الأتمتة الفائقة هي نهج ناشئ للأتمتة، لكن Gartner قد حددتها بالفعل كواحدة من أهم 10 اتجاهات استراتيجية في مجال التقنية. وقد أجروا استطلاعا حديثاً أظهر أن 85% من المشاركين سيقومون "إما بزيادة أو استدامة استثمارات مؤسساتهم في الأتمتة الفائقة خلال الاثني عشر شهراً القادمة"، وأكثر من 56% لديهم بالفعل أربع مبادرات أو أكثر في الأتمتة الفائقة في نفس الوقت. ووفقًا لمؤسسة Gartner، "تتحول الأتمتة الفائقة بسرعة من خيار إلى شرط للبقاء"، حيث صنفت "إجراءات العمل القديمة باعتبارها مشكلة القوى العاملة رقم 1".

من المهم أيضًا ملاحظة الدور الذي لعبته الجائحة في اعتماد وتسريع الأتمتة الفائقة داخل السوق، مما أدى إلى إعطاء الأولوية لمبادرات التحول الرقمي والأتمتة خلال العام الماضي. مع عمل النظام البنائي للأعمال بطريقة موزعة، تخفف الأتمتة الفائقة العبء الذي تفرضه العمليات المتكررة والبنية التحتية القديمة على المؤسسة ومواردها. إن التحول الذي تتيحه الأتمتة الفائقة للمؤسسة يمكّنها من العمل بطريقة أكثر انسيابية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وتعزيز مركزها التنافسي.

يمكن للعمليات والبنية التحتية القديمة أن تبطئ المؤسسة و تؤثر على قدرتها على المنافسة. لا تقدم الأتمتة البسيطة القائمة على المهام النتائج التي من شأنها أن تعزّز عملية صناعة القرار والنتائج. تعمل الأتمتة الفائقة على تحويل المؤسسة من خلال أتمتة أكبر عدد ممكن من العمليات والمهام.