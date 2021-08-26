ما هي إدارة رأس المال البشري (HCM)؟

إدارة رأس المال البشري (HCM) هي مجموعة من الممارسات والأدوات المستخدمة لجذب الموظفين وتوظيفهم وتدريبهم وتطويرهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم لتحقيق أهداف العمل.
تخصص المؤسسات التي تعتمد على الموظفين لتحقيق أهدافها الموارد لتطوير المهارات الأساسية التي يحتاجها طاقم العمل لتحقيق النتائج. تساعد إدارة رأس المال البشري على تحديد الثغرات في قدرات الموظفين وتركيز جهود التوظيف نحو تلبية تلك الاحتياجات.
يمكن أن يساعد استخدام ممارسات إدارة رأس المال البشري في خلق ثقافة تنظيمية قوية تعزز تطوير الموظفين والتزامهم بأهداف الشركة. يتمتع الموظفون بتحكم أكبر في مساراتهم المهنية ويتم تشجيعهم على تكريس مهاراتهم ومواهبهم لجهة العمل على المدى الطويل.
تركز إدارة رأس المال البشري على إضافة قيمة إلى موظفي المؤسسة حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج. هي تغطي وظائف الموارد البشرية، والتعويضات، وغيرها من المجالات الرئيسية الحيوية لرؤية الشركة ورسالتها. توفر إدارة الموارد البشرية عملية لتحسين أداء وكفاءة موظفي الشركة، إذ تقدم إستراتيجية شاملة لتوجيه جذب المواهب والتوظيف والإعداد والتدريب وإدارة المزايا وإعداد التقارير.
تهدف إدارة المواهب إلى تنمية مهارات الموظفين وتعزيز أدائهم في العمل. ويبدأ الأمر منذ اللحظة التي يتفاعل فيها المرشح لأول مرة مع الشركة ولا ينتهي فعليًّا طوال فترة عمله.
يُعَد استقطاب المواهب وتوظيفها أحد أهم جوانب إدارة رأس المال البشري، إذ يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها. ويوفر ذلك الأدوات اللازمة لقسم الموارد البشرية لعرض المؤسسة كبيئة عمل مثالية، وتبسيط وتسريع عمليات التوظيف.
تتطلب إدارة رأس المال البشري تأهيل الموظفين الجدد بشكل فعال. فهو يعرفهم بثقافة الشركة، ومتطلبات الوظيفة، والتوقعات، ويخلق بيئة تساعدهم على التكيف مع أدوارهم. وتتمثل وظيفة أخرى لإدارة رأس المال البشري في تدريب الموظفين على تقديم أفضل أداء لديهم للمؤسسة.
يمكن لإدارة رأس المال البشري أن تساعدك في تبسيط المهام المعقدة لإدارة مزايا القوى العاملة وجعل التخطيط واتخاذ القرار أسهل لموظفيك. فمن خلال إعداد خطط المزايا مرة واحدة، يمكن إدارة عمليات التسجيل والاستقطاعات تلقائيًّا عبر النظام بأكمله.
إدارة الجداول الزمنية، وساعات العمل، والإجازات ضرورية لضمان دقة الرواتب والامتثال للمتطلبات التنظيمية. يمكن لعملية إدارة رأس المال البشري الصحيحة أن تسهل تتبع وإدارة ساعات العمل، وطلبات الإجازات، ومتطلبات الأمان، وأتمتة كشوف الرواتب.
يمكن لإدارة رأس المال البشري أن توفر أنظمة لتطبيق الخدمة الذاتية ولتتبع الوقت والحضور، وخدمات الموارد البشرية بما في ذلك مكاتب مساعدة الموارد البشرية، وبوابات الإنترانت، والخدمة الذاتية للموظف والمدير.
توفر إدارة رأس المال البشري قاعدة بيانات من الرؤى القابلة للتنفيذ لمساعدة المؤسسات على إضافة قيمة لموظفيها. يمكن أن تساعد البيانات المستخلصة من مراجعات الأداء، ومطالبات مزايا الموظفين، والمهارات، ومعدل دوران الموظفين، والإحصائيات الأخرى، الشركات على تعديل ممارساتها لتحسين بيئة العمل وتحقيق الأهداف.
تتمثل أكبر فائدة لإدارة رأس المال البشري في تمكين المؤسسات من الحصول على أكبر قيمة من موظفيها. تبسط إدارة رأس المال البشري مهام الموارد البشرية وتقدم عدة مزايا أخرى، منها مطابقة الموظف المناسب مع الوظيفة المناسبة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتقليل التكاليف، وزيادة عائد الاستثمار وتعزيز تطوير الموظفين.
بإمكان المؤسسات مطابقة الموظفين مع المناصب التي يمكنهم فيها الاستفادة من مهاراتهم ومواهبهم. توفر إدارة رأس المال البشري العمليات التي يمكن أن تحدد نقاط القوة والكفاءات الفردية للموظفين ومطابقتها مع الدور الأنسب.
من خلال الاستثمار في التدريب الذي يطور قدرات محددة تحتاجها المؤسسة لتحقيق أهدافها، تساعد إدارة رأس المال البشري في تعزيز الإنتاجية. كما أنها تحسن أيضًا الكفاءة لأن النظام يضع الموظفين في أدوار يمكنهم فيها الأداء بأفضل شكل ممكن لديهم.
يمكن لإدارة رأس المال البشري تسريع عمليات الموارد البشرية من خلال دمج أنظمة الموارد البشرية المتباينة، واستخدام التحليلات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً حول القوى العاملة، وأتمتة العمليات اليدوية على الصعيدين العالمي والمحلي.
يمكن لنظام إدارة رأس المال البشري الفعال تعزيز إدارة الأداء لتبسيط العمليات، وتقليل التكاليف، وزيادة الإيرادات، وزيادة عائد الاستثمار.
من الوظائف الأخرى لإدارة رأس المال البشري توفير التدريب المناسب لمساعدة الموظفين على تقديم أفضل أداء لديهم والتخطيط لمستقبلهم. يحدد الفجوات في القدرات من خلال التدريب والاستبيانات ومراجعات الأداء والتقييمات والتعليقات.
برنامج إدارة رأس المال البشري، والذي يسمى أحيانًا نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS)، هو تطبيق تقني يمكن أن يساعد أصحاب العمل في إدارة ورعاية موظفيهم. قد يجمع البرنامج تخطيط المواهب وإدارتها وتحليلاتها معًا في نظام واحد.
تتعامل برمجيات إدارة رأس المال البشري مع عمليات الموارد البشرية على مستوى الشركة، والتي تهدف إلى زيادة عائد الاستثمار في رأس المال البشري. يركز نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) على البيانات والعمليات الخاصة بأفراد الموظفين بدلًا من كامل القوى العاملة بأكملها، بينما يمكن لنظام إدارة الموارد البشرية أن يوفر مجموعة شاملة من ميزات برامج الموارد البشرية. يمكن أن تتضمن هذه المجموعة نظام معلومات الموارد البشرية الكامل جنبًا إلى جنب مع قدرات إدارة الموارد البشرية، وإدارة الوقت، وكشوف الرواتب، مع إمكانية دمج جميع عمليات الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري في نظام إدارة الموارد البشرية.
توفر برامج إدارة رأس المال البشري قدرات تنظيمية قوية وأدوات أخرى من شأنها تحسين كفاءة المؤسسة. يمكن أن يساعد تطبيق حل قوي لإدارة رأس المال البشري في تبسيط مهام الموارد البشرية، والوصول إلى البيانات آنيًّا، وتجنب عقوبات الامتثال، وتحسين الأمان، وتعزيز إعداد التقارير.
يتيح استخدام البرنامج المناسب للشركة تبسيط المهام، وتحسين الكفاءة العامة، وتوفير وصول عند الطلب إلى المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية، وزيادة مزايا الموظفين وتقليل الأخطاء البشرية في حفظ السجلات الحساسة.
يمكن لبرامج إدارة رأس المال البشري (HCM) أن تتكامل عبر الوظائف وتوفر وصولًا آنيًّا إلى البيانات. تستخدم السحابة لتقديم الكفاءة والتنقل، مما يتيح لك الوصول إلى تحليل البيانات المناسب لاستخدامه في إتخاذ القرار.
من المهم الامتثال للوائح الامتثال لتجنب العقوبات والغرامات الكبيرة. تقوم برامج امتثال إدارة رأس المال البشري بأتمتة سير العمل، وقوائم التحقق، وإعداد التقارير، وحفظ الملفات، والتوثيق المطلوب لمساعدة عملك على البقاء ممتثلًا إلى اللوائح.
يمكن لحلول إدارة رأس المال البشري تحسين أمان أعمالك من خلال تقليل كمية الأعمال الورقية وما يرتبط بها من مخاطر أمنية. يمكن أن تتضمن هذه الأنظمة بروتوكولات أمان صارمة مع حقوق وصول مخصصة بعناية لتلبية احتياجات مؤسستك.
باستخدام حل متكامل، يمكنك تتبع معلومات الموظفين وإنشاء تقارير توفر معلومات قابلة للتنفيذ لاتخاذ القرار. يمكن تصدير التقارير في كثير من الأحيان بخيارات متعددة لأنواع الملفات.
