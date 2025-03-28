ولمساعدة وكالات الرعاية الصحية الحكومية على الامتثال لللوائح التنظيمية الجديدة، تعاونت Deloitte، شريك أعمال شركة IBM، مع شركة IBM لتطوير منصة HealthInteractive Medicaid Enterprise Solution (MES) Platform التي تعمل على تقنية IBM Cloud. تساعد هذه المنصة (MES) برامج Medicaid الحكومية على تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات بتكاليف وجهود أقل مع الامتثال للإرشادات الفيدرالية.
مع التحديات التي تواجه وكالات الرعاية الصحية الحكومية بسبب الإرشادات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بأنظمة Medicaid، بحثت Deloitte Consulting LLP عن شريك رائد في مجال التقنية للمساهمة في تطوير حل مبتكر للشركات.
تعاونت شركة Deloitte مع شركة IBM لإنشاء منصة MES HealthInteractive Platform، وهي حل مصمم لربط وحدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأنظمة Medicaid معًا في بنية مرنة قائمة على السحابة.
يتيح الامتثال لإرشادات تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية
لمساعدة البرامج على تقليل التكلفة وتبسيط التعقيد
عن طريق تقليص وقت التنفيذ من أشهر إلى ساعات
على مدى عقود، اعتمدت برامج الرعاية الصحية الحكومية على أنظمة معلومات إدارة برنامج Medicaid (MMIS) التقليدية لدعم الوظائف الأساسية. ولمعالجة التكاليف والتعقيدات المتزايدة التي تنطوي عليها صيانة هذه المنصات وتحديثها، وضعت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية (CMS) إرشادات لتحويل البرامج نحو نهج جديد لتكنولوجيا المعلومات - نهج يركز على الحلول المعيارية القابلة للتشغيل البيني.
بفضل أكثر من 30 عامًا من الخبرة في تقديم الاستشارات لوكالات الرعاية الصحية الحكومية وخبرتها الواسعة في تكامل الأنظمة، كانت Deloitte مؤهلة بشكل فريد لمساعدة المنظمات على مواجهة تحديات التحديث. ومن خلال تقديم الرؤى والمعرفة الصناعية واتساع نطاق مهارات التكامل المطلوبة لتقديم حل جديد فعال للغاية لمنصة Medicaid، بحثت الشركة عن شريك رائد في مجال التقنية للمساعدة في تطوير المنصة.
قدمت IBM مجموعة متماسكة من المنتجات التي كانت Deloitte بحاجة إليها، بما في ذلك تقنية السحابة القوية. يقول Van Spaulding، كبير مهندسي الحلول في شركة Deloitte: "كان وجود حل قابل للتوسع إلى حدٍ كبير أمرًا بالغ الأهمية". "بالإضافة إلى ذلك، أردنا نموذج استضافة هجين حيث يمكننا تقديم حل برمجي كخدمة لعملائنا، مع الحفاظ على بنية المستأجر الواحد لضمان عدم اختلاط بيانات العملاء. "وقد تمكنا من تحقيق ذلك باستخدام IBM Cloud كأساس لنا."
تعاونت شركة Deloitte مع شركة IBM لإنشاء منصة MES HealthInteractive Platform، وهي حل مصمم لربط وحدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأنظمة Medicaid معًا في بنية مرنة قائمة على السحابة. يعمل الحل على نظام ناقل خدمات أساسي يضم برامج IBM MQ و IBM Integration Bus و IBM WebSphere® Service Registry and Repository ، ويستخدم الحل برنامج IBM WebSphere Application Server كتطبيق واجهة أمامية للبوابة وبرنامج IBM Operational Decision Manager و IBM Business Process Manager لأتمتة العمليات.
توفر منصة VMware Cloud Foundation على IBM Cloud خدمات جدار الحماية وعناصر SAN الافتراضية وموارد افتراضية أخرى لنشر حل MES بسرعة. يقول Spaulding: "عند تجهيز بيئة، عمل، نطلب العناصر الضرورية". "هذا النموذج يعتمد بشكل أساسي على بنية تحتية كرمز (infrastructure as code) - مع VMware Cloud Foundation، نمتلك مركز بيانات افتراضي يسمح لنا بالتكيف بسرعة وديناميكية مع توفير مستويات متعددة من الضوابط الأمنية التي نحتاجها."
وقد أسفر التعاون بين Deloitte وIBM عن حل مبتكر لمساعدة وكالات الرعاية الصحية الحكومية على الامتثال لإرشادات CMS واعتماد نهج أكثر معيارية لتكنولوجيا معلومات المؤسسات. مع وجود بنية نظم MES، يمكن للبرامج أن تحافظ على تحديث تقنياتها بتكاليف وجهود أقل بكثير، واستبدال الوحدات الفردية حسب الحاجة بدلاً من تجديد نظام المؤسسة بالكامل.
يقول Brian Erdahl، الشريك الرئيسي وقائد العروض السوقية لدى Deloitte: "جمال MES يكمن في أنه إذا لم تعجب الوكالة وظيفة وحدة معينة من أحد المزودين، يمكن للمنظمة استبدالها بسهولة دون التأثير على معالجة المطالبات أو الوحدات الأخرى التي تم تنفيذها."
تساعد منصة MES أيضا البرامج على العمل بشكل أكثر كفاءة عبر المجالات التنظيمية المختلفة. يقول Erdahl: "يمكن للوكالات تبادل البيانات بين الوحدات بسهولة أكبر - فالبيانات ليست مقيدة". "أصبح الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع. ويمكن للمستخدمين إجراء التحليلات أو مهام إعداد التقارير التشغيلية داخل برامج Medicaid الخاصة بهم في غضون ساعات بدلًا من انتظار استخراج البيانات الشهرية."
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير لعام 2019.
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