الإلكترونية ارتفاعًا إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى العالم. في ذلك العام، شهدت GittiGidiyor ارتفاعًا في إيرادات المبيعات عبر الأجهزة المحمولة بنسبة 82%، وتمكَّنت من استيعاب زيادة تراوحت بين 4 إلى 5 أضعاف في حجم أعمالها الإجمالي خلال الجمعة البيضاء.
تحسين نتائج المرضى: تطوِّر Mayden تقنيات رقمية توسِّع آفاق الإمكانيات المتاحة للأطباء والمرضى على حد سواء. فهي تستخدم قابلية الملاحظة لدعم تقديم خدمات الصحة النفسية، ويساعد منتجهم الرئيسي iaptus على توفير هذه الخدمات لأكثر من خمسة ملايين مريض في المملكة المتحدة.
يُعَد IBM® Instana حل قابلية الملاحظة من IBM، وتم تصميمه خصيصًا للبيئات السحابية الأصلية، ليقدم بيانات دقيقة وموثوقًا بها بشكل مستمر وتلقائي (مثل البيانات بدقة ثانية واحدة والتتبعات الشاملة) مع مراعاة الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية. تمكَّن عملاؤنا من تحقيق نتائج ملموسة باستخدام قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي.
ترقبوا مدونتنا التالية، حيث سنكشف زيف خرافة شائعة أخرى حول قابلية الملاحظة: "قابلية الملاحظة مكلِّفة". استعد لاكتشاف الفوائد والتطبيقات الأوسع التي تنتظرك.
اكتشف أهمية المراقبة وكيفية الاستفادة منها للحصول على رؤى حول سلوكيات النظام.
يساعدك IBM Instana Observability على تحقيق عائد استثمار بنسبة 219% وتقليل الوقت الذي يستغرقه المطورون في حل المشكلات بنسبة 90%.
تمكَّن من تحديد مصدر المشكلة وإصلاحه سريعًا. حيث توفِّر البيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي رؤية شاملة لبيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية.
تمكَّن من رفع مستوى أتمتة وتشغيل تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان توافق كل جانب من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أولويات الأعمال.
IBM SevOne Network Performance Management هو برنامج مراقبة وتحليلات يوفر رؤية ومعارف في الوقت الفعلي للشبكات المعقدة.
اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.