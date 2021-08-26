ما هي إدارة رأس المال البشري (HCM)؟

تخصص المؤسسات التي تعتمد على الموظفين لتحقيق أهدافها الموارد لتطوير المهارات الأساسية التي يحتاجها طاقم العمل لتحقيق النتائج. تساعد إدارة رأس المال البشري على تحديد الثغرات في قدرات الموظفين وتركيز جهود التوظيف نحو تلبية تلك الاحتياجات.

يمكن أن يساعد استخدام ممارسات إدارة رأس المال البشري في خلق ثقافة تنظيمية قوية تعزز تطوير الموظفين والتزامهم بأهداف الشركة. يتمتع الموظفون بتحكم أكبر في مساراتهم المهنية ويتم تشجيعهم على تكريس مهاراتهم ومواهبهم لجهة العمل على المدى الطويل.